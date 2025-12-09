【2025日本旅遊購票交通最新整理】東京刷臉搭車、環球影城全面線上購票、京都住宿稅調漲攻略一次看

文／景點＋張盈盈整理報導

隨著科技進步與旅客旅遊新需求增加，日本各地陸續導入多項全新交通與旅遊措施。從刷臉搭車、電子票券，到景點購票方式更新與住宿稅調整，都是訪日旅客必看的新知，2025年的日本旅遊迎來嶄新變化，交通新訊攻略一次看！

圖 / MOOK玩什麼，以下同

刷臉搭車登場！Skyliner與大阪地鐵導入人臉辨識系統

無論是在關東或關西，現在只要「刷臉」就能搭車！這項宛如未來電影情節的技術，已在日本正式實現。

京成電鐵宣布，自2025年1月24日起導入人臉辨識系統，旅客只需在 Skyliner 官網購票並註冊臉部資訊，就能在進站時通過專用掃臉閘門，系統會自動印出指定席車票。 若兩人以上同行，只需一人代表購票與註冊，全員座位即會自動劃在一起。出站時則需走人工通道並繳回車票。目前有四個車站支援此功能，僅限單程使用。

大阪地鐵為迎接2025大阪世博會的人潮，自3月25日起導入人臉驗票系統。旅客須下載官方APP並完成人臉驗證，於APP內購買電子車票、開啟「人臉辨識驗票」設定後，即可直接以臉部辨識通過閘門。目前該APP僅限日本地區下載使用。

HARUKA特急支援QR電子票券 連神戶、奈良路線也可使用

從關西機場前往京都最受歡迎的 JR 特急「HARUKA」也升級了。新版電子票券可掃描 QR Code 進站，並支援線上綁定與提早劃位，購票後僅需手機操作即可搭乘。

2025年春季起，HARUKA 新增了關西機場－神戶、奈良等路線。電子車票可透過旅行社或線上平台購買，購票完成後會收到QR憑證，但需注意，憑證無法截圖或列印使用，同行旅客也須各自持有QR碼方可通關。

大阪環球影城取消現場售票 改全面線上購票

計畫造訪大阪環球影城的遊客要特別注意，園區自2025年春季起，已全面關閉現場售票亭，改為線上或自助機台購票。

旅客可透過官方網站、旅行社、線上售票平台，或是全國 LAWSON 便利商店內的 Loppi 機台購買。購票流程與台灣便利商店的 ibon 類似，選擇票種、日期後列印繳費單即可結帳取票。 由於票價採浮動制，特殊節日或假期價格較高，建議事前多方比價、選擇含快速通關的方案，以節省排隊時間。

京都住宿稅調漲10倍 2026年3月上路

為應對觀光人潮與城市負擔，京都市宣布自2026年3月1日起調整住宿稅制度。現行最高每人每晚1,000日圓的稅額，將上調至每人每晚10,000日圓，並將稅級由三級增為五級。 住宿稅有時包含在房價中，有時需於入住時另行支付，費率依地區而異。建議旅客在訂房前確認是否含稅，以免入住時感到困惑。

東北JR PASS推出10日券 暢遊東北更輕鬆

JR東日本也推出最新版本的「東北鐵路周遊券（JR東北PASS）」，除了原有的5日券，2025年4月15日起新增10日券，可無限次搭乘範圍內的新幹線與特急列車。 旅客可於JR東日本官網購買，抵達後持護照於指定售票機或JR旅行服務中心兌換。若需搭乘指定席列車，則須事先劃位；自由座則可直接持PASS通過驗票口使用。

從臉部辨識技術、電子票券普及，到稅制與售票方式更新，日本旅遊正邁向更智慧化、數位化的新時代，搞懂這些最新日本旅遊資訊，遊日更輕鬆便利！

