2025日本最可愛高中生出爐 高一女被誇「漫畫級神顏」榮獲2大獎

南里贏得2025年「日本最可愛高中生」冠軍寶座，夢幻甜美的外型宛如漫畫女主角。（翻攝IG@nanri_821、@jc_misscon_jk）

一年一度的「日本最可愛高中生」選美大賽，高潮迭起的決賽已於11月30日在東京華麗落幕。這場由《modelpress》雜誌社主辦的盛會，共吸引了全國超過4萬名高中女生踴躍參與，經過激烈角逐和漫長篩選，最終只有15名潛力新星能夠踏上這最終的夢想舞台。

在眾多優秀參賽者中，來自福井縣的高中一年級學生南里（なんり）脫穎而出，一舉奪下了選美皇后的桂冠，榮膺2025年「日本最可愛高中生」的頭銜。她不僅成為全場矚目的焦點，更同時將「SNOW賞」與「日本最可愛高一生」兩項大獎收入囊中，展現了超高人氣。

南里封后原因？

南里亮眼的外型也迅速成為大家熱議的話題。她那雙標誌性的靈動大眼睛，被盛讚就像是從經典少女漫畫裡直接走出來的女主角一樣，充滿了夢幻氣息和無限魅力。這位新科冠軍不只抱走了50萬日圓（約新台幣10萬元）的豐厚獎金，更將擔任2026年賽事官方形象大使，未來星途備受看好。

南里打敗4萬多人奪得冠軍，夢幻的大眼吸引不少粉絲目光。（翻攝IG@nanri_821）

當南里在頒獎台上接過獎盃時，一度感動得熱淚盈眶。她真誠地回憶這段參賽旅程，坦言過程中雖然遭遇過一些讓人難受的言論，但幸虧有好友們持續不斷的鼓勵與支持，才讓她得以戰勝所有挑戰，堅持走到最後。

2025 日本最萌高中生・南里醬檔案

姓名：南里（なんり）

出生地： 日本福井縣 (FUKUI)

學年 : 元氣滿滿的高中一年級

生日：2009年 8月 21日

身高：158公分

MBTI：ESFP（表演者）

興趣：網球、古典芭蕾，最愛夢幻粉紅色

未來的夢想：希望成為一名能把超甜美笑容與正能量散播到全國的超級偶像藝人

IG帳號：@nanri_821

