2025日本栗原市くりはら親善大使 抵營北國中教育交流

營北國中係南投縣國際教育資源中心學校，秉持「和世界做朋友」的教育理念，積極深耕國際交流。學校特於22日至23日，迎接來自日本栗原市20位親善大使學生與6位隨隊教師到訪，進行為期2個半天的入班交流活動，增進營北國中同學的國際視野與見聞。

20名親善大使乃自栗原市8所學校選出代表團抵台灣交流，由黑澤惠里女士擔任團長，包含副團長鈴木隆之等3位指導團及翻譯。活動22日中午12時40分展開，由校長黃美玲、各處室主任、營北國際教育資源小組及學伴一同在校門口盛大迎接栗原市師生，於樂活館舉辦隆重的迎賓儀式，黃校長與日方互贈紀念品，同學們相見歡也彼此互贈小禮物。黃校長希望同學們互訪中留下深刻印象，對國際教育與彼此友誼都有增長。

栗原市與南投市環境相似，也曾遇上大地震，此行將轉霧峰參訪921地震教育園區，黑澤惠里團長指出，很高興大家熱情溫馨歡迎，見到同學們見面眼裡閃著光很感動。2020年南投市與栗原市締姐妹市以來，彼此即互訪交流頻仍。

栗原學生稍後由學伴引導，進入八年級801至804班級，展開入班交流課程。栗原學生深度參與生活科技、體育、國文、數學等多元課程，體會台灣的教學模式。

下午第八節課營北國中特別安排日本學生參與「台灣之光」—營北舞龍隊的舞龍技藝體驗。營北舞龍隊曾榮獲全國中小學民俗體育競賽第一名，並曾應邀赴國外演出，此次讓日本學生親身接觸這項台灣傳統且卓越的民俗體育技藝，不僅增進文化理解，更展現學生的「學習力」與「品格力」。在兩天的入班交流中，透過共同上課，學生們充分展現出分工合作與溝通的能力。

23日上午栗原學生持續參與常規班級課程。中午時段日本學生一起在班級共餐，體驗台灣在地學生午餐，深入感受台灣校園生活的真實面貌。活動最終在各班級依依不捨的惜別後，於中午12時許歡送栗原市師生賦歸，為此次意義非凡的跨國交流畫下圓滿句點。

為確保此次交流順利且更具深度，營北國中在活動前特別用心準備。老師莊雅如在交流前兩週，為全八年級學生進行基礎互動日語教授，讓營北學生能夠更自信地與日本夥伴進行溝通與交流。

營北國中致力於提供學生多元體驗學習課程，引導學生發揮潛力、展現長才。此次栗原市學生的到訪交流，不僅深化兩校情誼，更再次體現學校積極推動國際教育、為學生開啟國際視野的卓越成果。





