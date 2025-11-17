2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
COPYRIGHT: Getty Images
每年秋日，日本從北至南輪番展現紅葉與黃葉的精彩盛景，而 2025 年的賞楓行程亦值得提前規劃。日本氣象株式會社（Japan Meteorological Corporation）發布最新 2025 紅葉（楓葉）與黃葉（銀杏）最佳觀賞期預測，涵蓋北海道到鹿兒島全國約 700 處熱門地點與 2,900 座山岳區。整體趨勢預計約與平均時間相同或略稍延後，特別是在氣候偏暖的影響下，從春季的櫻花到楓葉、銀杏等最佳觀賞期間皆有延後現象。以下特別了整理今年日本賞楓景點推薦與楓葉預測時間，從建議賞楓地、楓葉轉紅時期等，一次掌握最新資訊。
2025日本整體楓紅時間預測
根據日本氣象株式會社預測，北海道與東北地區楓葉轉紅時間普遍偏晚，部分地點如札幌等，可能比往年晚約10天以上，中部與近畿地區（如名古屋、大阪、京都）紅葉預測多落在11月底至12月中旬，整體偏平年略晚，九州部分地區如福岡，亦預測延後約一週以上；不過鹿兒島是當中的例外，可能較往年提前轉紅。
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: nattya3714
北海道地區楓紅時間
釧路：10/21
鄰近賞楓景點：阿寒湖（滝見橋）
旭川：10/25
鄰近賞楓景點：層雲峽溫泉、大雪山國立公園
帶廣：10/28
鄰近賞楓景點：糠平湖、岩內仙峽
札幌：11/7
鄰近賞楓景點：北海道大學、大通公園、圓山公園、中島公園、北海道舊本廳舍、北海道神宮
函館：11/8
鄰近賞楓景點：五稜郭公園、見晴公園（香雪園）、大沼公園
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: JackFrost
東北地區楓紅時間
仙台（宮城縣）：11/26
鄰近賞楓景點：定義如來西方寺、瑞鳳殿、定禪寺通、秋保大瀑布、鳴子峽、圓通院
青森：11/14
鄰近賞楓景點：奥入瀬溪流、八甲田山、十二湖、弘前公園、中野楓葉山
盛岡（岩手縣）：11/20
鄰近賞楓景點：盛岡城跡公園（岩手公園）、盛岡市中央公民館、十和田八幡平國立公園、毛越寺、猊鼻溪
秋田：11/18
鄰近賞楓景點：抱返溪谷、田澤湖、角館武家屋敷、十和田湖、太良峽
山形：11/29
鄰近賞楓景點：山寺（寶珠山立石寺）、銀山溫泉、藏王溫泉、西吾妻天空谷、最上峽
福島：11/24
鄰近賞楓景點：磐梯吾妻Skyline、土山溫泉、塔崖、磐梯山Gold Line、五色沼
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: © Marco Bottigelli
關東、甲信地區楓紅時間
東京：11/30
鄰近賞楓景點：新宿御苑 、明治神宮外苑、六義園、代代木公園、高尾山、國營昭和紀念公園、箱根空中纜車、箱根蘆之湖
水戶（茨城縣）：11/27
鄰近賞楓景點： 袋田瀑布、花貫溪谷、龍神大吊橋、國營常陸海濱公園、永源寺、筑波山
橫濱（神奈川縣）：12/19
鄰近賞楓景點： 三溪園、日本大道、山下公園大道、金澤自然公園、野毛山公園、鎌倉圓覺寺
長野：11/23
鄰近賞楓景點： 上高地、御射鹿池、箕輪水庫（紅葉湖）、輕井澤白絲瀑布
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Anton Petrus
東海、北陸地區
名古屋：12/3
鄰近賞楓景點：東山動植物園、德川園、白鳥庭園、鶴舞公園、名城公園、香嵐溪
靜岡：12/6
鄰近賞楓景點：井川湖、修善寺自然公園、寸又峽、熱海梅園、小國神社、濱松城公園
新潟：11/21
鄰近賞楓景點：彌彥公園（紅葉谷）、苗場龍纜車、奧只見湖、火打山高谷池、清津峽、妙高高原
富山：11/30
鄰近賞楓景點：黑部峽谷、立山空中纜車、庄川峽、高岡古城公園
金澤11/30
鄰近賞楓景點：兼六園、金澤城公園、山崎山、石川四高紀念公園、卯辰山
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: R.M. Nunes
近畿地區楓紅時間
大阪：12/4
鄰近賞楓景點：御堂筋、大阪城公園、箕面公園、萬博紀念公園、犬鳴山溫泉、勝尾寺、大仙公園
京都：12/12
鄰近賞楓景點：東福寺、清水寺、哲學之道、永觀堂、三千院、琉璃光院、貴船神社、高台寺、南禪寺、北野天滿宮、嵐山渡月橋、天龍寺
神戶：12/2
鄰近賞楓景點：瑞寶寺公園 （有馬溫泉）、神戶市立森林植物園、神戶市立須磨離宮公園、神戶布引香草園、摩耶山、六甲山
奈良：11/26
鄰近賞楓景點：談山神社、長谷寺、奈良公園、東大寺、春日大社、萬葉植物園、依水園、吉野山
和歌山：12/13
鄰近賞楓景點：寶泉寺、高野山、和歌山城西之丸庭園、熊野古道、高野龍神Skyline、和歌山城西之丸庭園、根來寺
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: satoru nakao
中國、四國地區
鳥取：12/8
鄰近賞楓景點：大山國立公園、諏訪神社、鳥取花迴廊、仁風閣、打吹公園
岡山：11/29
鄰近賞楓景點：岡山後樂園、備中松山城、舊閑谷學校、津山城（鶴山公園）、曹源寺、神庭瀑布
廣島：11/28
鄰近賞楓景點：宮島紅葉谷公園、廣島市縮景園、三景園、三瀧寺、獅子岩瞭望台、帝釋峽（神龍湖）
德島：11/30
鄰近賞楓景點：祖谷溪谷、祖谷葛藤橋、箸藏寺、劍山國家公園
高松（香川縣）：12/1
鄰近賞楓景點：栗林公園、香川用水紀念公園、金刀比羅宮、寒霞溪公園
松山（愛媛縣）：12/10
鄰近賞楓景點：松山城、道後溫泉、稻荷山公園、西山興隆寺
高知：12/10
鄰近賞楓景點：高知城、五台山竹林寺、山內神社、安居溪谷、中津溪谷、別府峽
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: kuremo
九州地區
福岡：12/9
鄰近賞楓景點：舞鶴公園、友泉亭公園、秋月城跡、小倉城、太宰府市寶滿宮竈門神社
佐賀：12/6
鄰近賞楓景點：御船山樂園、九年庵、雄淵雌淵公園、大興善寺、慧洲園、黑髮山乳待坊公園
長崎：12/15
鄰近賞楓景點：雲仙岳、仁田峠、三十路苑、壽福寺、迎仙閣
熊本：12/8
鄰近賞楓景點：水前寺成趣園、菊池溪谷、熊本城、人吉城跡公園、五家莊
鹿兒島：12/12
鄰近賞楓景點：錦江灣公園、曾木瀑布公園、霧島神宮、仙巖園
延伸閱讀
>>2025台灣「新增航線」總整理！星宇直飛神戶美國加州，華航高雄直飛首爾熊本、長榮前進阿布達比
>>大阪、京都、奈良那裡玩？超過20個景點推薦：奈良追愛神社、大阪百萬夜景、京都人私藏餐廳
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
冬遊慕尼黑！長榮航空直飛優惠：從哥德尖塔到童話古堡的浪漫之旅
秋冬的慕尼黑，是一幅融合藝術、歷史與童話的畫卷。當寒風輕拂巴伐利亞的街道，古老的哥德式教堂尖塔直指天空，夢幻城堡在雪景中閃耀，彷彿訴說著千年的傳說。這裡不僅是啤酒節的狂歡舞台，更是藝術與建築愛好者的天堂。從巴洛克宮殿的奢華到洛可可教堂的精緻，慕尼黑以其獨特的歷史底蘊，邀請旅人走進一場穿越時空的旅程。Yahoo旅遊特別企劃 ・ 9 小時前
日本全國僅十座！岡山超稀有「油掛大黒天神社」淋油才能祈福！整座神社飄散濃濃麻油香氣
聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油一邊祈福的過程很有趣，整座神社充滿濃郁麻油香氣，可以祈求良縁成就、就職成功、開運、金運、仕事運等…。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
日本寒流來襲！ 北海道東北降雨轉雪 關東山區預計迎首雪
日本迎來寒流。受低氣壓系統和鋒面影響，北海道和東北地區降雨預計將轉為降雪，東部和西部山區也可能將出現今年冬季首場降雪，氣象單位提醒民眾提前做好防雪準備。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
美駐日大使再發文 強調美日同盟堅定維護台海和平穩定
（中央社東京16日綜合外電報導）隨著日本與中國的關係趨於緊張，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天以英文及日文在社群平台X發文，強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。中央社 ・ 1 天前
敏熙報氣象／日本11月秋意濃 富士河口湖楓葉迴廊湧遊客
哈囉，大家好，我是民視AI主播敏熙，來看今天的國際氣象消息。十一月的日本秋意濃，正是賞楓紅的好時節。富士河口湖著名的賞楓景點、河口湖楓葉迴廊湧入大批遊客，紛紛拿出手機，捕捉動人美景。現在來看國際主要城市的溫度。東京、大阪、首爾，最低負2度最高15度；----------------------------------------新加坡、雅加達、河內，最低13度最高33度；----------------------------------------吉隆坡、馬尼拉、新德里，最低12度最高33度；----------------------------------------紐約、洛杉磯、芝加哥，最低2度最高14度；----------------------------------------倫敦、巴黎、莫斯科，最低2度最高9度。其它最新國內外消息，請大家持續鎖定民視新聞，我是敏熙，接下來把現場交給主播。原文出處：敏熙報氣象／日本11月秋意濃 富士河口湖楓葉迴廊湧遊客 更多民視新聞報導薛劍嗆完「斬首」不敢來？中國駐大阪總領館突取消「這活動」新台幣貶3分 收31.18元台網美紐約餐廳猛吃霸王餐！竟想「肉身還錢」遭逮民視影音 ・ 5 小時前
美味兼具營養！國健署教你4步驟做出小米南瓜粥
小米是台灣原住民族傳統的重要作物，具有耐旱、適應力強等特性，不僅承載族群歷史記憶，更是日常生活中重要的糧食來源與文化象徵。其中，以小米結合南瓜所熬製而成的「小米南瓜粥」，更是一道兼具營養、風味與意義的經典料理。 國健署指出，小米屬於全穀類食物，富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持腸胃健康；同時亦桃園電子報 ・ 1 天前
直擊／河口湖楓葉紅了！揭秘爆滿楓紅同框富士山攝影點 距離東京車程不用3小時
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／日本山梨縣報導每年秋天都會有眾多遊客湧入日本賞楓，目前關東、關西也都即將進入最佳賞楓時期。《FTNN新聞網》記者直擊，位於山梨...FTNN新聞網 ・ 1 天前
萬佛寺小普陀公園 探索石林
記者張淑娟∕楠西報導 楠西區萬佛寺的小普陀禪修公園園區在今年初大地震發生時，因園區內…中華日報 ・ 1 天前
SEVENTEEN雙帥夜遊香港 K-Pop巨星同款玩樂路線大公開
韓國人氣男團SEVENTEEN 成員MINGYU與VERNON夜遊香港，沉浸式體驗維多利亞港的迷人夜生活。七逗旅遊網 ・ 12 小時前
富士山的恩賜！KIRIN三款富士威士忌奪國際金牌、麥卡倫春宴限定版美到想收藏
台灣麒麟董事長中川亮表示，富士日本威士忌的登台象徵品牌全新篇章，不僅投入更高端烈酒市場，更展現麒麟深耕日本威士忌版圖的決心。「富士日本威士忌不僅是一款新作品，更象徵我們在釀造領域不斷深化與精進的重要一步，也代表我們對品質與工藝的長期承諾。」三款「富士」威...styletc ・ 3 天前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 1 天前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 5 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 2 天前
日本旅遊新制「2項確定上路」 達人曝住一地多付錢
日本迎接大批國際旅客，為消弭觀光亂象將推行各種新制，日本旅遊達人「林氏璧」分享2026日本旅遊新制，直言影響廣泛的免稅制度將改為先付後退，至於加徵住宿稅，明年三月在京都住宿，就要多付一筆錢。中時新聞網 ・ 1 天前
南投三千青楓換新裝「轉紅七成」 園區銀杏波波草爭豔
南投杉林溪已迎來美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一！目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合金黃色的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客們紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！
大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...聯合新聞網 ・ 1 天前
旗津海水浴場大改造 4.78億打造沙丘綠洲海洋新景觀
高雄旗津觀光將迎來重大轉型！「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」今（17）日開工，宣告總經費4.78億元的「灣區大港‧旗津領航」計畫正式啟動，工程預計明年12月完工，未來將以「沙丘、綠洲、海洋」為設計概念，打造全新遊客服務中心、海水浴場救生站、淋浴公廁及特色Sunset Bar等設施，並全面改造海岸線景觀，串連亞灣區拚觀光。中時新聞網 ・ 6 小時前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 1 小時前
低碳工法打造野柳里步道 漫遊新北山海之間
記者蔡琇惠／新北報導 位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同…中華日報 ・ 11 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前