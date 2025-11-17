2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE

COPYRIGHT: Getty Images

每年秋日，日本從北至南輪番展現紅葉與黃葉的精彩盛景，而 2025 年的賞楓行程亦值得提前規劃。日本氣象株式會社（Japan Meteorological Corporation）發布最新 2025 紅葉（楓葉）與黃葉（銀杏）最佳觀賞期預測，涵蓋北海道到鹿兒島全國約 700 處熱門地點與 2,900 座山岳區。整體趨勢預計約與平均時間相同或略稍延後，特別是在氣候偏暖的影響下，從春季的櫻花到楓葉、銀杏等最佳觀賞期間皆有延後現象。以下特別了整理今年日本賞楓景點推薦與楓葉預測時間，從建議賞楓地、楓葉轉紅時期等，一次掌握最新資訊。

2025日本整體楓紅時間預測

根據日本氣象株式會社預測，北海道與東北地區楓葉轉紅時間普遍偏晚，部分地點如札幌等，可能比往年晚約10天以上，中部與近畿地區（如名古屋、大阪、京都）紅葉預測多落在11月底至12月中旬，整體偏平年略晚，九州部分地區如福岡，亦預測延後約一週以上；不過鹿兒島是當中的例外，可能較往年提前轉紅。

北海道地區楓紅時間

釧路：10/21

鄰近賞楓景點：阿寒湖（滝見橋）

旭川：10/25

鄰近賞楓景點：層雲峽溫泉、大雪山國立公園

帶廣：10/28

鄰近賞楓景點：糠平湖、岩內仙峽

札幌：11/7

鄰近賞楓景點：北海道大學、大通公園、圓山公園、中島公園、北海道舊本廳舍、北海道神宮

函館：11/8

鄰近賞楓景點：五稜郭公園、見晴公園（香雪園）、大沼公園

東北地區楓紅時間

仙台（宮城縣）：11/26

鄰近賞楓景點：定義如來西方寺、瑞鳳殿、定禪寺通、秋保大瀑布、鳴子峽、圓通院

青森：11/14

鄰近賞楓景點：奥入瀬溪流、八甲田山、十二湖、弘前公園、中野楓葉山

盛岡（岩手縣）：11/20

鄰近賞楓景點：盛岡城跡公園（岩手公園）、盛岡市中央公民館、十和田八幡平國立公園、毛越寺、猊鼻溪

秋田：11/18

鄰近賞楓景點：抱返溪谷、田澤湖、角館武家屋敷、十和田湖、太良峽

山形：11/29

鄰近賞楓景點：山寺（寶珠山立石寺）、銀山溫泉、藏王溫泉、西吾妻天空谷、最上峽

福島：11/24

鄰近賞楓景點：磐梯吾妻Skyline、土山溫泉、塔崖、磐梯山Gold Line、五色沼

關東、甲信地區楓紅時間

東京：11/30

鄰近賞楓景點：新宿御苑 、明治神宮外苑、六義園、代代木公園、高尾山、國營昭和紀念公園、箱根空中纜車、箱根蘆之湖

水戶（茨城縣）：11/27

鄰近賞楓景點： 袋田瀑布、花貫溪谷、龍神大吊橋、國營常陸海濱公園、永源寺、筑波山

橫濱（神奈川縣）：12/19

鄰近賞楓景點： 三溪園、日本大道、山下公園大道、金澤自然公園、野毛山公園、鎌倉圓覺寺

長野：11/23

鄰近賞楓景點： 上高地、御射鹿池、箕輪水庫（紅葉湖）、輕井澤白絲瀑布

東海、北陸地區

名古屋：12/3

鄰近賞楓景點：東山動植物園、德川園、白鳥庭園、鶴舞公園、名城公園、香嵐溪

靜岡：12/6

鄰近賞楓景點：井川湖、修善寺自然公園、寸又峽、熱海梅園、小國神社、濱松城公園

新潟：11/21

鄰近賞楓景點：彌彥公園（紅葉谷）、苗場龍纜車、奧只見湖、火打山高谷池、清津峽、妙高高原

富山：11/30

鄰近賞楓景點：黑部峽谷、立山空中纜車、庄川峽、高岡古城公園

金澤11/30

鄰近賞楓景點：兼六園、金澤城公園、山崎山、石川四高紀念公園、卯辰山

近畿地區楓紅時間

大阪：12/4

鄰近賞楓景點：御堂筋、大阪城公園、箕面公園、萬博紀念公園、犬鳴山溫泉、勝尾寺、大仙公園

京都：12/12

鄰近賞楓景點：東福寺、清水寺、哲學之道、永觀堂、三千院、琉璃光院、貴船神社、高台寺、南禪寺、北野天滿宮、嵐山渡月橋、天龍寺

神戶：12/2

鄰近賞楓景點：瑞寶寺公園 （有馬溫泉）、神戶市立森林植物園、神戶市立須磨離宮公園、神戶布引香草園、摩耶山、六甲山

奈良：11/26

鄰近賞楓景點：談山神社、長谷寺、奈良公園、東大寺、春日大社、萬葉植物園、依水園、吉野山

和歌山：12/13

鄰近賞楓景點：寶泉寺、高野山、和歌山城西之丸庭園、熊野古道、高野龍神Skyline、和歌山城西之丸庭園、根來寺

中國、四國地區

鳥取：12/8

鄰近賞楓景點：大山國立公園、諏訪神社、鳥取花迴廊、仁風閣、打吹公園

岡山：11/29

鄰近賞楓景點：岡山後樂園、備中松山城、舊閑谷學校、津山城（鶴山公園）、曹源寺、神庭瀑布

廣島：11/28

鄰近賞楓景點：宮島紅葉谷公園、廣島市縮景園、三景園、三瀧寺、獅子岩瞭望台、帝釋峽（神龍湖）

德島：11/30

鄰近賞楓景點：祖谷溪谷、祖谷葛藤橋、箸藏寺、劍山國家公園

高松（香川縣）：12/1

鄰近賞楓景點：栗林公園、香川用水紀念公園、金刀比羅宮、寒霞溪公園

松山（愛媛縣）：12/10

鄰近賞楓景點：松山城、道後溫泉、稻荷山公園、西山興隆寺

高知：12/10

鄰近賞楓景點：高知城、五台山竹林寺、山內神社、安居溪谷、中津溪谷、別府峽

九州地區

福岡：12/9

鄰近賞楓景點：舞鶴公園、友泉亭公園、秋月城跡、小倉城、太宰府市寶滿宮竈門神社

佐賀：12/6

鄰近賞楓景點：御船山樂園、九年庵、雄淵雌淵公園、大興善寺、慧洲園、黑髮山乳待坊公園

長崎：12/15

鄰近賞楓景點：雲仙岳、仁田峠、三十路苑、壽福寺、迎仙閣

熊本：12/8

鄰近賞楓景點：水前寺成趣園、菊池溪谷、熊本城、人吉城跡公園、五家莊

鹿兒島：12/12

鄰近賞楓景點：錦江灣公園、曾木瀑布公園、霧島神宮、仙巖園

