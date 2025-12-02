2025日本「最可愛高中生」冠軍是她！高一美少女南里被盛讚「像從漫畫走出的女主角！」

（圖／取自nanri_821 IG）

2025《女子高生ミスコン》冠軍正式出爐，今年拿下「日本最可愛高中生」頭銜的是來自福井縣的高一女生南里(なんり)！

在比賽舞台上，南里穿著奶油色針織外套與灰色百褶裙登場，鏡頭剛帶到她，整個舞台瞬間亮起來！另外一套造型她換上白色上衣與牛仔短裙走秀，長髮被燈光打出柔亮曲線，那個回頭微笑的瞬間立刻成為現場最強記憶點。最終宣布冠軍時，彩帶落下，她紅著眼抱起巨大的金色獎盃，旁邊的參賽者也都露出替她開心的表情。

（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書）

她在得獎感言中提到，比賽一路走來其實不輕鬆，也曾被不少負面話語影響，但因為一直被朋友支持，她才能走到最後！她提到希望未來「能成為帶給別人開心、讓人嚮往的那種人」，讓人看了直接心軟。

（圖／翻攝自小紅書）

而從她的IG可以看出她為什麼會被選上：制服照裡的自然光、彈琴時的安靜氣質、教室裡趴在桌上的輕柔視線，甚至萬聖節小兔造型都可愛得讓粉絲暴動！每一張都像青春電影的畫面，乾淨、明亮又很有存在感。

（圖／取自nanri_821 IG）

（圖／取自nanri_821 IG）

隨著今年冠軍出爐，南里正式成為日本最新一代「校園系美少女代表」。接下來無論雜誌、廣告或模特兒邀約，都很可能會全面湧入，她的下一步發展也已被網友列入關注清單。

