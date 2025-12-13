2025映像節《光與影 Light & Shadow》宜蘭冬季的美好光影盛宴 中興文創園區精彩登場

宜蘭縣政府文化局主辦年度藝術盛事-映像節，代理縣長林茂盛出席。「光與影」， 打造宜蘭好映像讚！（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府文化局主辦年度藝術盛事-映像節，代理縣長林茂盛出席。「光與影」， 打造宜蘭好映像讚！（記者董秀雲攝）

由宜蘭縣政府文化局主辦的年度藝術盛事-映像節，二O二五年度以「光」與「影」為主題，展出五件大型光影主題科技藝術作品；今(十三)日特別邀請曾於法國亞維儂藝穗節演出之君舞蹈劇場，帶來經典舞目《關於身體的書寫 Quand Le Corps S\'exprime》，以墨西哥藝術家Lua作品《流動的纖維光影Flowing Fiber》為舞台，現地融合、重新編排，呈現視覺藝術及表演藝術共融所帶來細膩又震撼的藝術張力，感動全場。代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德、縣議員林義剛、全聯善美的文化藝術基金會總監黃怡芬、總策展人王騰崇、藝術家Lua、藝術家涂克紹、縣文化局長黃伴書共同出席。「光與影」打造宜蘭好映像讚！

二O二五映像節展期至十二月廿五日止，展覽及聖誕市集於週六均將延長營業至晚間八點，邀請民眾與家人朋友在冬季夜晚共同走訪中興文創園區，在影中、看見光，感受光與影帶來的美好與祝福。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，中興文創園區前身為中興紙廠，是曾經支撐宜蘭產業的重要基地；在這座承載工藝、記憶與文化轉型的場域中，此屆映像節以「光」與「影」的自然語彙重新出發，透過國內外藝術家與科技藝術團隊的創作，回應空間脈絡，將整個園區化為一座以光影書寫的作品，讓藝術不僅被觀看，更能被觸發、被走進，成為民眾生活的一部分。

此屆映像節打造「光」與「影」二大展區，位於有料倉庫的「影」展區，特別運用隧道式光影空間串接觀展動線；當觀者漫步在蜿蜒曲長的光影隧道，光線推移、停留與消逝，行走本身成為有感的觀展體驗方法，觀眾將可以身體感受歷史建物的深度與時間層次。

穿越光影通道，以五幅巨型投影屏幕呈現的沉浸式互動光點空間，是來自當若科技藝術if.plus《迴響之影 Echoes of Shadows》作品讓「影子」成為主角；當觀者靠近時，影像被放大、聲光被觸發，形成具生命律動的互動場景，使影子不再只是映照，而成為可以被看見、被聽見的存在。

繼續深入展區，山廟共感設計製造所Samuel Production《宇宙光影書寫 Cosmic Writing》帶領觀者進入心靈深處的內在旅程。當觀者被近乎全視野的星際空間包覆，透過手機送出象徵祈願的光球，在宇宙與心靈交會之間完成一段靜謐的書寫，並獲得來自宇宙的祝福回應，為整段光影旅程留下一筆沉穩的收束。

此屆映像節限定十二公尺巨型聖誕主樹，每日下午五時至晚間十時點燈；展期間每週末六日12/13-14及12/20-21，於戲棚下及光合屋都將舉辦光影聖誕市集，集結手作、香氛、生活選物與飲食品牌，於市集消費還可參與交換禮物活動，名額有限，活動參與方式詳情請至中興文創園區FB查詢。