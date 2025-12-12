2025智慧科技與大數據論壇在中興 聚焦智慧應用與產學合作

wm20251211212429006841

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國立中興大學於今（11）日在資訊科學大樓國際會議廳舉辦「2025智慧科技與大數據論壇」，本場論壇由台灣數據與AI學會主辦，國立中興大學數據與人工智慧專業學院暨相關系所共同承辦，大數據中心協辦。吸引近百位產官學研各界人士參與，聚焦智慧醫療、智慧農業、智慧視覺、智慧交通及智慧金融等五大領域，旨在匯聚跨域能量，深化智慧數據應用交流，並激發產學合作契機。

台灣數據與AI學會理事長施因澤指出，在AI與大數據快速發展的時代，跨域整合與產學合作已成為創新關鍵。學會以推動智慧數據應用為宗旨，期望運用數據分析與智慧科技帶動智慧醫療、製造、農業、城市、綠能、資安與金融等產業發展，並促進大學、法人機構與產業的緊密合作，培育智慧研發人才。

廣告 廣告

台灣數據與AI學會理事長、興大應數系教授施因澤致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

開幕式特邀國立中興大學研發處宋振銘研發長與理學院黃家健院長致詞。宋研發長與黃院長表示，本次論壇以智慧科技跨域應用為核心，議題具前瞻性，並匯集多位各領域具代表性的專家，內容精彩可期，亦感謝各界參與，期盼透過交流促進更多合作與新思維的發展。

論壇邀請多位重量級專家主講。臺中榮民總醫院陳適安名譽院長說明台灣數位醫療近年發展歷程，透過資通訊技術與數據分析，將醫院各項管理流程最佳化並能提升管理效率與醫療品質，增進病人安全與照護體驗。中央研究院資科所廖弘源所長則介紹由臺灣團隊研發的世界級物件偵測系統「YOLO」(You Only Look Once，第四、七、九三代)，強調其精簡架構與高效功能，已被廣泛應用於世界各國各行各業，如醫療、交通、製造、農業及國防等多領域。

臺中榮民總醫院陳適安名譽院長演講。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在智慧農業領域，中興大學工學院院長兼智慧永續新農業中心主任楊明德特聘教授分享研究發展情形與未來展望，他帶領團隊整合AI核心技術、智慧檢測、栽培與畜牧等領域，打造全國首創農業大型語言模型「神農 GPT」，並持續研發「神農 Agent」智慧農業平台，致力推動農業治理轉型並展望國際應用潛力。

業界實務應用亦是本次論壇亮點。義隆電子葉儀晧董事長為與會者講解 Edge AI 技術於智慧交通的創新應用，闡述如何透過邊緣智慧提升載具對環境的即時感知能力，推動智慧駕駛與無人機交通管理發展。國泰人壽林佳穎副總經理則分享人工智慧對金融服務的影響，並以實務案例說明保險業如何在數位轉型中導入 AI 技術，探索人機協作的新型服務模式。

透過本次論壇的跨領域交流，台灣數據與AI學會期望讓更多人看見台灣在智慧科技與大數據的實力，也希望藉由AI推動智慧永續發展，為產業創新與社會應用打下扎實基礎。