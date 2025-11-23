2025智慧製造大數據分析競賽 (圖)

其他人也在看
U-start創新創業計畫頒獎 銀髮照護、AI應用夯
教育部青年署及原民會為鼓勵青年創業，推出「U-start創新創業計畫」及「U-start原漾計畫」，教育部在今天(21日)舉行頒獎典禮，表揚今年度的績優團隊。教育部次長劉國偉表示，他很高興看到這麼多年輕人的優異成果，希望他們能持續發光發熱，教育部都會繼續支持。 教育部青年發展署為提升校園創新創業文化，鼓勵大專校院優化校園創業環境，結合學校育成輔導資源，提供青年創業實驗場域，協助青年學生創業實踐，自2009年起辦理「U-start創新創業計畫」，2020年起更與原民會合作，辦理「U-start原漾計畫」，近17年來已補助1,480組團隊踏出夢想第一步，成功催生出近千間新創公司。 教育部次長劉國偉指出，創業很辛苦，但教育部今年共提供新台幣2,500萬獎金，就是鼓勵年輕人在創業路上繼續加油。他說：『(原音)我希望各位年輕人，這個創業創意是條很難走的路，但是是值得走的路，我們教育部會持續供柴油，你要甚麼油都給，你要柴火都給，今年總獎金是2,500萬。』 U-start計畫共分製造技術組、創新服務組、文創教育組和社會企業組，在製造技術組獲得新台幣1,00萬獎金的霓創公司執行長、畢業自台科大的蔡佳中央廣播電台 ・ 1 天前
智慧製造大數據競賽 182隊獻策聚焦AI機台應用
（中央社記者許秩維台北23日電）教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽，提供企業在生產線上參考的解決方案。中央社 ・ 3 小時前
冬天滋潤肌膚神品 他回憶「童年味道」：阿嬤都會擦
天冷皮膚乾燥，不少人會擦乳液保濕，有網友分享一款阿嬤級的保養品「雪芙蘭」，並回憶起小時候到了冬天阿嬤都會拿這個給他塗，貼文曝光後，立刻掀起熱議。中天新聞網 ・ 3 小時前
安捷航空落地後發現機體損害 運安會：強化通報
（中央社記者余曉涵台北23日電）安捷航空去年一架醫療專機在金門機場降落時發生爆胎，且機體結構有實質損害，所幸未造成傷亡。運安會公布調查報告，建議安捷航空應強化「疑似重落地」的監控與通報機制等。中央社 ・ 3 小時前
安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制
安捷航空去年11月完成緊急醫療服務（EMS）飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。自由時報 ・ 3 小時前
屏東小太陽助學協會頒發獎助金 102位優秀清寒學生獲獎
屏東縣小太陽助學協會今天在屏東市頒發獎助學金給51所學校、102名優秀清寒學生獎助學金，每人5000元，由屏東市長周佳琪親自頒發，鼓勵家境清寒、努力向學的學子，能在追求夢想的道路上能獲得更堅實的力量。清寒學生獎助學金由屏東縣小太陽助學協會主辦，屏東市公所、議長周典論服務處、新園采風社、屏東縣獨輪車協自由時報 ・ 3 小時前
蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者 (圖)
台北市長蔣萬安（左5）23日出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑，除為跑者鳴槍，並感謝公會捐贈新台幣150萬元予社會局，用於協助弱勢青年與獨居長者。中央社 ・ 3 小時前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 3 小時前
愛吃螃蟹的民眾注意！萬里蟹季邁入尾聲 市府力推「這市集」享用
即時中心／高睿鴻報導饕客注意！隨著時序進入冬天，萬里蟹季已悄悄進入尾聲。新北市府漁業及漁港事業管理處今（23）說明，今（2025）年的萬里蟹依舊是鮮甜美味，吸引不少饕客前來；無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐到最自然的海味。市府特別提到，歡迎民眾把握產季尾聲，趕緊到「龜吼漁夫市集」品嚐萬里蟹，享受秋季的美味盛宴，錯過可就要再等一年了。民視 ・ 3 小時前
在台北生活比香港難？她驚「薪水4萬怎活」 網：是生存
原PO在Dcard以「香港人來台北感到震驚」為題發文表示，她真的很好奇，在台北拿4、5萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？並稱自己平常若與朋友外食，一餐動不動就超過400元，雖然房租確實比香港低不少，但整體開銷加起來在台北不太容易存到錢，買房更不是件輕鬆的事情。原PO提到，...CTWANT ・ 3 小時前
各地晴朗氣溫升 週一晚東北季風南下北台變天
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(23、24日)兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。今日各地區氣溫為：北部17至29度，中部14至32度，南部15至32度，東部15至30度。吳德榮指出，週二(25日)下午起「東北季風」轉乾、週三(26日)「東北季風」減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五、六(28、29日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，本週南海還有熱帶擾動發展，偏西進行，對台無影響。更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 3 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
基隆宮廟驚傳爆炸！ 男子重傷「臟器外露」急送醫
基隆調和街今（23）天上午8點多，一間宮廟發生一起爆炸意外，穿著淺色外套的湯姓男子站在香爐前不斷左右張望，還撥弄胸前衣物，沒想到下一秒突然冒出大量煙霧並傳出爆炸聲，一旁聊天、讀報的民眾嚇壞閃到旁邊，男台視新聞網 ・ 3 小時前
專訪》驚訝台灣「人均N1」！IRIS MONDO談台灣情感連結 盼以語言、音樂串起世界
日本另類搖滾雙人組合「IRIS MONDO」由主唱KSW（くるみスカイウォーカー）與吉他手スーパーさったん（Super Sattan）組成，兩人在亞洲巡演與台灣公演後，以「透過音樂串起不同文化」的特色逐漸受到關注。近期她們也接受《風傳媒》的專訪，兩人從組團背景、新作理念、SNS策略，到與台灣建立深厚連結的過程，皆以自身言語分享。談到組團契機，KSW表示「原本......風傳媒 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前