2025曾文水庫峽谷音樂會盛大登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025年曾文水庫峽谷音樂會於11月15日至16日盛大登場，嘉義縣長翁章梁昨（15）日親自出席首場音樂會，與現場觀眾在自然山水環繞、老鷹飛翔的獨特氛圍中，體驗了一場非凡的音樂盛宴。

此次音樂會邀請了多位重量級藝術家演出，包括大提琴家張正傑、大環藝術家楊世豪、男高音宮天平、次女高音翁若珮以及鋼琴家呂冠葶，為觀眾呈現一場多元且精緻的音樂饗宴。

音樂會的場地設於曾文水庫的飛鷹峽谷，該處三面被峽谷地形環繞，舞台和觀眾席則搭建於湖面上的賞鷹平台，由於場地特殊且空間有限，僅有少數民眾能夠搭乘觀光遊艇前來，享受這場獨一無二的音樂饗宴。

廣告 廣告

在演出過程中，數十隻老鷹翱翔於天空，偶爾俯衝下來捕獵魚群。每當曲目換場之際，觀眾還能聽到老鷹的啼鳴聲，彷彿與音樂融為一體。張正傑老師幽默地表示，除了為表演者鼓掌，大家也應該將掌聲獻給這些在空中翱翔的老鷹。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，峽谷音樂會已進入第二屆，為了創新求變，今年將大環表演等新元素融入其中。他希望通過這個音樂會，突顯大埔鄉與曾文水庫的旅遊獨特性，並期盼未來能夠與國際接軌。許處長指出，雖然此次音樂會僅舉辦兩天，但他希望未來能不定期地舉辦更多類似活動，並將其推向國際市場。

此外，許處長還特別提到，交通部觀光署於11日公布的第二屆「觀光亮點獎」中，大埔鄉的曾文水庫漂流木提琴村（和平村）不僅榮獲「十大觀光亮點獎」，更同時摘下「最佳人氣獎」的雙重殊榮。他誠摯邀請全國遊客來到這裡，親身體驗大自然的美麗與魅力。

翁縣長也分享了他的觀賞體驗，他表示，能在全台最大的水庫聆聽國際級音樂會，無疑是一種難得的享受。這裡的自然景觀與音樂相得益彰，讓每位觀眾都能徹底沉浸在這片與大自然共鳴的空間中，感受獨特的視聽震撼。

今（16）日還有一場音樂會演出，未能搶到門票的民眾，可透過西拉雅國家風景區管理處 Facebook 粉絲專頁收看線上直播；大埔鄉同心橋也規劃了特色市集、舞台演出與音樂會大螢幕轉播等活動。活動期間於特色市集消費滿 100 元，或在大埔鄉合作店家達到指定金額，即可獲得摸彩券一張，有機會將機車等大獎帶回家。

圖：2025年曾文水庫峽谷音樂會於11月15日至16日盛大登場，嘉義縣長翁章梁昨（15）日親自出席首場音樂會，與現場觀眾在自然山水環繞、老鷹飛翔的獨特氛圍中，體驗了一場非凡的音樂盛宴。（記者吳瑞興翻攝）