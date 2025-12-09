2025最受歡迎前十大YouTuber揭曉 Andy老師頻道訂閱數稱霸全台

圖為2025台灣訂閱數最高的Youtuber Andy老師參加走鐘獎。（圖／翻攝自走鐘獎YT頻道）

YouTube揭曉2025年台灣市場前10大YouTuber，3月起對前女友一家人「開撕」並提告的Andy老師、打造出電視台大製作規格節目《中文怪物》的Ku’s Dream、全球訂閱人數最高的YouTuber Mr.Beast，榮登台灣年度熱門創作者前三名。

YouTube表示，2025年對台灣YouTube社群而言，是內容規格躍升與世代對話的一年，今年的年度熱門創作者榜單，讓YouTube看到一股強勁的文化動能：創作者跳脫個人的舞台，透過更高規格的製作、更真實的跨世代交流，以及虛實整合的創意，重新定義什麼是「主流」，這些熱門內容不僅是數據的累積，更是台灣觀眾集體渴望與共鳴的縮影。

YouTube進一步表示，今年創作者用多元的形式尋求新的突破，同時把截然不同的兩股趨勢發展到極致，創作者一方面追求媲美電視台的大製作規格，另一方面卻又回歸最原始、最赤裸的真誠情感，展現YouTube台灣社群強大的包容力，其中，Ku’s Dream推出的系列影片以電視台大製作實境秀的規格，掀起討論熱潮，嘟嘟人挑戰荒島求生極限，加上指標性的MrBeast持續入榜，展現了創作者不自我設限，勇於挑戰影音敘事邊界的野心，帶來驚人的跨圈效應。

另一方面，綜藝天王也在YouTube找到「數位新生」，胡瓜的頻道「下面一位」與羅時豐經營的「大牛比較攬」，在2025年獲得更多觀眾，證明綜藝大哥的魅力依舊能跨越世代，「Ayu速食」的美食療癒，大受兒童族群歡迎有感筆電的網路遊戲實況，反映台灣觀眾如何在快節奏生活中，從創作者身上找到「理解、放鬆、被看見」的需求，創作者也從觀眾、粉絲們身上獲得對等的支持與陪伴，建立真實的情感連結，同時，VTuber「鷗麥麥麥」異軍突起，顯示這股陪伴感更延伸至虛擬世界。

YouTube表示，熱門創作者是依據創作者／頻道在2025年1月1日至 2025年10月31日在台灣獲得的訂閱數依序排名，不包含品牌、歌手／音樂家／樂團等演出者官方頻道、媒體公司、和以兒童為目標受眾的頻道．若創作者主頻道入榜，則子頻道不計入。

以下為YouTube年度熱門創作者排行榜榜單：

1、Andy老師

2、Ku's dream酷的夢

3、MrBeast

4、 嘟嘟人

5、有感筆電 Daptoper

6、下面一位

7、初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit

8、鷗麥麥麥Maii Ch.

9、大牛比較攬

10、Ayu速食



