2025最多玩家破關的遊戲是它！《光與影：33號遠征隊》登頂榜首

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）可以說是 2025 年討論度最高的一款遊戲，由法國獨立工作室 Sandfall Interactive 開發，拿下 TGA 2025 年度最佳遊戲在內的大量獎項 成為今年最大黑馬。而最近有數據指出，《光與影：33號遠征隊》更是 2025 年最多玩家通關的一款遊戲。

今年最大黑馬，也是最多人通關的遊戲。（圖源：光與影:33號遠征隊）

知名第三方遊戲數據統計網站 HowLongToBeat（玩家自行登記與回報），最近公開了 2025 年度的統計回顧，其中就這一年來「最多玩家通關」 （Most Completed Games）的榜單，由《光與影：33號遠征隊》擊敗眾多強敵，成功拿下了年度冠軍寶座。

緊追在後的是則是讓玩家苦等多年的《空洞騎士：絲綢之歌》，位居第二名；而充滿趣味的《咚奇剛 蕉力全開》則搶下第三名。此外，榜單前十名還包括了多大作，像是《毀滅戰士：黑暗時代》第四名、《Dispatch》第五名、《魔物獵人 荒野》第六名、《瑪利歐賽車世界》第七名、《沉默之丘f》第八名、《午夜之南》第九名，以及《黑帝斯2》第十名。