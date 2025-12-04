2025最夢幻跨界聯動！韓星振永x9m88挑戰中客韓三語

記者林政平報導／電影《那張照片裡的我們》即將在年底上映，由韓星振永JINYOUNG、金鐘得主李沐和宋柏緯主演，4日公開主題曲〈此刻永遠Timeless〉由振永跟9m88合唱。歌曲特別收錄中客韓三語版和中文版雙版本，振永和9m88都進行語言上的大挑戰，振永苦練中文，展現職人精神地努力唱好每一個字。

9m88也是第一次正式錄製客語歌曲，為了詮釋歌曲中的情感，特別走訪了片場，參觀電影中重要的場景-照相館，搭配上振永的歌聲，一起唱出電影中青春的遺憾、命運的無奈，以及無法成為永恆卻珍貴的瞬間。振永JINYOUNG & 9m88合作全新單曲〈此刻永遠Timeless〉，12/5數位上架。

振永JINYOUNG第一次收到這首歌時，就被旋律深深吸引，即便不在錄音狀態，也會反覆播放練唱。他認為這首歌不只是「適合電影」，更像是為劇中主角「金浩熙」的角色量身打造的情感延伸。錄音時，他腦海中湧現的是拍攝現場的一幕幕畫面：在片中他與女主角對戲的片段、照相館的光影與氛圍，那些記憶成為他進入情緒的關鍵。

而他最大的挑戰就是要以中文演唱，他展現接近「絕對音感」般的精準：除了事先做足功課、背誦歌詞外，錄音現場更是以「一個音一個音」細細校正，學習速度極快。歌曲製作人稱讚他非常謙虛、有禮，總是提前準備、專注投入，有些連細節發音甚至比本地人還標準，哪怕有音節略有偏差，只要聽一次就能立刻修正回來，展現出近乎職人精神的敬業態度。

