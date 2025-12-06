2025最夯聖誕送禮指南：人氣相機盲盒、恆溫杯墊、質感香氛......免運、折扣一次看|揪愛Mei推好物
聖誕節即將到來，準備禮物絕對是門藝術，跟著「揪愛Mei」挑對禮物、解鎖對方的心靈密碼，一不小心就升溫感情、加分無限！「揪愛Mei」不藏私分享最夯送禮指南，不管對方是戀人、朋友、家人，還是曖昧對象，都能找到適合他（她）的一份心意禮～
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
聖誕送禮指南推薦： 儀式感禮物－質感香氛
趁著聖誕佳節，「揪愛Mei」分享可以送上具實用性與儀式感的＂香氛＂再適合不過了～香氣能勾起回憶，也能創造新的情感連結，香水更能成為情侶之間的「專屬味道」，增添親密感。而療癒的香氣也能幫助放鬆心情、提升生活質感，加上香氛的包裝設計有品味，很適合做為精緻禮物的好選擇！
🎁聖誕送禮首選👉季節限定香氛這裡買 Jo Malone香氛禮盒推薦🛒官網獨家最高享Line Point 6%回饋
聖誕送禮指南推薦：人氣單品－SnapRoll 模擬底片數位相機 小盒1入 (隨機)【盲盒】
SnapRoll 鑰匙圈數位相機，以盲盒形式驚喜登場！這款相機靈感源自 135 底片，完美呈現 1:1 的模擬底片效果，無論是作為驚喜的禮物、獨特的收藏，或是與朋友共享的樂趣，都很適合！目前，有六款獨特的復古設計與一款隱藏版，收到禮物時絕對充滿驚喜！
🎁聖誕送禮首選👉復古盲盒相機立馬下單 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
聖誕送禮指南推薦：療癒擺設－笑笑 小久淘 金飯丸 I 水泥器皿
「笑笑小久淘」代表快樂、「金飯丸」則象徵招財，搭配在水泥器皿中，化身為具有療癒、招財、帶來好運的居家裝飾，適合送給朋友、同事，甚至是需要一點生活小確幸的家人，具有設計感和獨特性，也能展現送禮者的用心。
🎁聖誕送禮首選👉療癒小物88折立馬下單 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
聖誕送禮指南推薦：實用暖心－日本BRUNO 恆溫暖杯墊組
在寒冷的冬天，若是能隨時保持飲品溫熱，是一件相當幸福的事！日本BRUNO恆溫暖杯墊組具有快速加熱、雙檔溫控和自動斷電等安全功能，外觀簡潔有質感，放在家中或辦公桌上，都相當賞心悅目，目前有白色和蘋果紅兩色可選擇。
🎁聖誕送禮首選👉恆溫暖杯墊立馬下單 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
聖誕送禮指南推薦：手作體驗－經典冬慶聖誕花圈
今年聖誕，不妨可以考慮與另一半一起參與手作課程，學習用藤圈、松枝、尤加利葉等搭配松果、乾果、絲帶等裝飾製作，創造出獨一無二的聖誕花圈，這類活動能增進感情並留下甜蜜回憶，適合情侶一起創作有意義的愛的紀念品。
🎁聖誕送禮首選👉經典聖誕花圈立馬下單 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
聖誕送禮指南推薦：個人化禮物—送給（她）誕生石飾品
朋友或伴侶都適用，送給（她）的禮物，「揪愛Mei」推薦可以從手作飾品或日本非常流行的誕生石下手～飾品配件不只能點綴日常穿搭，透過12個月份不同的誕生石，更能表達獨特的心意。這款刻有精緻的金線製成的首字母縮寫。搭配環形耳夾，可以挑選專屬生日月份的誕生石，女生收到絕對感受到滿滿的誠意！
🎁聖誕送禮首選👉立馬下單專屬誕生石飾品 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
聖誕送禮指南推薦：個人化禮物—送給（他）可刻字短夾
朋友或伴侶都適用，送給（他）的禮物，「揪愛Mei」激推有質感的真皮皮夾，特別是能刻字的款式，不只貼心還很實用。建議可以刻在皮夾內部，刻上名字、縮寫，或是想傳達的一句短語，低調又有滿滿的驚喜感，相信男生收到會感覺非常大心！
🎁聖誕送禮首選👉刻字短夾這裡買 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
最夯送禮指南推薦：告白心意—巧克力
兩人處於曖昧階段、互動頻繁，想要趁著浪漫的聖誕節日告白、「揪愛Mei」建議送巧克力就對了！巧克力是一種象徵愛意與甜蜜的行為，更有著「我喜歡你」或「我愛你」的含意，送巧克力是一種溫柔且有儀式感的方式，簡單有效來傳達愛意，也讓「告白」多了一點浪漫與甜蜜。
🎁聖誕送禮首選👉告白巧克力禮盒這裡買 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
聖誕送禮指南推薦：珍藏回憶－客製化商品
趁著聖誕佳節，送給對方一份回顧兩人走過的歲月時刻，「揪愛Mei」認為最適合透過獨一無二的客製化商品表達獨特心意，讓對方感受到被珍視、相處時光變得更有意義。像是客製手作相本就是很棒的選擇，將兩人的回憶親手收藏，成為最暖心的禮物，在往後的歲月中反覆回味！
🎁聖誕送禮首選👉專屬客製化禮物這裡訂 Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
聖誕送禮指南推薦：紀錄回憶－似顏繪、客製畫
一份獨特而有意義的紀念禮物，讓這個特別時刻更加難忘。想要有溫度又特別，「揪愛Mei」建議可以挑選似顏繪或客製畫，紀念價值高、更可以長久保存，兩人之間的美好回憶。
🎁聖誕送禮首選👉似顏繪、客製畫這裡買Pinkoi人氣聖誕禮物🎄精選百件聖誕禮物最低41折起
