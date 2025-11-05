2025最好玩的聖誕禮物！美妝控拆到停不下來：魔方倒數月曆、甜點泡澡宇宙、閃耀微笑套組一次收！
一年一度的聖誕禮物季正式開打！今年各大品牌把節慶氛圍玩到極致，不只是「好看好拍」，更是「越拆越開心、越用越療癒」。從像魔術方塊般的美妝倒數月曆、到會把整間浴室變成糖霜小鎮的泡澡陣容，再到刷完直接亮全場的節慶笑容組合—完全是那種拆禮物會不小心開自拍、然後手刀傳朋友炫耀的級別。準備好了嗎？這波直接把十二月變成快樂倒數節。
benefit終極美妝魔方倒數月曆：邊拆邊玩超療癒，美妝控必收藏
benefit今年聖誕直接把美妝變成一場遊戲，推出復古魔術方塊造型的24格倒數月曆，方塊色塊超繽紛、放在房間也是夢幻擺飾！抽屜設計可以一格格拆，每天都有驚喜，有點像在玩美妝版的方塊拼圖，一邊拆一邊期待到底會抽到哪一款明星單品，儀式感滿點。
除了月曆之外，benefit同步推出一整系列以遊樂園與歡樂派對為靈感的限量彩妝系列，包裝可愛、色系青春，讓人一靠近櫃上就會自動少女心爆棚！趁近期櫃點還有節慶滿額贈活動，想收藏美妝魔方或補貨眉膠、睫毛膏、毛孔霜，這波趁換季＋年底新妝期一起帶回家最划算。
LUSH：走進懷舊糖果店！80+ 聖誕限定沐浴品、30 週年特別款、雪天使甜香一拆就幸福
今年LUSH直接把聖誕節變成童話片場，門市一走進去就是懷舊糖果店場景！滿牆繽紛泡澡球、汽泡彈、沐浴皂、身體保養品通通穿上節慶新裝，從聖誕老人笑臉到企鵝先生的小鼻子，每顆都萌到會想拍照留念！店內一次推出超過80款限定單品＋30款禮盒，是那種會讓人抱著籃子一路瘋狂裝的等級。
當然每年冬天相當受歡迎的經典雪天使香氣也再度回歸，甜甜的梨子硬糖與棉花糖味道，像把冬天最溫暖美味的一口甜點泡進浴缸，冷天回家直接躺進粉紅泡泡裡，整個人超幸福。
高露潔：把聖誕樹刷進嘴裡！閃片牙膏x星形刷毛，笑容亮出節慶光芒
高露潔今年把節慶玩到極致！「聖誕閃耀限量牙膏」膏體裡真的有小聖誕樹與雪片閃片，味道則是檸檬、葡萄柚、柑橘組成的果香三重奏，清爽甜感讓每次晨刷都像開禮物；如果搭配星型植毛的星耀去漬牙刷，潔白光澤直接亮到像開濾鏡，刷柄還是霧面冬日粉紫，實用＋美貌一次到位，是「最會發光的聖誕小心機」。
