2025最常被盜密碼排名曝！這「連續6數字」連霸

生活中心／李明融報導

現今科技發展蓬勃下，智慧型手機使用的App往往都需要帳號密碼進行登入動作，不過根據資安公司Specops Software近期發表報告，針對2025年全球約60億筆外洩密碼進行分析後指出，「123456」登上最常被盜用的密碼冠軍，且「連續數字密碼」使用度高度普遍，顯示使用者多年來幾乎沒有改善設定習慣。

2025最常被盜密碼排名曝光！這「連續6數字」學不乖⋯連年稱霸

2025年洩漏的6億筆帳號資料，最常被破解的密碼為「123456」。（圖／翻攝自pexels）Specops母公司「Outpost24」的資安情報團隊分析指出，收集2025年洩漏的6億筆帳號資料，結果顯示最常被破解的密碼前5名排名依序為「123456」、「123456789」、「12345678」、「admin」及「password」，顯示連續數字，以及常用字詞依舊是百萬使用者設定首選，且這樣的設定已經連續霸榜多年，顯示使用者這些年下來幾乎沒有太大改變。研究指出這些密碼不僅容易猜測，更能讓駭客在短時間內進行大規模自動破解，造成個資與系統外洩的嚴重風險。另外，在企業環境中，未更改這類預設密碼可能讓駭客透過惡意軟體取得關鍵系統存取權限，造成重大風險。

廣告 廣告

2025最常被盜密碼排名曝光！這「連續6數字」學不乖⋯連年稱霸

專家提醒千萬別為了一時方便，疏忽對資安的重視。（圖／翻攝自pexels）

除了上述榜單，報告還列出如「guest」、「qwerty」、「secret」、「Welcome」、「student」及「hello」等常用詞彙。這些字眼頻繁出現在物聯網設備（IoT）與企業管理系統中，若未及時更換，將成為網路防禦中最薄弱的環節。分析中更發現，部分使用者雖試圖增加複雜度，但仍帶有可預測的元素，例如結合姓名與地名的「Pakistan@123」或「Rohit@123」，這類格式在外洩資料中反覆出現，安全性依然極低。面對日益嚴峻的資安威脅，專家建議大眾應避開過於簡單或重複的密碼組合，並善用密碼管理工具產生高強度、隨機性的密碼。最重要的是，在所有關鍵帳號上務必啟用雙重驗證（MFA），並養成定期更換登入憑證與重要帳號密碼的習慣，才能有效築起數位安全防線，大幅降低被駭風險。





原文出處：2025最常被盜密碼排名曝光！這「連續6數字」學不乖⋯連年稱霸

更多民視新聞報導

「霸王寒流」10週年！氣象署揭「當年數據」坦言一件事

霍諾德徒手爬高樓太狂！民眾路過「狂摸101」反應曝

推薦「阿蘇火山」悄下架！當地人揭：只有3國家人會搭

