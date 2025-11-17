2025最強三大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！

（圖／黃筱婷攝，品牌提供）

今年的聖誕限定彩妝絕對是近年顏值最高的一次！從最治癒的插畫、異國微風，到童話仙境，每個品牌都使出全力推出實用又美到爆炸的限量單品。我們整理出三大品牌所有「完整」單品，不漏任何一項，讓你一次收藏整套最值得入手的夢幻彩妝。

1.Bobbi Brown ×《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列

Bobbi Brown 完整把童話世界搬到彩妝桌上！愛麗絲夢遊仙境全系列真的是可愛到暈，首推8 色眼影盤以霧面與珠光交織，配合紅心皇后、瘋帽子、白兔先生等插畫設計，每次打開都像走進仙境深處。外包裝有浮水式愛麗絲和許多周邊可愛品的動感設計，眼影盤上更有超可愛的壓紋，四款絲絨麵和四個珠光面眼影，讓你百搭出超優雅玫瑰裸色調的實用眼妝。

Bobbi Brown 愛麗絲夢遊仙境 8 色眼影盤／2,600元（圖／黃筱婷攝）

另外小編還推薦給你唇膏和氣墊粉餅、蜜粉餅，金緻緞光唇膏以經典奶霜質地打造柔焦玫瑰紅，既顯白又高級；霧光持久氣墊粉餅與輕隱毛孔柔焦蜜粉餅強強聯手，打造仙境般霧感柔膚，持妝度更是完勝整日。

Bobbi Brown 霧光持久氣墊粉餅／2,400元（圖／黃筱婷攝）

Bobbi Brown輕隱毛孔柔焦蜜粉餅／2,200元（圖／黃筱婷攝）

Bobbi Brown 金緻緞光唇膏 3.5g／1,450元；（左）滿額贈，包括滿4500元就送愛麗絲限量化妝包，Ａ/W限定販賣櫃檯滿6000元含任一飾底品項，ＭＯＭＯ通路滿6500元，送愛麗絲限量手拿鏡（圖／黃筱婷攝）

2.OSAJI 手繪紀念系列 × 原生肌大容量禮盒

日本超人氣低敏美妝品牌OSAJI 與日本插畫家 Yoshii Chihiro 聯手打造的手繪彩妝系列散發柔軟、可愛又極具質感的氛圍。兩款彩影盤以甘栗色與灰櫻色詮釋最日系的光透氣質，粉體乾淨、實用度極高，是日常妝不可或缺的組合。

SAJI 手繪紀念彩影盤 H31 甘栗色（圖／品牌提供）

潤唇膏延續童趣插畫風，花林糖甜粉調與「千年一遇」櫻粉調都輕盈透亮，一抹增添自然血色。

OSAJI 手繪紀念潤唇膏 H31 花林糖／H32 千年一遇（圖／品牌提供）

今年最讓粉絲尖叫的是首次推出的大容量原生肌禮盒，明星益菌精華一次放大版本，搭配粉金極光袋，是送禮自用都完美的組合。

OSAJI 極致菌活原生肌大容量禮盒 60ml／2,450元（圖／品牌提供）

3. RMK 2025 HOLIDAY「Breeze Bliss Escape」微風之憩

RMK 把異國微風、陽光與空氣感通通放進今年的假日彩妝。眼頰彩盤集結六款不同質地的眼彩，搭配頰彩與修容，從偏光綠到亮燦古銅，每一色都像旅行途中偶遇的光線。另外小編超想收下的是這款定妝餅，以淡藍偏光呈現細緻光霧，能提升底妝的空氣感與質地，使妝容更顯透亮。

RMK 微風之憩眼頰彩盤 8.4g／2,800元（圖／品牌提供）

RMK 微風之憩定妝餅／1,850元（圖／品牌提供）

唇蜜以澄澈橙色搭配綠色偏光珠光，一抹像陽光落在唇上的光澤；薄荷色眼頰棒則清涼透明，帶來乾淨透亮的妝感。

RMK 透光唇蜜 3.6g／1,200元；透光眼頰棒 6.3g／1,250元（圖／品牌提供）





