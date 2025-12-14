2025最強護照排名出爐！前三名全是亞洲國家 台灣穩居36

（記者周德瑄／綜合報導）2025年終版亨利護照指數公布，全球旅遊自由度排名再洗牌，新加坡以免簽193個國家與地區蟬聯冠軍，亞洲護照持續領跑。台灣護照本次可免簽136個旅遊目的地，名列第36名，較前次小幅進步，也反映整體通行力穩健提升。

示意圖／台灣在本屆亨利護照指數中名列第36名，可免簽前往136個國家與地區，較前一次評比小幅進步。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

英國亨利環球顧問事務所有限公司發布的亨利護照指數，以各國普通護照可免事先申請簽證的目的地數量為依據，評估全球通行自由度。最新結果顯示，新加坡穩坐榜首，其後依序為韓國與日本，免簽數分別達190與189個，前三名全由亞洲國家包辦。分析指出，區域內穩定的外交關係與經濟實力，持續推升護照含金量。

廣告 廣告

歐洲國家則在中段形成集團優勢，比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙與瑞士並列第4名，免簽188個目的地；奧地利、希臘、挪威、葡萄牙與瑞典緊追在後。相較之下，美國護照近年排名下滑，本次以免簽180個目的地排在第11名，仍未重返前十。

台灣方面，本屆排名第36名，免簽136個國家與地區，表現持續穩定；中國護照免簽82個目的地，排名落後。值得注意的是，阿拉伯聯合大公國進步幅度最受矚目，十年間透過積極外交，大幅提升免簽數，首次挺進前十，成為中東通行力最強的護照之一。

更多引新聞報導

佛門前不清淨！中台禪寺爆「下藥性侵師弟」

台灣Costco門市即將搬家！傳這間最有可能

