2025最後一周 美股呈現震盪格局 金融類股拖累道瓊指數

美國股市在假期縮短的交易周中持續呈現震盪格局，標普500指數（S&P 500）和那斯達克綜合指數於12月30日收盤幾乎持平，道瓊工業平均指數則因金融類股走弱而小幅下跌。通訊服務類股成為標普500指數中表現最強勁的板塊之一，主要受惠於Meta Platforms股價上漲。



Meta Platforms宣布收購新加坡註冊、中國創辦背景的人工智慧新創公司Manus，目的是加速將先進AI技術整合至Facebook、Instagram和WhatsApp等平台。Manus專注於開發自主式通用AI代理，能夠獨立執行複雜任務，如研究、程式設計和規劃。交易細節未公開，但據知情人士透露，收購金額超過20億美元。Meta表示，將繼續獨立運營Manus服務，並將其技術融入自家產品，包括Meta AI聊天機器人。此交易標誌Meta在AI領域的積極布局，繼先前投資Scale AI和收購其他AI相關初創後的最新動作。



金融類股拖累道瓊指數表現



資訊科技類股表現分歧，蘋果公司（Apple）和輝達公司（Nvidia）股價分別下跌約0.3%和0.4%，而微軟公司（Microsoft）則小幅上漲。這些科技權值股先前終止連續6個交易日的漲勢，上周的強勁表現曾推動標普500指數觸及歷史新高。



廣告 廣告

金融類股拖累整體市場，高盛集團（Goldman Sachs）和美國運通公司（American Express）股價下跌，影響道瓊指數表現。花旗集團（Citigroup）股價亦走低，該公司董事會批准將其俄羅斯子公司AO Citibank出售給俄羅斯投資銀行Renaissance Capital。此交易預計導致約12億美元稅前損失，主要來自貨幣換算調整。花旗集團表示，將於2025年第四季度將剩餘俄羅斯業務分類為「待出售」，交易預計於2026年上半年完成。派珀桑德勒（Piper Sandler）分析師斯科特．西弗斯（R. Scott Siefers）指出，此舉有助解決歷史遺留問題，對花旗集團的持續轉型具正面意義。

Nationwide首席市場策略師馬克．哈克特（Mark Hackett）表示，明年科技類股與其他類股成長率預計將趨於一致，鑑於估值差距擴大，資金重新配置具合理性，此現象反映健康的市場再平衡，而非對科技股的情緒性賣壓。

交易量在假期期間維持清淡，分析師預期此情況可能放大市場波動。部分投資人關注所謂的「聖誕老人行情」（Santa Claus Rally），根據Stock Trader's Almanac歷史數據，標普500指數通常在年度最後五個交易日及次年首兩個交易日上漲。

標普、道瓊將達成連續第8個月上漲



根據初步收盤數據，標普500指數下跌約9.50點，或0.14%，收於6,896.24點；那斯達克綜合指數下跌55.27點，或0.23%，收於23,419.08點；道瓊工業平均指數下跌94.87點，或0.20%，收於48,367.06點。

標普500指數和道瓊指數預計將達成連續第8個月上漲，為2017年以來最長月線連漲紀錄。標普500指數今年迄今漲幅約17%，主要受人工智慧商機驅動，儘管年初因貿易爭端導致投資人分散美股配置，該指數仍優於歐洲STOXX 600指數。

美國聯準會（Fed）公布12月會議紀錄顯示，官員們在同意降息前，對美國經濟面臨的風險進行深入辯論。會議最終批准第三次連續降息，將基準利率降至3.50%-3.75%區間，但部分官員認為決策「平衡微妙」，並有異議者反對降息或主張更大降幅。聯準會下次會議定於1月27到28日舉行，市場目前預期將維持利率不變。



能源類股表現優於大盤，受油價上漲支撐。俄羅斯指責烏克蘭使用無人機攻擊總統普京官邸後，表示將強化談判立場，並稱已擊落相關無人機，但未提供證據。烏克蘭否認指控，稱其為無根據謊言。此事件削弱和平協議前景，推升國際油價，並帶動標普500能源子指數上漲。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

