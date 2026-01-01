2025最後一天還是要打！美軍再度攻擊委內瑞拉運毒船5人死亡

美國南方司令部12月31日公布照片，顯示海上有一艘美軍指稱的委內瑞拉運毒船。路透社



美國軍方再度出手打擊其宣稱的委內瑞拉運毒船，美軍12月31日在太平洋針對疑似運毒船隊發動攻擊，擊中2艘船，5人死亡，海岸防衛隊則表示正在搜尋生還者。

路透社報導，自去年9月以來，美國政府已在加勒比海和太平洋針對疑似運毒船隻發動30多次攻擊，一系列行動至少造成110人死亡。

美軍南方司令部在聲明中表示，軍方對3艘船隻發動攻擊。

南方司令部在X平台推文指出：「在首輪交戰中，第一艘船上的3名毒品恐怖分子被擊斃。其餘毒品恐怖分子棄守另外2艘船，在後續交戰擊沉各自船隻前跳海逃離。」

聲明中未指出攻擊地點，但表示共有5人因此喪生。

美國南方司令部12月31日公布照片，顯示美軍打擊海上一艘委內瑞拉運毒船。路透社

一位要求匿名的美國官員表示，有8人棄船逃生，目前正在搜尋中。

海岸防衛隊告訴路透社，已部署一架C-130運輸機搜尋生還者，且正與該區域的船隻協作。

去年10月，有2名生還者在美軍攻擊中倖存後被遣返回國。同月在另一場美軍攻擊中有一人倖存，墨西哥當局展開搜救行動，但未尋獲。

美軍被披露在去年9月的一場攻擊中，對一艘載有2名生還者的疑似運毒船二度發動攻擊。消息曝光後美軍招致批判，因此決定攻擊船隻但不針對生還者。

美國總統川普指控委內瑞拉毒梟將大量毒品經由海路走私至美國，軍方宣稱攻擊運毒船的目的在於切斷非法藥物供應，但法律專家和民主黨議員則質疑這些攻擊的合法性。

川普12月29日表示，美國已經「打擊」委內瑞拉境內一處船隻裝滿毒品的地區，這是華府首次在委內瑞拉境內進行已知的地面行動。

官員表示，此地面攻擊並非由美軍執行。而川普先前曾表示，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行祕密行動。

