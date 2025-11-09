2025最後一波水逆來了！4星座影響大 天蠍小心漏財
2025年11月9日至11月29日為今年最後一波水星逆行週期，塔羅牌老師艾菲爾表示，這次水逆軌跡極為複雜，從射手座開始影響大家對遠方、哲學與高等教育的規劃，帶來溝通上的失誤；隨後逆行回天蠍座，將重點轉移到深層次的情感、共用資源和秘密資訊上。
這段期間將集體面臨溝通障礙、計畫延遲、交通受阻以及電子設備故障等常見課題；更深層挑戰是，水逆強迫我們回顧與修正那些因為過於樂觀或過於隱晦而產生的錯誤，適合進行深度內省與資訊清理。艾菲爾老師點出有4個星座受水逆影響最多，同時分享其他8個星座在水逆時應注意的課題。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主、上升為輔。
●射手座
水星在你的本命宮位開始逆行，讓你成為這次逆行最直接的體驗者。你一向樂觀、熱愛自由，並且熱衷於規劃宏大的目標（如長途旅行、深造計畫）。然而，水逆將使你的計畫面臨意外的延遲或改變。你可能會發現機票、簽證出現問題，或是在學習新知識時突然感到思緒混亂，甚至對一直堅信的人生哲學產生動搖。你過去因為過於自信而忽略的溝通與細節，將會在這段時期浮現，迫使你停下來重新審視方向的正確性與可行性。這段時間，避免做出重大的承諾，尤其是在旅行、法律事務或教育方面。
化解建議：暫停規劃，回顧初衷。既然無法加速，不如利用這段時間重新閱讀舊筆記、整理旅行照片或重溫經典書籍，找回當初設定目標時的熱情與初衷，而非急著重新啟動。
●雙子座
水星是你的守護星，它的逆行本就對你影響深遠。而這次水逆主要發生在你的伴侶與合作宮的對宮射手座，再逆行回天蠍座，直接將壓力投射到你與他人的一對一關聯性上。你可能會經歷與伴侶或合作夥伴之間的溝通頻頻失焦，誤解叢生；甚至過去簽訂的合約細節出現紕漏，需要重新審視。在天蠍座的階段，還可能引發關於共用資源、財務分配的深度討論，讓關係中的信任問題浮上檯面。這段時間，請務必避免簽署任何重要文件，並對他人的承諾保持警惕。
化解建議：放慢語速，主動傾聽。在每次溝通前，先深呼吸並確認對方的真實需求。將重點放在「傾聽」而非「表達」上，並將所有重要約定以書面形式記錄下來，以防口頭承諾帶來後續的麻煩。
●天蠍座
水星逆行回你的星座，將帶來一場關於自我意識與財務秘密的深度審視。你可能會感覺思維變得異常沉重，過去你刻意隱藏或壓抑的情感或財務資訊，在這段時期極可能重新浮現。這可能是關於你個人的某個秘密被揭露，或是與他人共用的財務資源（如投資、債務）出現混亂或計算錯誤。這段內省期，雖然充滿挑戰，但也給你一個絕佳的機會去深度清理內在的負面情緒，修正個人形象與價值觀。你會感覺到內耗增加，但這也是成長前的必要轉化。
化解建議：單獨作業，清理資訊。避免在這段時間做重大的財務決策或公開發言。利用獨處的時間，徹底整理你的個人資料、財務帳單和電子郵件。將這段時間視為一個「排毒」期，專注於內在的療愈與轉化。
●金牛座
這次水逆直接衝擊你的核心價值觀與財務安全感。水星從你的共用資源宮逆行回伴侶宮，將焦點放在你與他人之間的資源配置上。你可能會因為金錢觀念的差異與伴侶發生嚴重的爭執；或是你的投資因為外在的不可控因素而產生波動，讓你的安全感被動搖。這段時期，你將被迫重新審視什麼才是你真正的、不被動搖的價值。火星與天王星在滿月期間的對分相，更提醒你，你必須在關係中尋求財務獨立與價值觀一致性之間的平衡。
化解建議：保持彈性，專注固有資產。暫時停止任何高風險的投資或借貸行為。將注意力放在你現有的「固有資產」上（如你的房產、你的技能、你的儲蓄），並透過整理這些資產來強化你的安全感，避免被關係中的價值衝突所影響。
【其餘8個星座在水逆時要注意課題】
牡羊座：查閱細節，延後簽約
巨蟹座：工作細節，健康排查
獅子座：情感厘清，重拾舊案
處女座：居家整理，耐心對話
天秤座：預留時間，整理思緒
摩羯座：靜心獨處，遠離八卦
水瓶座：篩選社交，確認資訊
雙魚座：整理履歷，謹慎發言
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
