2025最後一波水逆來襲！４星座淪重災戶逃不過，慎防交通意外、財務危機

時序進入11月，2025年最後１次的水逆現象悄然降臨，從11/9開始，持續至11/29，為期21天的星象變動將為各星座帶來不同程度的影響。這次水逆軌跡從射手座啟動，隨後逆行回天蠍座，複雜的星象變化可能引發溝通障礙、交通意外，甚至財務危機等問題。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文表示，這次水逆的運行路徑相當複雜，初期在射手座影響遠方規畫、哲學思考與高等教育相關事務，容易造成溝通上的失誤；接著逆行回天蠍座時，重點則轉向深層情感、共同資源和隱密資訊等層面。他建議民眾可利用這段期間進行深度反省與資訊整理，重新檢視那些因過度樂觀或過於隱晦而產生的錯誤決策。以下列出４個水逆星座，請同時參考太陽、上升星座，並以太陽為主，上升為輔！

射手座：目標受阻，方向迷惘

水星在射手座本命宮位開始逆行，射手座將成為這次逆行最直接的受影響者。向來樂觀且熱愛自由的射手座，習慣規畫遠大的目標，但水逆期間可能面臨計畫出現意外延遲或變更的狀況，可能遭遇機票、簽證等相關問題，或在學習新知識時突然思緒混亂，甚至對長期堅持的人生哲學產生質疑。過往因過度自信而忽略的細節，都將在此時浮現，迫使重新審視方向的正確性與可行性。這段時間應避免做出重大承諾，特別是旅行、法律事務或教育方面的決定。建議暫停新規畫，重新閱讀舊筆記、整理旅行照片或重溫經典書籍，找回當初設定目標時的熱情與初衷。

雙子座：關係失焦，合約危機

水星為雙子座的守護星，逆行對其影響特別深遠。這次水逆主要發生在伴侶與合作宮的對宮射手座，再逆行回天蠍座，直接將壓力投射到與他人的一對一關係上。可能經歷與伴侶或合作夥伴之間的溝通頻繁失焦、誤解不斷的情況，甚至過去簽訂的合約細節出現疏漏，需要重新檢視。在天蠍座階段，還可能引發關於共同資源、財務分配的深度討論，使關係中的信任問題浮上檯面。務必避免簽署任何重要文件，並對他人的承諾保持警覺。建議放慢語速，主動傾聽，每次溝通前先深呼吸並確認對方的真實需求，將重點放在「傾聽」而非「表達」，並將所有重要約定以書面形式記錄，避免口頭承諾帶來後續困擾。

天蠍座：財務秘密，深度內耗

水星逆行回天蠍座本身的星座，將帶來一場關於自我意識與財務秘密的深度審視。可能感覺思維變得異常沉重，之前刻意隱藏或壓抑的情感、財務資訊，在這段時期極可能重新浮現。可能面臨個人秘密被揭露，或是與他人共同的財務資源出現混亂、計算錯誤等狀況。這段內省期雖充滿挑戰，但也是清理負面情緒、修正個人形象與價值觀的絕佳機會。建議獨自作業，盡量不要做重大的財務決策或公開發言，利用獨處時間徹底整理個人資料、財務帳單和電子郵件，專注於內在的療癒與轉化。

金牛座：價值衝突，關係挑戰

這次水逆直接衝擊金牛座的核心價值觀與財務安全感，水星從共同資源宮逆行回伴侶宮，將焦點放在與他人之間的資源配置上。可能因為金錢觀念的差異與伴侶發生嚴重爭執，或是投資因不可控因素而產生波動，動搖安全感，因此需要重新審視什麼才是真正不被動搖的價值。火星與天王星在滿月期間的對分相，必須在關係中尋求財務獨立與價值觀一致性之間的平衡。建議保持彈性，專注固有資產，暫時停止任何高風險的投資或借貸行為，將注意力放在現有的房產、技能或儲蓄，透過整理這些資產來強化安全感，避免被關係中的價值衝突所影響。

其他星座水逆注意事項

艾菲爾也針對其他８個星座提出特別提醒：牡羊座需要查閱細節，延後簽約；巨蟹座要注意工作細節，進行健康排查；獅子座應該進行情感釐清，重拾舊案處理；處女座則需要進行居家整理，保持耐心對話；天秤座要預留充足時間，整理思緒；魔羯座建議靜心獨處，遠離八卦是非；水瓶座應該篩選社交圈，確認資訊正確性；雙魚座則需要整理履歷，謹慎發言。

