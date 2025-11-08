2025最後一波水逆來襲 艾菲爾：4星座將面臨衝擊

11月9日至29日將迎來今年最後一波水星逆行期週期，塔羅牌老師艾菲爾指出，射手、雙子、天蠍及金牛四大星座將受到最嚴重衝擊，需特別留意各自面臨的獨特課題，並採取相應對策。

射手座

射手座將成為這次水逆最直接的體驗者，因水星在其本命宮位開始逆行。原本樂觀且熱衷規劃宏大目標的射手座，可能遭遇計畫延遲、機票簽證問題，甚至對人生哲學產生動搖。艾菲爾建議射手座在此期間暫停規劃，回顧初衷，可重新閱讀舊筆記或整理旅行照片，找回設定目標時的熱情。

雙子座

雙子座則因其守護星水星的逆行而深受影響。艾菲爾表示，這次水逆主要發生在雙子座的伴侶與合作宮對宮，將直接影響其人際關係。雙子座可能經歷與伴侶或合作夥伴間的溝通失焦、誤解叢生，甚至發現過去合約中的紕漏。化解之道為放慢語速，主動傾聽，並將重要約定以書面形式記錄。

天蠍座

天蠍座面臨的是關於自我意識與財務秘密的深度審視。艾菲爾指出，水星逆行回天蠍座，將使其思維變得沉重，過去隱藏的情感或財務資訊可能重新浮現。雖然充滿挑戰，但也是清理內在負面情緒、修正個人形象與價值觀的絕佳機會。建議天蠍座在此期間避免重大財務決策或公開發言，專注於內在療愈與轉化。

金牛座

金牛座將面臨核心價值觀與財務安全感的衝擊。艾菲爾解釋，水星從金牛座的共用資源宮逆行回伴侶宮，使其可能因金錢觀念差異與伴侶發生爭執，或因投資波動而安全感受損。建議金牛座保持彈性，專注於現有的固有資產，暫停高風險投資或借貸行為。

