2025最後一波津貼！勞保局一早發6筆錢 符資格拿近10萬

勞保局31日發放6筆款項。（示意圖／侯世駿攝）

根據勞動部勞工保險局行事曆，12月共發放共19筆款項。今（31）日則一次發放產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付、國民年金保險老年年金給付、保險喪葬給付、遺屬年金、身心障礙（基本保證）年金等。

國民年金保險喪葬給付於今日發放，一次發給5個月給付，也就是9萬8805元。只要是在國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，就可以由「支出殯葬費的人」請領喪葬給付；若是在「國保退保期間」或「65歲以後」死亡的人，由於死亡時不是國保被保險人，因此不能請領國保的喪葬給付。

喪葬給付的金額是按照被保險人死亡當月之月投保金額一次發給5個月，若被保險人於2023年1月15日參加國保期間死亡，則喪葬給付金額為19,761元×5＝98,805元；如果被保險人於2022年10月31日參加國保期間死亡，支出殯葬費的人於2023年1月20日申請喪葬給付，因為被保險人死亡時的國保月投保金額為18,282元，因此喪葬給付金額為18,282元×5＝91,410元。

國民年金喪葬給付必須在被保險人死亡次日起算5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

●勞保局12/31補助預定發放

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金預定入帳日

