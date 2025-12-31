2025最後一道夕陽的溫柔告別!井仔腳鹽續幸福音樂會感動落幕
【記者 劉秋菊／台南 報導】為陪伴民眾送別 2025 年、迎接嶄新的 2026 年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)今（31）日下午於臺南北門「井仔腳瓦盤鹽田」舉辦「2025–2026 雲嘉南濱海鹽續幸福．送夕陽音樂會」，在夕陽、音樂與祝福交織下，活動順利圓滿完成。現場吸引近2千位民眾踴躍參與，還包含外交部雲嘉南辦事處林文俊副處長、雲嘉南管理處徐振能處長、台南市議會謝舒凡議員、蔡秋蘭議員、林俊憲立法委員服務處林鴻志秘書、陳亭妃立法委員服務處李麗娟秘書、謝龍介立法委員服務處戴惠雪助理、方一峰議員服務處李寶桐秘書、蔡蘇秋金議員服務處周憲塘助理、陳昆和議員服務處周正乙主任、臺南市政府觀光旅遊局丁玲琍專門委員、臺南市北門區林建男區長、台南郵局梁麗妍局長、台江國家公園六孔站陳少穎主任、北門農會陳柏凱總幹事、北門區永隆里王益里長、台灣守護文創股份有限公司陳仁昌董事長、保安宮洪明農主委、興安宮尤益欽主委、南鯤鯓代天府邱敏華常務監事、泰安宮洪有志委員、東隆宮吳崑源總幹事、北門區蚵寮國小王建堯校長、北門國小李宜學校長、三慈國小郭詔維校長、文山國小楊鎮鴻校長、北門國中陳明宏校長及雲嘉南觀光相關產業協會及業者代表等貴賓一同到場歡送2025最後一道夕陽，氣氛溫馨感動。
雲嘉南管理處徐振能處長表示，非常感謝民眾在2025年的最後一天來到我們全台最具鹽業文化代表性的「井仔腳瓦盤鹽田」齊聚一堂，這裡獲得多項國際獎項肯定，包含2017年亞太旅行協會（PATA）「環境保育類-環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類-旅遊攝影」金獎和入選「2021全球百大目的地故事獎」、2023年獲得「台灣永續行動獎-金級及亞太永續行動獎-銅級」、柏林旅展金城門獎-生態旅遊類銀星獎、2025年獲得台灣觀光永續獎銅級獎，今年度再入選第2屆「觀光亮點獎」百大亮點及「最佳國際推薦獎」 非常感謝經營團隊台灣守護文創公司及在地社區的共同努力，持續以永續旅遊做為觀光品牌，串聯地方、產業、文化、學校及公部門，將井仔腳瓦盤鹽田的美麗，持續推廣給國內外遊客，也在最特別的這一天舉辦「鹽續幸福．送夕陽音樂會」，在這滿滿的感動與祝福中迎接嶄新的2026，未來管理處將持續透過多元活動，讓更多人走進雲嘉南濱海，感受土地、人文與自然交織而成的美好風景。
送夕陽音樂會由方順吉深情演唱，以及黃文龍老師情感飽滿、層次細膩的薩克斯風演出揭開序幕，緊接著是知名小提琴家康妮媚帶來的精采演奏，悠揚旋律隨著夕陽緩緩落下，讓鹽田化身為最動人的年末舞台。許多民眾駐足欣賞、拍照留念，在音樂與鹽田夕照中，共同揮別 2025 最後一道夕陽。
除了音樂會之外，井仔腳瓦盤鹽田－祈福鹽袋吊飾DIY活動不僅全數報名額滿，現場準備的在地海鮮粥及限量禮品亦發送完畢，感受到民眾滿滿的熱情，自備環保餐具兌換平安鹽袋等活動也深受民眾喜愛，充分展現雲嘉南濱海旅遊與永續理念結合的成果。此外，現場還設置有雲嘉南咖啡鹽究院-晨寓咖啡、成功鹽及李記烏魚子聯名展示，包含以嚴選台灣烏魚卵與井仔腳成功鹽所研發的「海味雙金烏魚子」、結合雲林口湖的烏魚子、台南將軍的牛蒡茶以及海鹽奶蓋特調的「海霧金咖啡」，以及撒上頂級鹽花特製的「咖金成功」黑咖啡，廣受熱烈好評。活動同時推出的「鹽續幸福」透明明信片，吸引許多民眾親筆寫下祝福，加蓋 12 月 31 日限定郵戳，將屬於井仔腳鹽田的年末溫度寄送給親友，成為獨一無二的跨年紀念。
更特別結合地方信仰文化，在音樂會的活動尾聲，邀請民眾參與北門井仔腳興安宮祈福敲鐘儀式，在鐘聲迴盪中送走 2025，迎接 2026 的到來，參與民眾皆獲得象徵平安與好運的祈福小禮，為新的一年開啟充滿祝福的序章。
雲嘉南管理處接續推出115年1月17日口湖鹽味餐桌音樂會、2月14日布袋高跟鞋浪漫民歌夜、3月14日北門台式搖滾夜等系列精彩活動，希望透過結合音樂、節慶、市集與互動體驗的方式，吸引不同年齡層的遊客造訪雲嘉南濱海地區，帶動冬季、春季觀光人潮，讓更多民眾認識在地獨特的自然景觀與文化魅力。此外，北門王爺藝饗節「集章抽黃金」的活動也熱烈進行中，更將於115年1月24日於井仔腳興安宮廟埕安排有「神廟大馬戲」精彩活動，更多活動資訊歡迎大家持續關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。(相片由雲嘉南管理處提供)
其他人也在看
直播/迎接2026！大雨中台北101跨年煙火秀隆重登場
台北101一年一度的跨年煙火秀於跨年夜隆重登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，展現台灣在國際舞台上的自信與創新，煙火秀全長360秒，與去年相同，但首次採用義大利進口的「低煙煙火」，更環保且減少對空氣的污染。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看
即時中心／徐子為、陳治甬報導向2025年告別！今（1）晚間迎來跨年夜，各國開始陸續倒數，施放煙火迎接2026年到來。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《民視新聞網》全程直播台北101煙火秀，與您一同邁向2026年。民視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
盧廣仲.蕭敬騰.告五人台中跨年 粉絲冷風排隊睹風采
台中市 / 徐孟蘭 許昱文 吳伊哲 報導 台中跨年晚會請到蕭敬騰、告五人還有盧廣仲，以及動力火車等大咖明星，和民眾一起狂歡，屆時將會湧進人潮將會場擠爆，就怕會發生類似北捷的隨機砍人事件，出動800名警力，從昨(30)日晚上就開始巡邏檢查，並且首次禁帶氣球和行李箱進入會場，一早到場卡位的歌迷，都發現維安變嚴格了。歌手盧廣仲說：「你好，新年快樂。」盧廣仲要來台中唱跨年晚會，他的粉絲一早8點就來活動現場卡位。歌迷VS.記者說：「盧廣仲，跟怕胖團，期待嗎？超級期待的，我們本來要來這邊睡覺的說，但是現在睡不著，因為太期待了，期待，怎麼說，就很喜歡他們，然後也沒有想過，還可以今年最後一次看到他們，在這裡。」歌迷提早卡位，羽絨大外套、手套、帽子、暖暖包，還有板凳和野餐墊，缺一不可，頂住寒風就為了一睹偶像風采，台中跨年晚會在水湳中央公園舉辦，請來的卡司有告五人、盧廣仲，還有動力火車和蕭敬騰，人氣旺的歌手明星，在台中陪歌迷跨年，官方預計湧入民眾將會擠爆會場，因為北捷隨機砍人事件，台中警方上緊發條，從30日晚上就出動，連夜檢查周圍安全狀態，到了白天持續有員警四處巡邏，總計有800名警力出動，維安規格拉高，就連民眾最愛帶的應援氣球，今年也禁止攜帶。民眾說：「不能帶尖銳物，然後還有酒菸這樣子，我是剛剛才知道不能帶氣球。」警方說應援氣球，遇熱容易爆炸，因此首次禁止，還有行李箱也不能帶，嚴格管制，就是要參加跨年活動的人都能平安。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂
每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦 ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 1
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 20
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 290
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 45
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前 ・ 16
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 66
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 59
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3