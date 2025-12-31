2025最後一道夕陽的溫柔告別!井仔腳鹽續幸福音樂會感動落幕

▲雲嘉南管理處於（31）日臺南北門「井仔腳瓦盤鹽田」舉辦「2025–2026 雲嘉南濱海鹽續幸福．送夕陽音樂會」

【記者 劉秋菊／台南 報導】為陪伴民眾送別 2025 年、迎接嶄新的 2026 年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)今（31）日下午於臺南北門「井仔腳瓦盤鹽田」舉辦「2025–2026 雲嘉南濱海鹽續幸福．送夕陽音樂會」，在夕陽、音樂與祝福交織下，活動順利圓滿完成。現場吸引近2千位民眾踴躍參與，還包含外交部雲嘉南辦事處林文俊副處長、雲嘉南管理處徐振能處長、台南市議會謝舒凡議員、蔡秋蘭議員、林俊憲立法委員服務處林鴻志秘書、陳亭妃立法委員服務處李麗娟秘書、謝龍介立法委員服務處戴惠雪助理、方一峰議員服務處李寶桐秘書、蔡蘇秋金議員服務處周憲塘助理、陳昆和議員服務處周正乙主任、臺南市政府觀光旅遊局丁玲琍專門委員、臺南市北門區林建男區長、台南郵局梁麗妍局長、台江國家公園六孔站陳少穎主任、北門農會陳柏凱總幹事、北門區永隆里王益里長、台灣守護文創股份有限公司陳仁昌董事長、保安宮洪明農主委、興安宮尤益欽主委、南鯤鯓代天府邱敏華常務監事、泰安宮洪有志委員、東隆宮吳崑源總幹事、北門區蚵寮國小王建堯校長、北門國小李宜學校長、三慈國小郭詔維校長、文山國小楊鎮鴻校長、北門國中陳明宏校長及雲嘉南觀光相關產業協會及業者代表等貴賓一同到場歡送2025最後一道夕陽，氣氛溫馨感動。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，非常感謝民眾在2025年的最後一天來到我們全台最具鹽業文化代表性的「井仔腳瓦盤鹽田」齊聚一堂，這裡獲得多項國際獎項肯定，包含2017年亞太旅行協會（PATA）「環境保育類-環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類-旅遊攝影」金獎和入選「2021全球百大目的地故事獎」、2023年獲得「台灣永續行動獎-金級及亞太永續行動獎-銅級」、柏林旅展金城門獎-生態旅遊類銀星獎、2025年獲得台灣觀光永續獎銅級獎，今年度再入選第2屆「觀光亮點獎」百大亮點及「最佳國際推薦獎」 非常感謝經營團隊台灣守護文創公司及在地社區的共同努力，持續以永續旅遊做為觀光品牌，串聯地方、產業、文化、學校及公部門，將井仔腳瓦盤鹽田的美麗，持續推廣給國內外遊客，也在最特別的這一天舉辦「鹽續幸福．送夕陽音樂會」，在這滿滿的感動與祝福中迎接嶄新的2026，未來管理處將持續透過多元活動，讓更多人走進雲嘉南濱海，感受土地、人文與自然交織而成的美好風景。

送夕陽音樂會由方順吉深情演唱，以及黃文龍老師情感飽滿、層次細膩的薩克斯風演出揭開序幕，緊接著是知名小提琴家康妮媚帶來的精采演奏，悠揚旋律隨著夕陽緩緩落下，讓鹽田化身為最動人的年末舞台。許多民眾駐足欣賞、拍照留念，在音樂與鹽田夕照中，共同揮別 2025 最後一道夕陽。

除了音樂會之外，井仔腳瓦盤鹽田－祈福鹽袋吊飾DIY活動不僅全數報名額滿，現場準備的在地海鮮粥及限量禮品亦發送完畢，感受到民眾滿滿的熱情，自備環保餐具兌換平安鹽袋等活動也深受民眾喜愛，充分展現雲嘉南濱海旅遊與永續理念結合的成果。此外，現場還設置有雲嘉南咖啡鹽究院-晨寓咖啡、成功鹽及李記烏魚子聯名展示，包含以嚴選台灣烏魚卵與井仔腳成功鹽所研發的「海味雙金烏魚子」、結合雲林口湖的烏魚子、台南將軍的牛蒡茶以及海鹽奶蓋特調的「海霧金咖啡」，以及撒上頂級鹽花特製的「咖金成功」黑咖啡，廣受熱烈好評。活動同時推出的「鹽續幸福」透明明信片，吸引許多民眾親筆寫下祝福，加蓋 12 月 31 日限定郵戳，將屬於井仔腳鹽田的年末溫度寄送給親友，成為獨一無二的跨年紀念。

更特別結合地方信仰文化，在音樂會的活動尾聲，邀請民眾參與北門井仔腳興安宮祈福敲鐘儀式，在鐘聲迴盪中送走 2025，迎接 2026 的到來，參與民眾皆獲得象徵平安與好運的祈福小禮，為新的一年開啟充滿祝福的序章。

雲嘉南管理處接續推出115年1月17日口湖鹽味餐桌音樂會、2月14日布袋高跟鞋浪漫民歌夜、3月14日北門台式搖滾夜等系列精彩活動，希望透過結合音樂、節慶、市集與互動體驗的方式，吸引不同年齡層的遊客造訪雲嘉南濱海地區，帶動冬季、春季觀光人潮，讓更多民眾認識在地獨特的自然景觀與文化魅力。此外，北門王爺藝饗節「集章抽黃金」的活動也熱烈進行中，更將於115年1月24日於井仔腳興安宮廟埕安排有「神廟大馬戲」精彩活動，更多活動資訊歡迎大家持續關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。(相片由雲嘉南管理處提供)