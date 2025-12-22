2025最後7個交易日！台股迎封關前創高之役

台股19日站回月線，期現貨正價差高達197.65點，創近兩個月來新高，晚間台指期夜盤隨美股19日走揚展開強勁反彈，終場再漲223點，率先站回28,000點大關。法人表示，距2025年封關日僅剩7個交易日，本周起將迎來聖誕行情與年底作帳衝刺期，看好台股年底前有望再挑戰前高，農曆年前將挑戰30,000點大關。

法人表示，距2025年封關日僅剩7個交易日，看好台股年底前有望再挑戰前高，農曆年前將挑戰30,000點大關。（圖/資料照）

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清等專家看法，期現貨正價差具有價格發現功能，隨美股止穩，台股不僅解除跌破季線危機，且通常站回月線之上有機會再創新高，此外隨19日甲骨文大幅反彈6.63％、輝達等指標股止跌反彈站回月線之際，可望帶動資金重回電子股。

本周受聖誕假期美股休市等影響，估台股成交量將轉趨清淡並呈現高檔震盪格局，在前高28,568點至季線間震盪，農曆年前有望可再突破新高，朝30,000點邁進。

台股在2025年封關前能否再創新高？專家指三關鍵因素需同步到位：台美關稅不確定性消除；AI產業利多再添柴火；市場對2026年貨幣政策轉向樂觀情緒升溫。

台股後市展望。（圖/資料照）

黃文清說，本波反彈與先前不同處在於跌深AI股開始反彈，資金近期外溢至金融股與高股息股，短線關注高股息ETF換股的個股以及投信作帳股；長線聚焦AI概念股中的上游晶片、先進封裝、設備及資本支出相關材料等概念族群。

兆豐期貨經理郭偉政、富邦期貨分析師曹富凱說，外資進入聖誕假期、年底前暫時無重要AI指標股公布財報，台指期已從高點壓回逾千點，剛好製造底部進場機會、帶動台指期漲勢；現貨部位近期反彈已遭先行調節的刻意壓盤，也再推升正價差擴大，後續預期期現貨正價差幅度會維持一陣子，偏多氣氛濃厚。

富邦投顧董事長陳奕光說，2026年台股將走出對等關稅、新台幣大升陰霾，加上AI強勁需求帶動電子股業績，估2026年上市櫃企業獲利將由2025年4.41兆元成長至5.3兆元年增20％，電子、金融、傳產齊步成長，隨著2025年年報陸續公布，將進入董事會決議現金股利政策的高峰期，加上高股息ETF啟動換股作業，高股息題材有望重新升溫，台股中長期走勢，仍樂觀續揚。（工商時報楊淨淳報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

