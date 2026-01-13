2025最愛來台旅遊國家Top10！東南亞旅客激增，唯一非亞洲是「它」

哪個國家的人最愛來台灣旅遊？日本穩坐榜首，香港與韓國激烈拉鋸第二名，東南亞市場同步放大存在感。值得注意的是，在清一色亞洲客源中，美國仍穩定進榜，成為Top10中唯一非亞洲國家原因是？

2025最愛來台灣旅遊國家Top10

根據交通部觀光署分析2025年1至10月入境旅客數據，台灣共迎來6,815,767名國際旅客，較去年同期成長9.8%，顯示觀光動能持續回溫。其中10月表現尤為亮眼，單月入境人次達757,860人，較9月大幅成長26%。進一步觀察旅客來源結構，日本依舊展現壓倒性存在感，自1964年有統計紀錄以來，已連續60多年穩坐來台旅遊市場冠軍寶座，堪稱最忠實、也最長情的愛台旅客。

【2025最愛來台灣旅遊國家Top10】

1.日本 1,146,820（16.83%）

2.香港 974,492（14.30%）

3.韓國 803,792（11.79%）

4.美國 560,078（8.22%）

5.中國 533,296（7.82%）

6.菲律賓 501,035（7.35%）

7.越南 363,525（5.33%）

8.泰國 327,203（4.80%）

9.新加坡 314,949（4.62%）

10.馬來西亞 305,101（4.48%）

2025最愛來台灣旅遊國家：為何日本獨愛台灣？

日本旅客之所以能夠60多年來穩居來台觀光市場首位，關鍵不在話題性，而在高度穩定與可複製的旅遊條件。首先，台灣距離日本主要城市僅約3小時航程，航班密集、選擇多元，旅遊門檻極低，對日本人而言更像是一趟輕量化的海外短旅行。其次，飲食文化親和度高，米飯、麵食、燉煮與內臟料理皆不陌生，卻又在夜市文化與街邊小吃中展現明確差異。再者，台灣治安良好、旅遊氛圍鬆弛，對獨旅女性、銀髮族與親子客群都相對友善，加上漢字降低溝通障礙，整體旅遊壓力明顯偏低。更重要的是，近年因為諸多原因，台日掀起陣陣的「台日友好」風氣，使得來台日本人以增無減！

2025最愛來台灣旅遊國家：香港、韓國長年「拉鋸第二」？

香港與韓國長年在來台旅客來源中拉鋸第二名，關鍵在於兩者同屬「短程高頻」市場，卻高度受外在變數影響。從飛行條件來看，香港與首爾飛台灣航程約1.5至2.5小時，航班密集、出行門檻低，與日本並列亞洲短程市場核心。不同之處在於，日本屬於結構穩定的基本盤，而港、韓更像是隨時翻盤的攻防盤。香港市場高度仰賴城市節奏與消費邏輯的相容性，語言、飲食與流行文化適應成本極低，只要票價或假期結構出現利多，人次便會迅速反映。韓國則由社群與流行文化強烈驅動，當台灣在KOL、綜藝或影音平台被集中討論，旅遊熱度常在短期內爆發，但也容易快速回落。

2025最愛來台灣旅遊國家：榜內唯一非亞洲國家是美國

榜內唯一進榜的非亞洲國家是「美國」，相較亞洲市場多為短程旅遊，美國來台動輒12至15小時，成本與時間門檻都高，但台美之間長年存在不可取代的人流往來。涵蓋僑民返鄉與探親、科技與半導體等高頻商務交流，以及停留天數較長的深度旅遊客，讓整體人次不易因話題消退而劇烈波動。另一方面，多條穩定直飛航線連結洛杉磯、舊金山、西雅圖與紐約等樞紐城市，這些航線本就以長期產業與人流需求為核心。相較之下，歐洲市場受限於航程更長、直飛選擇少與旅遊動線分散，與台灣的連結強度明顯不足，也因此美國成為Top10中唯一的非亞洲國家。

