2025最新版！城崎外湯巡禮、有馬古泉暖身…日本關西五大夢幻溫泉鄉&時髦旅館全公開 | ELLE

京阪神玩膩了嗎？現在就將妳的關西之旅升級到「深度療癒」模式！日本關西地區擁有許多能讓人肌膚滑嫩、精神飽滿的優質溫泉。從白濱的海景露天風呂、有馬暖身暖心的古泉……到城崎的浴衣外湯巡禮，編輯特別整理了關西五大必訪療癒溫泉，同時附上周邊溫泉旅館清單推薦。

關西必訪溫泉：有馬溫泉

有馬溫泉位於兵庫縣神戶市，是日本歷史最悠久、被譽為「日本三大古泉」之一的名湯。距離大阪和神戶市區僅一小時車程，交通上也非常便利。有馬溫泉最著名的特色是兩種獨特的泉質：一是呈現鐵鏽紅色的「金泉」以及無色透明的「銀泉」。有馬溫泉街充滿古樸的日式風情，住宿則以傳統且精緻的日式溫泉旅館為主。

有馬温泉住宿推薦：竹取亭円山溫泉旅館（Arima Onsen Taketoritei Maruyama）

[image id='bb2f9e3b-f56a-45e2-afdd-91bd54e58621' mediaId='cb24b8c8-fdc4-4ba5-a733-430daed6d6fd'][/image]

將每位到訪的旅客都當作竹取公主般提供頂級款待，五星級的竹取亭円山以精緻和風空間和高度私密服務著稱。全館提供8個預約制的室內與露天私人浴場，無需離開飯店就可享受有馬的金&銀泉名湯。每個浴場也都貼心提供淋浴間、更衣區、洗髮精、沐浴乳、潤髮乳、身體乳等備品供旅客使用。

有馬温泉住宿推薦：有馬御苑（Arima Gyoen）

[image id='4196962e-5349-44a0-ab90-0dde96d0cf8b' mediaId='c93136aa-93ce-45ba-acab-48db79f96bb8'][/image]

車站與巴士站步行都只需3分鐘，坐落在溫泉街的中心地理位置極為優越，方便旅客步行探索周邊景點和外湯。飯店設有「金泉」和「銀泉」兩種大浴場，讓旅客能一次體驗有馬溫泉兩種傳奇泉質。有馬御苑是神戶牛肉指定經銷商認證旅館，美食控可以在此被美味的神戶牛料理大大滿足。

有馬温泉住宿推薦：陵楓閣（Negiya Ryofukaku）

[image id='c25fdd83-f3bd-4d3d-b9cc-3a37f1c299f9' mediaId='146a34ce-d632-46fd-ac5c-889f0479345b'][/image]

從有馬溫泉站下車後步行約6分鐘即可抵達，陵楓閣是一家擁有百年歷史的傳統老舖旅館，其建築風格和服務都充滿了古典的日式韻味，彷彿走進日本老電影的場景中。位在落葉山山腰能夠往下俯瞰溫泉街與遠眺山景，旅館的露天浴場讓旅客可以在享受溫泉的同時，欣賞優美的山林景觀。

有馬温泉住宿推薦：神戶有馬溫泉 陶泉 御所坊（Tocen Goshoboh）

[image id='fc97cc94-57ed-49e2-ac59-5a07ba93bc6a' mediaId='827be206-ce4a-4836-b807-42b36e8d3b23'][/image]

有馬溫泉中最古老、最具傳奇色彩的旅館，御所坊已有800年的歷史，是許多日本名人喜愛入住的溫泉旅館。大浴場為半露天的金泉，採用自然光設計充滿野趣。菜單可追溯至鎌倉時代、堅持傳統驕傲的山家料理，還有細膩溫暖的款待服務，都令不少旅客留下深刻的印象。

有馬温泉住宿推薦：月光園遊月山莊（Arima Onsen Gekkoen Yugetsusanso）

[image id='d7cca89e-5fb1-4f2d-97f2-46438b6b7134' mediaId='9c4ff2a0-babe-41a3-8598-d66588d30e3b'][/image]

三層樓古樸日式木造風格的遊月山莊，位於有馬川的溪谷旁被美麗的自然景觀環繞，在泡湯時還能聽見潺潺的溪流聲。旅館特別打造了豐富的溫泉浴池，除了有最具有馬特色的金泉露天風呂，像是檜風呂、洞窟風呂、紅酒風呂等預約制專屬湯屋，適合喜歡在山水間徹底療癒身心的旅客。

關西必訪溫泉：城崎溫泉

[image id='4737266c-3b05-481b-a556-e3a94d09f6f5' mediaId='d7c8afda-86fe-4cee-9684-f44b07567d02'][/image]

城崎溫泉位於兵庫縣北部、臨近日本海，這裡最大的特色是溫泉街與外湯文化——整個溫泉鄉被視為一間大旅館，而散佈在街上的七個公共浴場（外湯）則是它的浴池。城崎溫泉的泉質多為含鹽的鈉鈣鹽化泉，具有保濕效果。許多旅館提供美味的日本海海鮮料理，推薦於冬季造訪剛好是品嚐松葉蟹的絕佳時間。

城崎溫泉住宿推薦：西村屋本館（Nishimuraya Honkan）

[image id='7e220525-c743-4caf-bc5e-538c869d8be6' mediaId='d316944c-31f5-452d-990a-2b6bb960c517'][/image]

歷經六代傳承、有165年歷史的西村屋本館，是城崎溫泉代表性的老字號頂級旅館。位在城崎溫泉街中心地帶，優美典雅的日式庭園及傳統精緻的建築都完整保留住歲月的美好，西村屋本館每個客房都能愜意欣賞庭院美景。館內打造了日式風呂、能眺望中庭的浴池等三處特色內湯溫泉。

城崎溫泉住宿推薦：西村屋招月庭飯店（Nishimuraya Hotel Shogetsutei）

[image id='2ed37373-1b05-4848-b47e-3a4cf096cffe' mediaId='2c7b93db-3c09-406e-a3bf-10c86d87e867'][/image]

作為西村屋的別館，招月庭位於較為幽靜的山丘上，飯店也貼心提供城崎溫泉車站的免費接駁，以及方便旅客到溫泉街泡湯的外湯巡迴車。飯店擁有佔地5萬坪的寬廣森林庭園和現代化的設施，包括室內浴池、露天浴池、岩盤浴、桑拿室等多種選擇，帶來在自然森林的空氣中的靜謐療癒體驗。

城崎溫泉住宿推薦：大西屋水翔苑（Onishiya Suishoen）

[image id='62ae1a7b-f680-464d-ab51-a6be721505aa' mediaId='8951565f-c492-4402-83b1-6f59ce9bf86c'][/image]

位於溫泉街入口附近，步行即可開始外湯巡禮，大西屋水翔苑還提供浴衣和髮飾租借，可以穿上喜愛的浴衣在溫泉街漫步。設有寬敞舒適的露天風呂，泡湯時能同時欣賞園區的四季美景，還有室內浴池、按摩浴缸、冷水浴等完整設施，泡湯後的休息室更有咖啡、茶飲、冰棒、按摩椅提供免費享用。

城崎溫泉住宿推薦：椿乃旅館（Kinosaki Onsen Ryokan Tsubakino）

[image id='4d35e4e0-afcc-4f78-8b1f-4834f5761401' mediaId='5f88b2bd-737a-40e9-a2e5-c74745643210'][/image]

2023年重新整修後開幕的溫泉旅館，椿乃旅館距離JR城崎溫泉站步行只需5分鐘，交通位置十分便利。旅館有日式和西式客房供旅客選擇，還有多個私人湯屋，包含充滿檜木香氣的「風花之湯」、超細氣泡溫泉「更衣之湯」等主題湯屋，讓夫妻或家庭能享受私密的溫泉時光。

城崎溫泉住宿推薦：花小路彩月日式旅館（Kinosaki Onsen Hanakouji Saigetsu）

[image id='3e100269-3fdf-436c-a2e7-c20334303b7b' mediaId='a2cd6551-a47e-4c6a-bfdf-37eb7d9c5a22'][/image]

城崎溫泉中小巧而精緻的旅館代表，花小路彩月將傳統日式元素與現代設計融合成充滿巧思的藝術風格氛圍感。館內共有檜木和花崗岩兩種材質的私人浴場供旅客選擇。旅館提供浴衣出租服務，並位於溫泉街的優越位置，從城崎溫泉站步行約3分鐘，方便穿上浴衣來場外湯巡禮。

關西必訪溫泉：嵐山溫泉

[image id='6740586b-02bf-4c1e-aa37-2556b01e059b' mediaId='58218339-af50-4b11-8735-d26b92d029cb'][/image]

到京都必訪的景點嵐山，不只是日本古代貴族用來避暑的別墅區，也是關西的人氣溫泉勝地。溫泉位於渡月橋和竹林等著名景點附近，泉質為單純溫泉、水質清澈，具有舒緩疲勞的功效。將溫泉療癒與京都的自然及人文景觀完美結合，許多頂級旅館提供能眺望桂川或嵐山竹林的客房與露天風呂，讓遊客在古都的氛圍中享受難得的寧靜氛圍。

嵐山溫泉住宿推薦：虹夕諾雅 京都（HOSHINOYA Kyoto）

[image id='4031d0ea-492e-4b40-b054-cff944411d58' mediaId='298aefe7-ba19-43dd-849a-1cb35432ab7a'][/image]

虹夕諾雅京都堪稱嵐山最頂級的秘境住宿，隱身於大堰川畔需搭乘專屬小船才能抵達，充滿與世隔絕的尊榮感。每間客房都擁有獨特格局與專屬窗外景色，每一處細節都體現日式美學的精髓。更擁有2個禪意庭院、24小時開放Lounge、空中茶屋等公共空間，讓旅客在山水間靜心享受多種沉浸式體驗。

嵐山溫泉住宿推薦：嵐山溫泉花傳抄（Kyoto Arashiyama Onsen Kadensho）

[image id='253e08e3-f133-41a6-9e41-ede91ca71c45' mediaId='fcc9ad55-93b2-4c08-bd2e-a533dff5aa23'][/image]

距離阪急電車嵐山站步行1分鐘即可抵達，地理位置十分便利，是嵐山溫泉區高人氣的日式旅館，旅館內設有五個包含檜木、竹、紅磚等不同風格主題的私人湯屋，以及室內與露天的公共大浴池。除此之外精緻懷石料理晚餐、免費宵夜拉麵、半自助式早餐……一定能滿足旅客的味蕾。

嵐山溫泉住宿推薦：京都翠嵐豪華精選飯店（Suiran, A Luxury Collection Hotel, Kyoto）

[image id='d5acf009-af66-431a-af29-ef1a5905abc9' mediaId='c46b43ee-2dc4-4b33-b8c3-646c3baa9b6e'][/image]

坐落在桂川河畔，部分建築保留歷史遺跡的氛圍，是國際頂級飯店品牌與京都傳統的完美結合，部分客房設有露天浴池，在房內即可泡湯享受專屬靜奢美景。飯店中咖啡廳「茶寮八翠」擁有保津川畔嵐山景觀的特等席，此外還提供從嵐山車站到飯店的人力車接送服務，都是入住此處不能錯過的體驗。

嵐山溫泉住宿推薦：嵐月旅館（Ryotei Rangetsu）

[image id='c7051931-9bd0-4a2f-8fbb-a139478431f0' mediaId='a3c7c4f4-eaca-42f4-a872-1fc482b32f6c'][/image]

位於渡月橋附近、坐擁大堰川的秀麗景色，嵐月旅館以日式傳統的優雅庭園、精緻的日式料理和溫馨細膩的服務，深受希望體驗京都文化旅客的喜愛。旅館內溫泉使用嵐山深層地下水，具有使皮膚光滑的功效，入住飯店除了客房內浴池外，還可以使用大浴場，緩解一天的疲勞。

嵐山溫泉住宿推薦：京都椛嵐山鴻居舍（Homm Stay Nagi Arashiyama Kyoto By Banyan Group）

[image id='5b1a7e08-883e-425d-b1a3-525a510493d2' mediaId='1283dd7d-a882-4d6e-b60e-8bd46f85b570'][/image]

距離JR嵐山站步行只需3分鐘，步行10分鐘即可到達竹林小徑景點和嵐山主街道，位置的便利性就是最大的優勢。鴻居舍是悅榕集團旗下品牌，提供私密且現代住宿體驗。將度假村的舒適感與日式待客之道相結合，部分房型設有私人溫泉浴池，讓旅客能在獨享空間中完整體驗嵐山溫泉的療癒力。

關西必訪溫泉：白濱溫泉

[image id='baef1fae-7e7f-433f-a5db-b40d4a041047' mediaId='c1fe7efb-b0fb-444a-84df-406928868ce0'][/image]

白濱溫泉位於和歌山縣的紀伊半島，是日本最古老的溫泉之一，與有馬、道後並稱為日本三大古湯。白濱的沙灘和清澈海水使其成為關西地區著名的海濱度假勝地，擁有坐擁太平洋海景的絕佳美景視野，而溫泉則為其增添了療養功能。白濱的泉質多樣，以碳酸氫鈉泉為主。最受歡迎的是露天海景溫泉，能邊泡湯邊欣賞壯闊的海上日出或日落。

白濱溫泉住宿推薦：濱千鳥之湯 海舟（Shirahama Onsen Hamachidori no Yu Kaishu）

[image id='5f1e5712-857b-4d4a-9d6a-5eb6c6d70395' mediaId='c8261e62-5266-425d-a893-d23311c48ccc'][/image]

擁有三個面向太平洋的穿衣混浴露天風呂以及多個私人湯屋，讓旅客可以盡情享受海景溫泉。餐飲的部分主打新鮮的紀州海鮮，更貼心在大廳提供免費歡迎飲料，泡湯休息室則有冰棒或養樂多，到了宵夜時段還有拉麵可享用，從溫泉到美食都為旅客帶來滿足與療癒。

白濱溫泉住宿推薦：南紀白濱無限Spa飯店（Infinito Hotel & Spa Nanki Shirahama）

[image id='89b7ca2b-7c06-48ec-a49a-6297b7fe2b9b' mediaId='db016c43-5603-44cb-a92a-8c2858b74bfe'][/image]

五星級的南紀白濱無限Spa飯店位於本州最南端的位置，因此最受歡迎的就是無邊際露天溫泉，溫泉浴池彷彿與太平洋海平面連成一線，享受在絕美海景中享受身心靈沉澱與放鬆。溫泉部分則引入歷史悠久名湯源泉，泉質為弱鹼性的食鹽泉，具有放鬆肌肉與消除疲勞的效果。

白濱溫泉住宿推薦：南紀白濱萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）

[image id='5b5c84e3-b898-4df1-87b4-dd18be201fea' mediaId='cdc2aae7-5a2a-4dca-8517-058c11180972'][/image]

萬豪酒店以其國際品牌的高標準服務和設施完善的現代化客房吸引旅客。除了位於11樓的溫泉公共溫泉浴場之外，部分客房設有海景私人溫泉，不用出房門就能享受擁有1300年歷史的古老溫泉療癒力。不只可以從飯店欣賞到美麗的海景，步行約10分鐘就能到白濱沙灘上戲水。

白濱溫泉住宿推薦：天山閣海遊庭飯店（Hotel Tenzankaku Kaiyutei）

[image id='6ece55d5-8494-4783-a980-255c68bfd756' mediaId='2c03348a-e0ce-4cf6-9100-5592db782829'][/image]

4.5星級的天山閣海遊庭飯店，從南紀白濱機場搭乘巴士約20分鐘可以到達。飯店每間客房都設有露天溫泉風呂，能在入住期間於專屬空間中無限享受100％自然湧出溫泉。適合注重海景視野、追求高性價比，並希望在舒適氛圍中享受溫泉與美食的旅客。

白濱溫泉住宿推薦：武藏飯店（Kisyu Shirahama Onsen Musashi）

[image id='7b484637-c237-4ca5-8acd-eaa852b8383c' mediaId='57164c57-f5f3-4683-b4a0-a40d3be2cb57'][/image]

白濱溫泉中唯一被評選為日本夕陽百選飯店的旅館，充滿溫暖日式風情的武藏飯店全部房型皆為日式客房。為旅客提供兩種不同的溫泉泉源，設施上也有露天浴場、大浴場、中浴場、按摩浴池、桑拿室等多種選擇，泡完湯還能在休息室中享用飲料與點心。

關西必訪溫泉：雄琴溫泉

[image id='ffc7535f-1089-4114-9ccc-3cdda55f5a3a' mediaId='b89450c3-a594-4df4-80f7-99735c49c3b9'][/image]

隱藏在日本最大湖泊「琵琶湖」周邊的關西小眾溫泉勝地「雄琴溫泉」，距離京都僅需約20分鐘車程，是京阪神都會區進行溫泉小旅行的完美選擇。這裡的溫泉屬於pH值9.0鹼性單純溫泉，有消除疲勞、軟化肌膚角質等功效。雄琴溫泉鄉的許多客房和溫泉浴場都享有琵琶湖的壯闊湖光山色，讓旅客在泡湯時能欣賞到湖面的平靜與優美。

雄琴溫泉住宿推薦：琵琶湖綠水亭溫泉飯店（Biwako Ryokusuitei）

[image id='c5dd70db-e1d5-4a7c-b29e-f74d8b9dccd9' mediaId='95ab872b-ce7b-49f6-8260-e4b839d5d771'][/image]

從JR雄琴溫泉站搭乘免費接駁巴士約7分鐘即可抵達，琵琶湖綠水亭溫泉飯店提供日式與西式客房兩種選擇，部分客房設有私人露天溫泉，提供24小時想泡就泡的極致隱私享受，另外也設有寬敞的露天風呂、桑拿室、足浴庭院等公共設施。這裡的料理主打近江牛與在地食材，適合喜愛結合溫泉、美景與美食的旅客。

雄琴溫泉住宿推薦：湯元館旅館（Yumotokan）

[image id='2710bcd6-4a3f-4f1f-b289-f1a9b277d597' mediaId='36be9637-0f43-453e-aa4f-cbca7f124aa9'][/image]

湯元館是雄琴溫泉區中歷史悠久且最具代表性的大型旅館之一。擁有多達八個不同風格的溫泉浴場，包括位於頂樓展望露天風呂「月心之湯」，讓旅客可以從不同角度欣賞琵琶湖景色。適合追求豐富溫泉種類、高品質日式服務，並希望在大型溫泉飯店中享受一站式度假體驗的旅客。

雄琴溫泉住宿推薦：琵琶湖花街道飯店（Biwako Hanakaido）

[image id='c03a34d9-5106-4d7a-a1e6-e2c0b8f5f5b6' mediaId='ee7197f4-3386-4997-b269-f5321f5192ca'][/image]

受到女性旅客喜愛的花街道飯店，擁有充滿日式美學的庭園，以及兩個露天溫泉浴場和兩個室內溫泉浴場。旅館的服務充滿細膩的女性視角，不只有放鬆身心的高品質美膚溫泉，更特別的是房內提供不同浴衣選擇，更可以到大廳挑選更喜愛的花色款式，伴著琵琶湖光色留下夢幻美照。

雄琴溫泉住宿推薦：湯之宿木漏日旅館（Ogoto Onsen Yunoyado Komolebi）

[image id='eb8169c3-65bf-440d-9ecc-039aa2b6a263' mediaId='abb0614f-2ae7-4dca-a1ac-43d3440baf6e'][/image]

木漏日旅館主打療癒身心與放鬆的概念，設有兩座公共溫泉浴池早晚男女交替使用，另外可以加價購使用姊妹飯店湯元館的公共溫泉浴池。餐飲強調在地食材的運用，可以品嚐到獲認證的近江牛牛排和近江牛涮涮鍋。推薦一泊二食的行程，是琵琶湖畔雄琴溫泉高CP值的選擇。

雄琴溫泉住宿推薦：湯山荘（Satoyu Mukashibanashi Yuzanso Ryokan）

[image id='bd26c40a-d575-4197-826b-268e05e49468' mediaId='a2632de3-bb14-4601-ba74-e455b1d7bbb4'][/image]

充滿了懷舊且獨特日式氛圍的湯山莊，湯山莊提供設有瀑布浴、噴氣式浴池、按摩浴缸等設施的露天大浴池，部分客房也配有露天浴池，因為飯店位於湖畔高處，因此從客房看出去擁有絕佳眺望視野。餐飲使用近江米、近江牛、自有菜園蔬菜、優質湖魚等優質食材，打造特色日式晚餐與早餐。

