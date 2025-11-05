2025最新版！私人庭園湯屋、無邊際海景風呂…日本關東人氣溫泉巡禮&質感住宿清單推薦 | ELLE

PHOTO CREDIT: Getty Images&klook.com

誰說東京之旅只能是逛街血拼？關東地區擁有無數能讓療癒身心和柔嫩美肌溫泉！無論是擁有富士山美景的箱根、還是充滿海濱風情的熱海溫泉，每一處都是從疲憊中解脫、找回美麗能量的完美選擇。快跟著編輯整理的日本關東五大必訪溫泉規劃一趟小旅行，同時也貼心附上周邊溫泉旅館清單推薦。

關東必訪溫泉：箱根溫泉

從江戶時代以來就成為溫泉旅遊勝地，位於神奈川縣的箱根溫泉是關東地區最經典、最具國際知名度的溫泉度假區。由箱根十七湯組成、泉質多樣，以單純溫泉和硫磺泉為主，具有舒緩神經痛和美膚的功效。從東京搭乘浪漫特快即可直達，非常適合兩天一夜的週末之旅。不只溫泉更能一次蒐集富士山景觀、蘆之湖、箱根神社以及多間著名的美術館。

?點擊看更多箱根溫泉一日遊推薦，Klook銀行優惠天天75折起：

富士山箱根網紅打卡一日遊

箱根大涌谷觀光船&纜車一日遊

箱根溫泉住宿推薦：ルクス箱根湯本（LUX HAKONE YUMOTO）

強調極致私密空間裡度過美好時光的概念，以現代簡約設計打造的住宿空間，入住時就像擁有被箱根山脈環繞的私人別墅，每棟別墅都設有私人泳池、桑拿房、露天浴池、烤肉露台、半島式廚房等完整設施，每次僅接待兩組客人，可以享受不受任何人打擾，盡情享受泡湯的樂趣。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

箱根溫泉住宿推薦：凱悅箱根溫泉度假村（Hyatt Regency Hakone Resort and Spa）

從箱根登山電車上強羅站步行約10分鐘的距離，凱悅箱根度假村坐落在強羅地區的寧靜山林中，是國際品牌與日式溫泉文化結合的完美選擇。飯店以溫暖的壁爐大廳和開放式的設計營造出歐式山間小屋的舒適感。提供取自天然湧出溫泉的大浴場，所有客房均設有露台，讓旅客感受廣闊的自然風光。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

箱根溫泉住宿推薦：箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Hakone Gora Onsen Tonoyu Setsugekka）

擁有極佳的便利性從箱根強羅站步行1分鐘即可抵達，湯雪月花的特色是所有客房皆設有檜木露天浴池，也提供多個大眾池與私人湯屋。在大廳可以自選花色免費租借浴衣，泡完溫泉有免費養樂多或冰棒可以取用，到了宵夜時段還有免費拉麵能享用，十分適合追求高CP值的旅客。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

箱根溫泉住宿推薦：箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

距離桃源台纜車站步行約3分鐘，緊鄰蘆之湖畔，提供絕佳的湖光山色美景。到花織旅館絕不能錯過面向蘆之湖的無邊際足湯和水盤露台沙發區，捕捉彷彿與湖面融為一體的夢幻美照。旅館溫泉浴場包含化妝間、沐浴區、桑拿室、烤箱、室內及露天溫泉等設備完整。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

箱根溫泉住宿推薦：箱根小涌園天悠旅館（Hakone Kowakien TEN-YU）

位在箱根小涌谷，旅館提供固定班次的強羅站接駁巴士。所有客房都配備露天風呂，讓旅客可以獨享優質小涌谷溫泉水質，與箱根外輪山或溪谷景色。大眾浴池分別是可以沐浴在充足負離子中的5樓森林溫泉，和水面與天空融為一體的6樓無邊際溫泉，早晚分別有不同的風情美景。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

關東必訪溫泉：草津溫泉

日本三大名泉之一的草津溫泉，位於群馬縣白根山活火山旁，不僅自然湧泉量為日本第一，溫度約50℃且富含硫磺成分，泉質更具有強大的殺菌力，自古以來便被譽為具有療效的名湯。草津溫泉街的氛圍古樸，充滿了濃厚的日式溫泉文化，還能欣賞到用木板攪拌溫泉水以降低溫度的傳統「湯揉」活動（Yumomi）。

?點擊看更多草津溫泉一日遊推薦，Klook銀行優惠天天75折起：

志賀高原一日遊

輕井澤玩雪一日遊

草津溫泉住宿推薦：櫻井飯店（Hotel Sakurai）

擁有草津最大的公共浴池，櫻井飯店距離草津巴士總站步行約5分鐘，位置十分便利更是設施豐富的溫泉飯店。飯店擁有三處寬敞的大浴場，取自萬代鑛、西之河原和綿之湯三種泉源，讓旅客能盡情享受草津名湯。飯店內每天舉辦傳統的湯揉、太鼓秀表演，不用出飯店就能近距離體驗當地文化。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

草津溫泉住宿推薦：草津望雲溫泉飯店（Kusatsu Onsen Boun）

緊鄰草津溫泉最熱門的溫泉泉源景點「湯畑」的望雲飯店，是草津溫泉中歷史悠久且極具日式風情的旅館代表。擁有幽靜的日式庭園，巧妙地在熱鬧的溫泉街中劃出一方寧靜空間。飯店共有2個室內和1個露天大浴場，提供萬代鑛、西之河原這兩種溫泉來源的療癒力。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

草津溫泉住宿推薦：奈良屋（Naraya）

擁有超過130年歷史的「奈良屋」是草津溫泉最古老的旅館之一，充滿了濃厚的文化氣息。近幾年完成翻新工程，因此兼具歷史氛圍感和現代設施的便利性。奈良屋使用的溫泉泉源是來自湯畑山西南側湧出的白畑溫泉，精心管理每日水量與水溫並運用傳統技術攪拌，使溫泉水觸感更加柔滑細膩。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

草津溫泉住宿推薦：一井飯店（Hotel Ichii）

從江戶時代創立以來有著300多年歷史，一井飯店是草津溫泉地理位置最優越的旅館，它直接面對大型湯田景觀「湯畑」，是欣賞草津人氣景點的最佳地點。飯店擁有使用白畑泉源的室內公共浴池，以及使用白根山磐梯湖泉源的露天浴場。緊鄰溫泉街的一井飯店，也方便旅客輕鬆購物和品嚐美食。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

草津溫泉住宿推薦：La Vista 草津山丘（La Vista Kusatsu Hills）

在草津溫泉住宿中獨特的歐風選擇，La Vista草津山丘坐落在可以俯瞰整個溫泉小鎮的高處。飯店所有客房均設有天然溫泉露天浴池，也別錯過頂樓的景觀溫泉浴池，以及四種不同風格的私人湯屋。除了固定班次的草津巴士中心免費接駁，貼心免費服務還有浴衣租借、宵夜拉麵、生啤酒無限暢飲時段等。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

關東必訪溫泉：熱海溫泉

坐落在靜岡縣伊豆半島一座歷史悠久的海濱溫泉城市，熱海溫泉從昭和時期開始就是非常受到歡迎的蜜月和療養勝地，至今仍保有懷舊日式度假氛圍。這裡泉質多為弱鹽泉，具有保溫和美容功效。熱海的魅力在於海景，許多溫泉旅館設有面向大海的露天風呂。適合希望快速從東京逃離、享受海濱溫泉度假，並喜歡懷舊昭和風情的旅客。

?點擊看更多熱海溫泉一日遊推薦，Klook銀行優惠天天75折起：

伊豆觀海列車&伊豆仙人掌動物園一日遊

富士山滑雪場&伊豆水果公園採草莓一日遊

熱海溫泉住宿推薦：星野集團 RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）

每一間客房都是面向大海的海景套房，星野集團RISONARE熱海坐落在山丘高處，提供俯瞰熱海市區和相模灣的絕佳視野。飯店主打親子家庭度假體驗，設有攀岩牆、圖書館咖啡廳等多樣化的娛樂設施。在2025年完成重新裝修的半露天大浴場以「月光之路」為主題，享有一邊泡湯一邊欣賞高空遼闊美景的夢幻體驗。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

熱海溫泉住宿推薦：熱海Pearl Star飯店（PEARL STAR HOTEL ATAMI）

2022年開幕的Pearl Star飯店，以現代摩登設計提供熱海溫泉全新奢華度假選擇。全館共87間客房皆配備私人溫泉，使用自地下220公尺私人泉源抽取的溫泉。來到此處必訪的頂樓無邊際露天溫泉，採用自有溫泉水源並以天空之船為設計概念，在12公尺長浴池延伸的水倒影中，感受與天地融為一體的絕景享受。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

熱海溫泉住宿推薦：古屋旅館（Furuya Ryokan）

擁有超過200年的歷史，古屋旅館是熱海最古老、最具代表性的傳統溫泉旅館，充滿了日式古典的優雅氛圍。位於熱海市中心，從JR熱海站搭計程車約5分鐘的距離。古屋旅館是少數擁有自家源泉的旅館，使用100％自家開採、引以為傲的溫泉水「清左衛門湯」，公共男女湯都提供了露天和室內各一個大浴場。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

熱海溫泉住宿推薦：熱海石亭飯店（Atami Sekitei）

推薦給追求高度隱私、日式庭園美景，並希望在寧靜自然環境中享受高品質住宿的旅客。從JR熱海站搭計程車約10分鐘可以抵達，熱海石亭擁有1萬平方公尺的日本庭園，獨棟客房散落在庭園中，客房都設有私人溫泉，營造出極致的靜謐感，讓旅客能沉浸在綠意中享受療癒。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

熱海溫泉住宿推薦：瓦泰小巷風格飯店（wa-tei Kazekomichi）

只限於大人的奢華靜謐空間，瓦泰小巷風格飯店不接待13歲以下的兒童。僅擁有八間客房的旅館，每間客房都配有獨立的露天浴池，在房內就能享受熱海名湯。位於地勢較高的半山腰上，隨時都能欣賞熱海市區夜景與海景。從今治毛巾、SOU・SOU館內著……到有田燒餐具，飯店在每一個質感細節都十分用心。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

關東必訪溫泉：鬼怒川溫泉

栃木縣日光地區著名的溫泉勝地，位於鬼怒川溪谷兩側，擁有壯麗的溪谷與山林景觀。鬼怒川溫泉泉質多為鹼性單純泉，溫和不刺激具有舒緩神經痛和消除疲勞的療效，被視為家庭療養型溫泉。鬼怒川周邊有日光東照宮、東武世界廣場、日光江戶村等人氣景點，非常適合結合觀光來場又療癒又好玩的溫泉之旅。

鬼怒川溫泉住宿推薦：金谷飯店（Kinugawa Kanaya Hotel）

距離鬼怒川溫泉站步行約5分鐘即可抵達，坐落在鬼怒川溪谷最美的地段，以精緻日式服務和融入自然美景的設計深受喜愛。所有客房均設有露臺，在房內就能俯瞰溪谷、飽覽山谷的壯麗景色。飯店公共浴池分別是散發著柏木香氣的室內「古柏浴場」，以及面向山谷半露天的「四季之湯」。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

鬼怒川溫泉住宿推薦：山樂日式溫泉旅館（Kinugawa Onsen Sanraku）

步行10分鐘即可到達鬼怒川溫泉站，山樂旅館提供和式與和洋式兩種選擇，所有客房皆為套房且能欣賞到鬼怒川溪谷風景。旅館內設有檜風呂、露天溫泉浴池、桑拿室、冷水浴池等公共設施，泡完溫泉後還能在休息室享用冰烏龍茶、啤酒等免費飲品。旅館氛圍溫馨寧靜，適合追求經典日式旅館體驗的旅客。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

鬼怒川溫泉住宿推薦：鬼怒川溫泉飯店（Kinugawa Onsen Hotel）

以加深羈絆為理念打造的溫泉旅館，提供豐富的房型以及溫泉乒乓球、DIY手作坊、卡拉OK包廂、懷舊遊戲中心、兒童遊戲室等多樣設施，對家庭和團體旅客非常友善。大型公共浴池部分則有木製大浴場和大型石浴，另外也可付費選擇陶瓷或木紋兩種風格的的露天私人湯屋。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

鬼怒川溫泉住宿推薦：Asaya飯店（Asaya Hotel）

已有超過120年歷史的Asaya飯店，是鬼怒川地區十分具代表性的度假飯店。飯店的最大特色是位在13層樓的空中庭園露天風呂「升龍之湯」，共有3個戶外浴池正對山巒與溪谷，讓旅客可以盡情享受溪谷美景，白天和黑夜泡湯都各有不同風情。此外還有兩座室內大浴場，提供包含溫泉浴池、桑拿室、牛奶浴等多種設施選擇。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

鬼怒川溫泉住宿推薦：星野集團 界 鬼怒川（Hoshino Resorts KAI Kinugawa）

需要搭乘專屬纜車才能抵達的秘境溫泉，星野集團旗下的「界」系列，將頂級溫泉體驗與在地文化完美結合。界 鬼怒川坐落於寧靜的山丘上，提供所有客房皆為面溪谷的絕佳視野。旅館設計上融合了栃木縣的傳統工藝，以精緻的日式懷石料理和深度在地體驗為特色，大型公共浴場則有一座大落地窗室內浴池以及露天石浴池

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

關東必訪溫泉：伊香保溫泉

日本最古老和歌集《萬葉集》曾提到的伊香保溫泉，位於群馬縣榛名山東麓，是日本的歷史名泉之一。此處溫泉分成呈現茶褐色富含鐵質的「黃金之湯」，以及透明富含矽酸的「白銀之湯」。溫泉街最具代表性的就是長達365階的石段街，溫泉旅館、土產店和餐廳林立於兩側，充滿了濃厚的日式懷舊風情。

伊香保溫泉住宿推薦：福一飯店（Fukuichi）

地理位置十分優越，方便旅客探索整個溫泉鄉，坐落在伊香保365階石階街的最高處，擁有440多年歷史的福一飯店，以傳統日式建築風格和優質溫泉設施讓人留下深刻印象。露天浴場與大型室內浴場皆提供黃金之湯和白銀之湯這兩種名湯。客房除了傳統和式之外，在別館也提供西式客房。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

伊香保溫泉住宿推薦：如心之里（Ikaho Onsen Ryokan Hibikino）

傳統日式風格的如心之里溫泉飯店，稍微遠離熱鬧的溫泉街，提供一個更為私密與放鬆的度假空間。旅館的溫泉設施精緻，可以同時享受伊香保的「黃金之湯」與「白銀之湯」。更特別的是飯店擁有佔地約5萬平方公尺的庭園，是伊香保市最大的庭園之一，能在庭院小徑中自由漫步、感受大自然。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

伊香保溫泉住宿推薦：古久家（Kokuya）

就在溫泉街石階旁的古久家，是一家歷史悠久、充滿古典魅力的日式旅館。公共大浴場與付費私人露天湯屋都使用黃金之湯，是伊香保少數直接從源頭取水的旅館之一。另外深受女性旅客喜愛的浴衣租借服務，提供包含木屐、籃子等完整配件，可以穿上喜愛花色的浴衣到溫泉街逛逛、留下美照。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

伊香保溫泉住宿推薦：木暮飯店（Hotel Kogure）

木暮飯店擁有破千坪的廣闊溫泉設施，彷彿一座大庭院般，包含室內室外的岩石浴池、桑拿室、冷水浴池、躺椅按摩浴缸、1公尺深站立浴池……等豐富的選擇。泡完湯後還有花園足與休息區，讓旅客可以更徹底放鬆身心，適合家庭、團體或追求豐富設施、寬敞空間的旅客。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

伊香保溫泉住宿推薦：和心之宿 大森（Nagomigokoro no Yado Omori）

位於榛名山山腰的和心之宿 大森室日本百年溫泉飯店之一，距離石階接步行約6分鐘可以抵達。飯店以溫馨氛圍和細膩日式款待受到好評，飯店的溫泉設施精緻實用，共有兩座頂樓露天浴池以及男湯女湯各一的室內浴池，讓旅客能舒適地體驗黃金之湯。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

