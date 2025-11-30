2025最爛密碼出爐！這3組再奪冠…專家曝6招教你自保

生活中心／張予柔報導



隨著科技快速發展，人們的生活越來越依賴線上服務，駭客的攻擊手法也同步在進步，密碼太弱的問題依舊成為資安領域的重大憂患。對此，兩家網路安全公司近日分析上百組外洩密碼後，公布了2025年最常見的密碼排行榜前三名竟仍是多年來被點名無數次的「admin」、「password」與「123456」。

2025最爛密碼前20出爐！這3組老面孔再奪冠…資安專家曝「6招」自保秘訣

網路安全公司公布了前20名常常被使用的密碼。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）根據NordPass與NordStellar的調查報告，即便近年各大平台推出許多防護工具，並加強用戶教育，新型身分驗證方式也逐漸普及，但許多人仍習慣使用容易記住的組合，導致帳戶成為駭客攻擊的目標。NordPass公布的前 20名常用密碼中，除了前三名之外，「12345678」、「123456789」、「12345」等純數字組合依然常出現；依序排下去為Password、12345678910、Gmail.12345、Password1、Aa123456、f*******t、1234567890、abc123、Welcome1、Password1！、password1、1234567、111111、123123。專家指出，只要是有明顯順序、重複性高或太常見的組合，都可能在幾秒鐘內被破解。

廣告 廣告

2025最爛密碼前20出爐！這3組老面孔再奪冠…資安專家曝「6招」自保秘訣

NordPass還發現，18歲的年輕人和80歲的年長者經常使用「弱密碼」。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

值得注意的是，NordPass還觀察到兩個極端年齡層特別容易出現「低安全性密碼」，一個是18歲的年輕用戶，傾向使用長串數字；另一類人則是80歲的年長者，最常把名字當作密碼。報告指出，這兩組族群都極少使用密碼管理工具，也不習慣創建「安全隨機密碼」，因此容易成為駭客鎖定的對象。全球密碼使用習慣也呈現相同趨勢，「123456」仍是最常見的通用密碼，原因簡單好記，同時意味著攻擊者能以最低成本入侵帳戶。

2025最爛密碼前20出爐！這3組老面孔再奪冠…資安專家曝「6招」自保秘訣

專家提出6項能有效提升防護力的建議，可以大幅降低帳戶外洩的風險。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

為阻止駭客攻擊，專家提出6項能有效提升防護力的建議，強調只要改善日常操作習慣，就能大幅降低帳戶外洩風險。包括使用「長度至少20字」的強隨機密碼、混合字母與特殊符號、「避免使用固定模式」、不同平台不要重複密碼、善用密碼管理器，以及開啟多因素認證（MFA）。此外，維持裝置與軟體的定期更新，也能預防因漏洞造成的入侵風險。

原文出處：2025最爛密碼前20出爐！這3組老面孔再奪冠…資安專家曝「6招」自保秘訣

更多民視新聞報導

想靠藍白合重返執政？陳揮文酸藍營「沒出息、沒誠信」

金曲男星又爆失聯！他急喊「看到他馬上報警」：我被封鎖

曾智希「素顏床照」流出！犯規視角「深溝炸出雪球」網暴動

