2025最療癒香氛推薦！從日本新進正念香SINN PURETÉ到嬌蘭百年香與Jo Malone聖誕派對香，一次收藏冬季紓壓香
2025香氛交換禮物指南：讓香氣替你說祝福
年底派對與交換禮物季節又來了，今年如果不想再送杯子或毯子，用「香氣」傳遞心意最不會出錯。無論是能撫慰情緒的療癒系香氛，或是充滿節慶氣息的派對香氣，每一瓶香都是一份溫柔的祝福。以下 3 款話題香氛，是今年冬季最值得入手與送禮的選擇。
1.日本正念香氣SINN PURETÉ 心樸優強勢登台
來自日本的「正念香氣」──用嗅覺療癒身心的科學香氛
2025 年秋季，風靡日本、橫掃多項美妝大賞的科學香氛品牌 SINN PURETÉ 心樸優 正式登台。品牌以 MINDFUL BEAUTY®正念之美 為理念，結合日本慶應義塾大學腦波研究成果，證實香氣能在 0.2 秒內影響大腦情緒，讓人透過嗅覺切換壓力、平靜與愉悅的狀態。
對 SINN PURETÉ 來說，香氛不只是香味，更是一種「與自己對話」的練習——在香氣裡放慢呼吸，重新覺察日常。
品牌主打的 MINDFUL FRAGRANCE 無酒精正念香氛噴霧第一款推薦就是「悟空好眠」無酒精香氛噴霧，是與日本頭部放鬆沙龍「悟空之氣持」聯名開發的明星商品，這瓶也被預估是明年最強香調新氣息。淡雅木質西普調融合果香、玫瑰與麝香，被日本網友譽為「一噴即靜」的想睡香氣，特別適合想快快入睡或是夜貓族睡前噴使用！
這款無酒精正念香氛噴霧，主打無酒精、純淨低敏，可隨心噴灑於身體、髮絲或空間。除了悟空，還有其他三款香氣各自展現不同能量：包括「心靈淨化 Purification of Mind」以橙子與尤加利交織森林般的清透氣息，像晨光灑落般潔淨；「靜與能量 Stillness & Energy」融合柑橘、茉莉與乳香的平衡香調，讓情緒沈澱、頭腦清明；「激情喚醒 Passionate Awakening」則以木玫瑰與廣藿香堆疊出柔和力量，喚醒內在動能。
萬用油在日本超受歡迎：香氣、身體油、髮油功能
另外主打的就是榮獲日本多項美妝大賞肯定的Multi-Benefit Oil 香氛多用油，它是一款全方位保養油，集香氛療癒與身體保養於一身。配方以合米糠油、芝麻油、米胚芽油、摩洛哥堅果油、荷荷芭油與角鯊烷等植物精華，質地輕盈易吸收，可用於頭髮修護、造型潤澤、或肌膚保濕。堅持不含酒精、矽靈、礦物油與防腐劑，溫和親膚，適合每日使用，讓保養成為一種療癒自我的儀式。
延續這份「香氣調頻」哲學，品牌推出 正念香氛淡香精（8ml 滾珠瓶），隨身攜帶可隨時轉換心境。香氣系列包含「苦橙與歐白芷」的清新柑橘木質調、「黑莓與茉莉」的柔和花果香、「無花果與無花果葉」的木質奶香，以及與日本女星 內田理央 聯名的「Mandarin & Orange」柑橘花香調，每一款都像一段微小的情緒練習，讓香氣陪你重拾平衡與寧靜。
2.Guerlain 嬌蘭一千零一夜 百年限定版
SHALIMAR 一千零一夜 百年限定版──為經典香草東方調寫下新篇章
1925 年誕生的 SHALIMAR 一千零一夜，是香氛史上最具傳奇的代表之一。今年滿百周年，嬌蘭以現代視角重新詮釋，推出「SHALIMAR 一千零一夜 一百周年限定精萃淡香精」。
小編掛保證，這瓶實在太好聞，香氛控一定要親臨專櫃品聞！超厲害的在原有的佛手柑、玫瑰、鳶尾、香草與零陵豆基調上，加入以祖傳工藝萃取的 馬達加斯加香草酊，搭配乙基香蘭素，整體香氣更濃郁、包覆、摩登。瓶身延續 1925 年的經典設計，以 Art Deco 風格融入金色字體與琥珀色香水呼應，宛如一件可以收藏的香氛珠寶。
今年嬌蘭再度邀請品牌繆思 Natalia Vodianova 代言，透過影像向歷代愛用者致敬——香氣跨越時代，持續代表女性的力量與優雅。
3.Jo Malone London放玩派對系列小資女必收嚴選
聖誕限定《Fun & Game 放玩派對》系列──香氛化作節慶遊戲驚喜！這個聖誕，Jo Malone London 把英倫派對搬進香氛世界！全新《Fun & Game 放玩派對》系列，以撲克牌、西洋棋、Plinko 等節慶遊戲為靈感，結合幾何圖樣與金緞包裝，讓香氣成為最有趣的交換禮物。
放完派對系列的所有香氣靈感取自冬日派對的節慶味覺：微醺的苦橙、雪松與桉樹的清新氣息、薑餅與烤栗的甜香氛圍。最熱賣的千元好入手價格，從1000~3000元都買得到！包括：香氛拉炮組（松木綠／聖誕紅）內含迷你香水 9ml、護手霜 15ml、潔膚露 30ml，一拉即驚喜。
另有推薦季節限定糅香組（檀香木與蜜漬杏桃＋苦橙香水 9ml）與超熱賣的經典護手霜三入組（鼠尾草與海鹽、英國梨與小蒼蘭、黑莓子與月桂葉），包裝繽紛又實用，完美體現 Jo Malone 的節慶玩心。
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
韓妞都在練！0器材「10分鐘瘦小腹操」瘦腰、提氣色，坐辦公室也能做
孫藝珍最新腹肌照太猛吸引萬人朝聖！辣秀纖腰六塊肌 粉絲全跪：這身材太不科學
