2025最繁忙國際航線出爐 台灣占2席、香港台北往返班機蟬聯全球第一

航空資訊情報機構（Offocial Aviation Guide, OAG）近日公布2025年全球最繁忙跨國航空航線，前十名中有高達7條在亞太地區，台灣更是佔了2席，分別是居冠的香港-台北航線，以及第9名的東京成田-台北航線。

台灣共有2條國際航線排名繁忙航線前10名。（示意圖／Unsplash）

香港到台北的航線在2019與2024年都高居榜首，2025年成功衛冕，今年有高達683萬個班機座位數，比起2024年微幅成長1%，但比2019年少了14%。該航線今年平均票價為美金115元（約台幣3619元），比去年少了6%，共有7家航空經營該航線。

排名第9名的東京成田-台北航線賣出402萬個座位，較去年成長1%，2019年排名第15名，2024年排名第11名，今年再進一步擠進前十。平均票價271美元（約8529台幣），較去年少了15%。

另外亞太地區還有排名前3到6名，依序為吉隆坡-新加坡樟宜、首爾仁川-東京成田、首爾仁川-大阪關西、印尼雅加達-新加坡樟宜，以及第8名的曼谷-香港。排名第二的是開羅-沙烏地阿拉伯吉達，而唯一在歐亞地區以外的則是排名第 10 的紐約-倫敦航線。

OAG每月發布一次「最繁忙航線」報告，分別統計國內與跨鏡運輸數據。國內航班最繁忙的路線前三名為在日本與韓國，然而整體市場來看，中國與美國是最大宗的境內航空運輸國。

