2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名
〔記者吳亮儀／台北報導〕2025年全球最繁忙國際航線第一名、第九名都是桃園機場搶佔！全球最大航空大數據公司OAG(Official Aviation Guide)統計，台北-香港航線和台北-日本成田航線名列第一、第九名。
航空大數據公司OAG每年都會統計全球航空大數據，最繁忙國際航線最受注目。這項統計以「座位數」計算，第一名台北-香港航線以683.2萬個座位數，輾壓第二名開羅-吉達的575.3萬個座位數。
台北-香港航線長年是國際最繁忙的航線，OAG分析，這條航線有7家航空公司包括我國國籍航空華航、長榮、星宇，以及香港的航空公司國泰、香港航空等競爭，在運能逐漸回歸的狀況下，仍在短短1.5小時的航程中極高度競爭，航空公司選擇以降低票價約6%來爭取客源。
雖然今年台北-香港航線有高達683.2萬個座位數，但仍較2019年武漢肺炎疫情前減少約14%，但已比去年(2024年)增加1%，顯示部分航班次頻率尚未完全恢復到疫情前的鼎盛時期。
最繁忙航線第九名則是台北-東京成田機場，2025年有高達402.1萬個座位數。台灣人超愛去日本玩，這也是台北-成田航線首度進入前十名排行。這條航線去年(2024年)僅排名第11名，今年成長了1%，但較2019年武漢肺炎疫情前暴增22%。
OAG分析，2025年全球前十大國際航線中，有七條位於亞洲，反映出該地區在全球航空旅行中的主導地位。其餘三條航線則涵蓋中東地區(開羅-吉達、杜拜-利雅德)以及歐美跨大西洋航線(紐約-倫敦)。大部分的年度運能增長集中在亞洲與中東，顯示出這些地區復甦的強勁趨勢。
前十名繁忙航線依序為香港(HKG)-台北(TPE)；開羅(CAI)-吉達(JED)；吉隆坡(KUL)-新加坡(SIN)；首爾仁川(ICN)-東京成田(NRT)；首爾仁川(ICN)-大阪關西(KIX)；雅加達(CGK)-新加坡(SIN)；杜拜(DXB)-利雅德(RUH)；曼谷(BKK)-香港(HKG)；東京成田(NRT)-台北(TPE)；紐約(JFK)-倫敦希斯洛(LHR)。
