2025最頂跨年演唱會是哪場？PTT鄉民一面倒選台東：空前等級

迎接2026年到來，全台許多縣市都有舉辦跨年演唱會，像是台北、新北、桃園、新竹、宜蘭、台東等等，每場都是眾星雲集，有的請來韓國大咖頂流或是實力派歌手。不過PTT上就有人發文詢問今年最頂跨年演唱會是誰，結果鄉民們一面倒投給了台東，甚至讚這場可說是「空前」等級的。

鄉民大讚這場演唱會等級是「空前」。圖／翻攝自台東縣政府YT頻道

PTT八卦版有網友發文詢問，「目前2026最頂的演唱會就在台東沒錯吧」，指出台東相當嗨，「台東超high欸，現在阿妹現在正在〈3天3夜〉，所以話說回來，目前2026最頂的演唱會就在台東沒錯吧？」

對此，鄉民們紛紛留言表示，「不然？都25萬人了」、「張惠妹的聲音全開中」、「原住民開趴太強了」、「這真的可以免費聽的嗎? 會不會扣我信用卡啊」、「這應該是空前了吧，希望還有以後」，不過也有人表示在台中開唱的動力火車也相當棒。

據了解，台東跨年演唱會除了張惠妹坐鎮外，還請來A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等超人氣實力歌手。

台東跨年演唱會卡司驚人。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

倒數迎接2026年時，阿妹表示看到大家相當開心，「大家的臉真的太美了，我們在後台看每一個人的臉都充滿幸福的笑臉」；隨後台東縣長饒慶鈴上台致詞時，A-Lin還直接表示「縣長，你只有兩分鐘喔」，讓全場笑翻。

饒慶鈴上台致詞還遭調侃。圖／翻攝自台東縣政府YT頻道

饒慶鈴隨後也表示，感謝大家2025年最後一天選擇台東，「把你這一年所有的疲憊留在這裡，展望2026」，中間在沉思時也被歌手們慫恿是不是要唱一首歌，讓饒慶鈴無奈表示自己在想詞，「我們把倒數留給大家，然後把嗓音留給妹神」。

倒數跨年後，由張惠妹帶來一系列歌曲，先帶著所有人一同清唱〈姊妹〉、〈一想到你呀〉等，隨後開始演唱一連串嗨歌，像是〈站在高崗上〉、〈What’s up〉等。

這場演唱會線上直播收看人數更一度突破27萬人，超過台東縣人口（約20萬人），留言也完全像是瀑布一樣，網友們瘋狂留言大讚台東真幸福，或是跟唱歌曲。

責任編輯／陳俊宇

