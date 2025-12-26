2025李毛毛萌力運動會 47組毛孩歡樂登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】聖誕節不只有交換禮物，還多了毛孩奔跑的歡笑聲。李毛毛寵物餐廳昨(25)日在漢神巨蛋躂剛散步街舉辦「2025李毛毛萌力運動會」，共吸引47組毛孩家庭熱情參與，在闖關遊戲與互動體驗中，度過一個充滿笑聲與溫度的節慶午後。

活動現場規劃多項趣味關卡，飼主牽著毛孩一同完成挑戰，場邊不時傳來加油聲與快門聲，為百貨商場增添濃厚的聖誕氣氛。主辦單位表示，首次以「運動會」形式舉辦寵物活動，希望打破傳統聚會模式，讓毛孩不只是被牽著逛街，而是能真正參與其中、被看見。

為讓更多家庭能輕鬆加入，現場特別設置「聖誕寵物通關挑戰賽」，採不設名次方式進行，飼主只要陪伴毛孩完成五項指定任務，即可兌換限量聖誕小禮。活動過程中出現不少精采片段，有毛孩在關卡前興奮地原地轉圈、迫不及待投入挑戰，也有飼主蹲下身耐心引導，陪著毛孩一步步完成指令，現場歡笑聲與加油聲此起彼落，氣氛溫馨熱絡。

隨著關卡逐一完成，毛孩們陸續領取補給餐盒與聖誕小禮，成就感寫在飼主與毛孩臉上。主辦單位同時設置拍照打卡點與互動任務區，讓毛孩戴上節慶小配件合影留念，不少家庭駐足捕捉屬於彼此的聖誕時刻，為整場活動留下溫暖回憶。

李毛毛寵物餐廳起家於高雄新光路，後續延伸發展出李貓貓主題餐廳，長期深耕寵物友善餐飲市場。今年7月1日正式進駐漢神巨蛋，也象徵品牌走向更開放的公共生活場域。創辦人李芳鴻指出，寵物餐廳要能長久經營，關鍵不只在空間是否友善，更重視在餐點上口感的提升，是否讓人願意一來再來。

李芳鴻也提到，籌辦此次活動的目的，是希望飼主與寵物透過運動會在娛樂之間能有美好的互動關係，也能得到滿滿的幸福感。此次李毛毛寵物餐廳能得到漢神巨蛋主動邀請進駐，反映社會對寵物角色的轉變。她認為，當寵物能自在出現在百貨商場，代表的不只是消費趨勢，更是一種生活態度的轉變。

她分享，多年觀察不少寵物餐廳因忽略飼主用餐體驗而難以持續，因此自創立之初便堅持人與毛孩餐點皆現點現作，兼顧營養與口味，讓陪伴成為輕鬆而愉快的日常。此外，她本身擁有超過30年的寵物溝通經驗，能細膩理解毛孩情緒，也成為品牌經營的重要基礎。

「萌力運動會」為李毛毛首度舉辦的大型寵物主題活動，未來也將持續規劃結合寵物美容義剪、獸醫義診與日常照護講座等內容，逐步發展為兼具娛樂、教育與公益性的交流平台。品牌期盼透過持續舉辦實體活動，陪伴毛孩家庭一同成長，讓寵物友善文化在城市中被更多人看見與實踐。（圖／業者提供）