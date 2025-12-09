2025杜拜國際汽車零配件展 南市府率團參展行銷中東市場

〔記者蔡文居／台南報導〕為協助台南優質中小企業強化海外布局、拓展多元國際市場，南市府經發局於今 年12月9至11日率領南市汽車零配件廠商參加2025杜拜國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展，以共同參展拓銷模式，提升南市企業國際能見度與合作商機。

南市經發局表示，近年國際局勢與供應鏈持續變動，尤其美國實施對等關稅政策後，全球製造業分工及貿易格局再現重組趨勢。在此情勢下，市府積極協助南市企業提前布局海外市場，這次領團參與杜拜汽配展，不僅能貼近中東買家需求，進而擴及東歐、非洲門戶，也能展示台南汽配產業的完整供應鏈實力。

南市經發局長張婷媛指出，今年參展團隊以引擎活塞、汽車感應器、馬達、風扇、煞車片、後視鏡、維修工具等類型產品為主，攤位行銷上 以「Auto Partner」為主軸，展現南市在全球汽配供應鏈上重要的夥伴地位。此外也事前邀請當地專業買家在展會期間到台南攤位進行面對面洽談，強化連結與媒合效率，並安排業者拜訪當地知名汽車配件供應商，藉此建立更緊密的合作交流平台，期待未來在技術、供應鏈整合或市場拓展等方面開花結果。

經發局強調，此行不僅是一次展覽參與，更是台南推動產業國際化的重要策略布局。透過中東市場趨勢、建立跨國合作網絡，將有助於南市相關產業掌握全球脈動。

