2025東亞泰拳錦標賽台灣成績亮眼 勇奪雙銀八銅、三大獎項齊發光

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

讓世界看見台灣泰拳！由中華民國泰國拳協會率領的中華台北泰拳代表隊，日前赴香港參加「2025東亞泰拳錦標賽」，與來自孟加拉、中國、香港、印度、日本、南韓、蒙古及台灣等8個國家與地區的菁英選手同場競技，中華隊展現堅強實力與高度韌性，最終勇奪「二銀、八銅」佳績，並一舉囊括「最佳領隊獎」、「最佳女運動員獎」及「優秀裁判獎」，不僅奪牌，更奪下屬於台灣的榮耀。

在競爭激烈的國際舞台上，女選手陳芊妘（54公斤級）與男選手呂丞凱（63.5公斤級）一路過關斬將，成功闖進決賽，為台灣摘下兩面銀牌；另有多位選手奮戰到底，勇奪八面銅牌，讓世界看見台灣泰拳的深厚實力與培訓成果，更重要的是，新秀選手在高強度對抗中累積寶貴經驗，展現未來可期的潛力。

團隊戰績亮眼外，個人表現同樣備受國際肯定，領隊黃英雪在賽事期間細心照料選手、積極與主辦單位溝通協調，於眾多代表隊中脫穎而出，榮獲「最佳領隊獎」，她表示，這份肯定屬於整個團隊，並特別感謝香港泰拳理事會在賽事期間提供專業且溫暖的協助，讓選手能無後顧之憂全力應戰，另外陳芊妘則以穩定技術與優異表現榮膺「最佳女運動員獎」，國際裁判邱文頊博士獲頒「優秀裁判獎」，展現台灣在競技、管理與裁判專業上的全方位實力。

中華民國泰國拳協會在理事長張恩煌長年深耕與專業領導下，持續推動台灣泰拳與國際接軌，憑藉卓越的國際視野與深厚武術底蘊，協會穩健培育選手、拓展國際交流，使中華台北代表隊屢創佳績，在國際泰拳舞台上持續發光發熱。中華代表隊表示，未來將再接再厲，持續帶領國手與新秀征戰國際賽事，透過實戰累積經驗、強化心理素質，讓台灣泰拳一次比一次更強，持續為國爭光、讓世界看見台灣。

