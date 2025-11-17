2025東京聽奧代表團拜會ICSD主席 強化運動平權與國際合作

運動部鄭世忠政務次長（左3）與聽體協趙玉平祕書長（右2）率隊，拜會國際聽障運動總會Adám Kósa主席(右3)。(運動部提供)

運動部鄭世忠政務次長（右）致贈臺灣藍鵲玻璃杯予國際聽障運動總會Adám Kósa主席(左)，藉藍鵲群居的特性表達臺灣也是國際聽障運動總會大家庭的一員，將與會員國夥伴們一同推動聽障運動。

2025年東京第25屆達福林匹克運動會正於東京盛大舉行，我國代表團今天（17日）由運動部鄭世忠政務次長與聽障者體育運動協會秘書長趙玉平共同率隊，拜會國際聽障運動總會（ICSD）主席Ádám Kósa。

運動部表示，會中鄭世忠次長代表我國向聽奧百週年表達祝賀，並就運動平權推廣、國際適應運動合作、聽障運動人才培育與賽事申辦等議題深入交流，期望與ICSD持續建立密切合作關係，為全球聽障運動永續發展貢獻力量，展現「讓世界因臺灣而更美好」的國際參與精神。

廣告 廣告

會談中，Kósa主席表示，臺灣是ICSD最重要的合作夥伴，讚賞我國聽體協在行政與賽事籌備上的優秀表現，並感謝臺灣長期支持國際聽障運動賽事，亦感受到政府對聽體協的支持持續增強，期盼臺灣在亞太地區及國際聽障運動中發揮更重要的推動角色。

鄭世忠次長指出，運動部在賴清德總統支持下，於今年9月9日正式成立「適應運動司」，政策方向與ICSD「以運動爭取平權」理念高度契合，引領國人持續關注適應運動，使「愛運動 動無礙」在臺灣深根茁壯，並共同打造友善、包容及無障礙的運動環境。鄭次長亦表示，將與聽體協秘書長共同商議如何協助聽障運動在亞太地區推廣，並探討再次申辦聽奧及相關國際賽事的可能性。

趙玉平秘書長表示，臺灣聽障運動近年在政府支持下，不論基層推廣、選手培育或國際交流均持續精進，期盼在運動部及ICSD的合作支持下，持續深化臺灣聽障運動發展，擴大國際參與，讓運動成為世界認識臺灣的重要力量。

運動部進一步說明，會談尾聲，次長正式邀請Kósa主席訪臺，獲主席正面回應，期待繼2009年臺北聽奧後再次來臺，共商國際聽障運動推動合作。鄭次長也提及過去在國立體育大學任教期間與匈牙利體育大學多次合作，對布達佩斯及匈牙利體育界熟悉；Kósa主席則歡迎鄭次長再次造訪匈牙利，並介紹其他支持運動平權的國會議員，共同推動聽障運動發展。