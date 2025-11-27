2025東京聽奧圓滿閉幕 我國代表團榮耀返國

運動部黃啟煌政務次長迎接代表團，慰勉選手們精彩表現。(運動部提供)

2025年東京第25屆達福林匹克運動會今日舉辦閉幕典禮，我國由安慶隆教練代表掌旗進場(運動部提供)

運動部鄭世忠政務次長率領代表團返臺(運動部提供)

安慶隆教練在全場熱烈歡迎中，以排序T序位掌旗進場(運動部提供)

2025年第25屆東京達福林匹克運動會昨天（26日）舉行閉幕典禮。我國代表團由曾於2001、2005、2009年分別勇奪十項全能金、銀、銅牌的安慶隆教練代表掌旗入場，象徵本屆參賽任務順利圓滿落幕。我國此次共獲得1金、6銀、6銅，計13面獎牌，雖未刷新近屆最佳成績，但仍在獎牌榜名列第23名、總獎牌數位居第14名。本屆教練團、中生代與新生代選手攜手努力，展現堅毅與亮眼競技實力，以優異表現讓世界再度看見臺灣，落實以運動壯大臺灣的政策目標。

運動部表示，本屆首次推動長期備戰模式，由中華民國聽障者體育運動協會與運動部共同啟動「達福林匹克運動會備戰計畫」，提供選手多元而完善的訓練與支援，使其能無後顧之憂、專注比賽。運動部也將全面檢視本屆賽事成果，作為未來精進備戰制度的重要依據。

本屆我國在田徑、射擊、桌球、保齡球及羽球等項目均展現強勁實力。田徑方面，18歲新秀危宇澤於男子十項全能以5,985分奪銀，寫下睽違16年再度於該項目奪牌的紀錄；許樂以14秒40在女子100公尺跨欄摘下銀牌，達成連兩屆奪牌的佳績。射擊項目中，許明睿、高潮茹搭檔的10公尺空氣手槍混雙奪得銀牌。桌球方面，王顗翔／楊榮宗與盧仕杰／郭岳東雙雙奪下男子雙打銅牌，男子團體賽亦延續連續六屆奪牌的傳統，收下銀牌。

保齡球代表隊表現同樣亮眼，女子個人賽由陳怡妙、林雅琴拿下兩面銅牌；女子團體以預賽第一種子之姿挺進決賽，並以直落二擊敗南韓，為代表團拿下本屆首面金牌。此外，混合團體賽奪得銀牌、男子團體賽獲銅牌。羽球部分，全隊於混合團體賽合力拿下銅牌；沈彥汝在女子單打決賽對上上屆金牌選手，力戰後勇奪銀牌，寫下個人生涯聽奧最佳成績。整體而言，我國選手以堅定意志與高水準的競技表現，再度在國際賽場寫下動人的篇章。

近年國際聽障運動逐漸邁向高度競技化，各項賽制也愈發與奧運接軌，下屆聽奧起將陸續導入參賽名額資格制。為因應此國際趨勢，運動部與中華民國聽障者體育運動協會已達成共識，將持續支持選手投入國際賽事，全力協助爭取下屆參賽資格。聽奧落幕後，我國選手仍將持續朝下一目標努力，挑戰更高榮耀。未來運動部也將全力提供後勤支援，期勉選手再接再厲，在世界舞臺展現訓練成果。