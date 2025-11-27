2025東吳國際超馬明登場 參賽選手亮相

記者張翔程／臺北報導

東吳超馬被譽為「臺灣場地繞圈賽之冠」，是聞名全球跑者突破個人成績與國家紀錄的最佳搖籃，剛榮獲運動部頒予「臺灣品牌國際賽事」認證的2025東吳國際超級馬拉松，明（29）日起一連2天將在東吳大學外雙溪校區溪望操場登場。

2025東吳國際超級馬拉松今（28）日舉辦賽前記者會，邀請33位國內外好手齊聚角逐24小時邀請賽，其中有12位選手近年最佳成績突破國際級標準（男子244公里、女子224公里），包括前世界紀錄保持人日本好手仲田光穂、突破300公里大關的波蘭選手皮歐特羅斯基．安杰、烏克蘭女子國家紀錄保持人奧萊娜．舍甫琴科、西班牙選手伊凡．羅培茲、日本選手田中秀和與兼松藍子、旅韓大陸選手鄭勇民，以及與首次參賽的波蘭選手安杰．馬祖爾、日本選手櫻庭健、福元翔輝、木本匡昭、大野薫子等。

地主選手則有去年東吳超馬國內第1的張家鈞、48小時國家紀錄保持人黃筱純、前國內100公里女子紀錄保持人周玲君，以及多位橫跨24及48小時賽的年輕超馬選手登板，勢必會讓整體賽事更為沸騰。

東吳國際超級馬拉松以入夜之後的寒風刺骨著名，高濕度的氣候加上跑者跨夜的疲憊感，令許多國內外好手屢次鎩羽而歸，今年除24小時賽之外，還有個人體驗賽及5小時接力賽，總參賽人數達800名，大會工作人員及志工達500名，會以最溫暖有力、24小時不間斷加油聲的給予選手能量，期望各界好手創造佳績，再度邁向金牌賽事。

今日賽前記者會邀請中華奧林匹克委員會運動性平主委陳怡安、中信兄弟球員伍立辰、陳冠穎出席，並連續10年邀請來自馬來西亞的腦性麻痺選手曾志龍參賽，共同為性別、生命平權及慈善公益聲援。

環保永續面向，今年正式加入「路跑賽事永續聯盟」，從減碳、廢棄物分類到綠色交通，持續打造更永續的賽事藍圖。以「超越極限」的超馬精神與持續前行的力量，呼應健康永續、性別平權與慈善公益的核心行動理念。

2025東吳國際馬拉松選手與志工出席賽前記者會。（東吳大學提供）

2025東吳國際馬拉松賽前記者會宣示行動賽事新標竿。（東吳大學提供）