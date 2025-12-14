2025東森新聞年度回顧 大S死訊震驚全台 花蓮救災綻放生命奇蹟

小沂獲救時滿身泥濘，被屏東特搜的警消抱著送往安置中心。翻攝畫面





2025年正邁向尾聲，回顧這紛擾的一年，眾人見證了太多刻在記憶裡的瞬間。有人在中樂透後默默回饋家鄉，有球迷在WBC經典賽資格賽中為中華隊大聲應援。有「國民姐夫」在生命的無常前，用最後的擁抱向摯愛的大S道盡一生的愛，有美國總統川普為全球帶來「關稅」的枷鎖。而震驚兩岸的紅姐事件，讓「來都來了」成為網路迷因；由民進黨立委王世堅早年質詢片段剪輯而成的歌曲《沒出息》，更是一砲而紅，激起不少討論及衍生作品。

不僅如此，東森新聞也獨家調查報導，揭露離岸光電的真相，更在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災中，探查消防員冒著危險救回孩子的奇蹟。當 AI 逐漸改變世界、當政策牽動民生、當各種感動事蹟重新凝聚人心，當災難讓人們再次學會互助與珍惜，東森新聞會持續用鏡頭、文字和影響記錄台灣與世界的呼吸。

東森新聞年度回顧

生命的奇蹟 「不然我們再試一次」 泥流中6歲女童奇蹟重生

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，6歲女童小沂原本被判斷生還機會渺茫，屏東特搜隊在母親苦求下「再試一次」，改從屋頂鑿洞後，聽見微弱的呼喚聲，成功將她自屋樑空隙救出，也揭開祖父母以生命托舉她逃生的心碎故事。 觀看全文...

永遠記得她 S家人最後相聚！ 具俊曄親捧送進金寶山

大S病逝震驚全台，在歷經哀悼期後，家人於金寶山舉行告別與安葬儀式，具俊曄神色哀戚，親自捧著骨灰罈送她最後一程。小S、S媽與小S的丈夫許雅鈞、大S的一對子女等親人皆到場，但大S前夫汪小菲則未見身影。 觀看全文...

獨家調查 衛星影像揭露8千萬 離岸光電試驗真相

丹娜絲颱風重創南台灣，中南部共有14.5萬片、約2800公噸的太陽能光電板遭到掀翻損毀，宛如「海上垃圾」，瞬間引起社群熱議，其中在屏東設置離岸太陽光電浮台試驗場的旭東環保科技，不但被踢爆在2024年有破2億的稅前淨利，其中有高達1.35億來自中央補助；《EBC東森新聞》更獨家拿到衛星影像，揭露真相。 觀看全文...

願香港平安 香港大火！ 住戶第一視角曝光

香港大埔宏福苑宏昌閣發生五級火警，濃煙烈焰竄上多層樓，住戶拍下第一視角畫面，只見有人被嗆到狂咳急關窗，逃生更一度受阻。東森新聞持續更新傷亡數字與現場搶救進度，也關注消防小隊長殉職的消息，凸顯這起重大公安意外的沉重代價。 觀看全文...

詐騙害慘人 太子集團「火辣特助」 15萬交保燦笑

柬埔寨太子集團涉跨國詐欺洗錢，遭台北地檢署查扣在台資產超過45億，拘提多名幹部。其中「火辣特助」劉純妤以15 萬交保、面帶笑容走出北檢，對比百億美金規模犯行，引發社會對其交保金過低的強烈質疑。 觀看全文...

歡迎子瑜回家 子瑜台語喊「想你們」 她淚喊：台灣女兒回家了

韓國偶像女團TWICE出道十年，首度來台於高雄開唱，其中台灣成員周子瑜，在演唱會舞台上用台語喊「我很想你們」，讓全場沸騰。許多粉絲也大呼「台灣女兒終於回家了」、「也太可愛了吧」；而全台粉絲ONCE的忘情應援，加上高雄全城的熱情歡迎，也成為許多人心中永遠的美好回憶。 觀看全文...

勿忘剴剴案 兒科醫師爆剴剴遭性虐待 哽咽作證：他能逃嗎？

在剴剴案的審判中，一名兒科醫師出庭作證，指男童疑似遭受長期性虐待，並描述傷勢與行為反應，醫師哽咽追問「他能逃嗎」。東森新聞從專業醫療角度，還原剴剴遭遇與司法攻防，也喚起社會對兒虐案件的長期關注。 觀看全文...

南京紅姐事件 60歲大叔扮「偽娘」 激戰逾千名直男 真面目曝光

中國一名60歲大叔在交友軟體以「偽娘」形象活動，自稱「阿紅」，與上千名直男發生性關係，最後真實身分曝光。此事件引來不少兩岸網友的討論，不少人好奇他怎麼有辦法吸引眾多男性墜入其「溫柔鄉」，更衍生許多「來都來了」網路迷因梗圖。 觀看全文...

陸配言論風波 與子女丈夫擁抱自拍淚別！亞亞離台前不忘開酸八炯閩南狼

涉及散佈武統言論遭限期離境的陸配亞亞，在子女和丈夫的送別下，於松山場離台，檢舉亞亞抖音社群的八炯、閩南狼，也現身機場歡送亞亞回歸祖國，警方為避免發生衝突，出動120名警力維持秩序，八炯、閩南狼在等到亞亞小孩出現，開始歡聲雷動大聲唱歌歡送。 觀看全文...

北捷搶位爭議 台大高材生踹阿嬤爆紅！ IG「優雅小姐姐」美照曝光

北捷優先席爆發衝突，一名婦人多次揮袋攻擊乘客，最終被年輕人憤而起身，一腳踹飛到對面座位。影片在網路瘋傳後引發兩極討論。男方被起底為台大畢業高材生、IG上的「優雅小姐姐」，如此反差的行為令大批網友驚訝不已之餘，前身為博愛座的「優先席」爭議仍在持續上演。 觀看全文...

從從容容 王義川斥《沒出息》是統戰歌籲別唱！王世堅：尊重多元選擇

網路熱播歌曲《沒出息》被王義川批評是「統戰歌」，呼籲不要再唱，引發民眾黨、藍營與歌迷反彈；王世堅則持不同意見，強調應尊重多元選擇。東森新聞整理各方攻防，也凸顯網路迷因歌曲，也會成為藍綠雙方的延伸戰場。 觀看全文...

最高討論度者 柯文哲交保後首公開亮相 同框黃國昌：我們來了!

在交保風波後，柯文哲首度公開亮相，在社群貼出與民眾黨主席黃國昌的合照，寫下「今晚8點，我們來了！」預告兩人同台直播。東森新聞報導指出，這被視為柯重返政壇舞台的宣示，也讓「柯黃合體」的下步動向再度成為輿論焦點。 觀看全文...

大罷免事件 罷團喊破十萬人！ 名醫曝空拍圖真相

在大罷免投票前夕，「迎向成功凱道晚會」號稱湧入10萬人，但精神科名醫沈政男從空拍圖質疑實際人數，並批評現場口號多、政見少，是「失敗的選前之夜」。東森新聞聚焦造勢場面與實質內容落差的反彈，也探討罷免運動熱度的變化。 觀看全文...

芬普尼毒雞蛋 彰化毒雞蛋溯源碼曝光 懶人包一次看

彰化雞蛋被驗出農藥「芬普尼」殘留，約15萬顆毒蛋流入市場，通路急下架；蛋殼編號中的「C」碼也成為焦點。東森新聞解析編碼意義、雞隻飼養方式與監管機制等問題，教民眾如何從蛋殼辨識來源，同時關注食安責任。 觀看全文...

普發1萬現金 13歲以上可自己領 普發一萬掀家庭革命

政府啟動普發現金1萬元政策，只要滿13歲就能自行領取，結果不少家庭上演「錢進誰口袋」的親子攻防戰。東森深度周報以多組案例分析，包括有家長想補貼家用、孩子堅持那是自己的錢等情況發生，專家則呼籲可把這1萬元當成理財教育的第一堂課。 觀看全文...

AI世代來襲 專家示警了！別告訴ChatGPT這5件事

使用ChatGPT等AI聊天機器人時，共有不宜輸入的五大類敏感資訊，包括身分證號、信用卡資料等。專家提醒，AI背後仍牽涉雲端儲存與模型訓練，在AI科技持續進化的當下，使用者務必要有「網路無真正隱私」的危機意識。 觀看全文...

美關稅衝擊 台灣關稅出爐！ 川普宣布對台課20％關稅

川普政府新一波「對等關稅」正式上路，台灣稅率也定調為20%，低於先前預告的32%，但仍高於日韓15%。東森新聞報導台美談判過程，分析半導體豁免權、傳產出口壓力，以及政府如何在外交與產業衝擊之間尋覓平衡。 觀看全文...

實在揪甘心 他大樂透一注獨得2.33億 捐600萬回饋鄉

屏東一名大樂透頭獎得主先前獨得2.33億，卻決定捐出600萬給縣政府，協助購買消防勤務車、更新特搜潛水救援設備，還支持親子館外展計畫。這筆把獎金實際投入公共建設的真實案例，被視為回饋地方的暖心典範。 觀看全文...

奇聞：人狗皆平安 妹子裸睡「被狗騎」 求救動物醫院：會懷孕嗎？

一名女網友抱怨晚上裸睡時常被家中公狗「爬上來」，緊張詢問會不會懷孕，讓動物醫院與網友全看傻。東森新聞為網友科普人與狗的生理差異、繁殖機制，並澄真相，更提醒飼主應重視寵物絕育與界線教育。 觀看全文...

WBC經典賽 中華隊復仇擊敗西國晉級 韓媒：觀賽會讓人「減壽十年

中華隊搶下晉WBC級關鍵勝利，成功復仇西班牙隊，獲得世界棒球經典賽參賽資格，現場氣氛緊繃到「會讓人減壽十年」。東森新聞整理賽事實況與各國媒體反應，與全台棒球迷一起感受棒球比賽的跌宕起伏、也是今年國人最熱血的棒球記憶之一。 觀看全文...

藝人閃兵案 演藝圈閃兵連環爆！ 網讚5566全員皆服役

演藝圈爆出多起兵役風波，從補件、延役到體位爭議掀起討論，網友一面倒拿出5566當對照組，稱讚成員全員服役，甚至有人還遇到「兵變」。而閃兵案的來龍去脈、各界反應也成為社會焦點。 觀看全文...

輝達落腳北士科 黃仁勳宣布： 輝達總部落腳北投士林

黃仁勳宣布NVIDIA台灣總部將落腳台北市北投士林科技園區，象徵AI產業鏈關鍵樞紐正式錨定台灣。與其相關的政府招商條件、相關建設進度，加上房市、就業機會等連鎖效應，皆點出對北台灣產業版圖的長期影響。 觀看全文...

年度冷知識 男性吃番茄會變超級精子? 「這餐吃」吸收力最好

從增肌原理到正確運動方法，從營養補充到恢復技巧，快來輕鬆掌握最實用的鍛鍊與保養祕訣。快來看看蔡尚樺的性感氣音，解析男性吃番茄如何變成「超級精子」。 觀看全文...

最難訪的一集 史上最難訪的一集！ 小Ｓ.曾寶儀世紀大合體？

曾寶儀初次來訪小姐不熙娣，竟然還帶來小Ｓ的大姑，Ｓ笑稱這是她主持生涯中的一大挑戰！究竟他們會在節目中碰出怎樣的火花？又是什麼樣的話題讓人在節目中秒落淚？人生有如一部電影，在每個階段都會有不同的挑戰和未知，現在回頭看，那些快樂和痛苦都是「青春」！究竟從一位少女蛻變成熟齡美女會有多少的轉變？以前發生那些覺得天塌下來的大事，現在看來是否覺得沒有什麼大不了？ 觀看全文...

