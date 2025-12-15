2025東興圳光藝節 8組光藝術打造星光水岸

▲親子欣賞作品。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】2025東興圳光藝節近日在竹北東興圳公園盛大開幕，副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席點燈儀式，隨著星星手燈啟動，沿著水岸分布的8組光藝術作品瞬間亮起，將東興圳夜色化為一條閃爍的星光廊道。東興圳光藝節展期至115年1月4日，每週末皆規劃主題式展演舞台，邀請全國民眾走訪新竹縣，一同見證冬夜裡最美麗的城市風光。

副縣長陳見賢表示，今年光藝節以童謠〈一閃一閃亮晶晶〉為主題，延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記憶的風景」為核心理念，藝術家以光為語言，將水域、風、植物等自然元素融入作品，讓光影以最溫柔的方式與城市共鳴。

8組展出作品皆以「閃爍」為共同語彙，有的像呼吸、有的似星光，讓民眾漫步東興圳畔時，能在最熟悉的景色中再次看見被遺忘的美好。展出作品包括林書瑜《水月銀灣》，以大大小小的光球在水面形成一條銀河般的光帶；澳門藝術家高德亮《微風》利用雷射光掃描植栽切面，隨風、水、植物的介入呈現瞬息變化的光影狀態，宛如置身虛實交錯的夢境；周柏慶及何昆瀚《綻放的聲音》運用共振裝置讓金屬發聲，使聲音如花朵般在河岸綻放。

沃手工作《光穗》以及林國瑋《SWEET NIGHT》，分別以稻穗與鹿的意象回應土地的變遷與鹿場記憶；李謙宏與李城誌《逐光》以北埔七十年資歷竹編老師傅手作結構為基底，結合現代光影藝術成為「逐光」舞台，象徵「過去的光，在現在閃閃發亮」；原有機製《落雨》以光化為雨滴落入水中，激起一圈圈漣漪，展現主題「一閃一閃」的律動；UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》則將孩子的想像化為可愛星體，在水岸形成最具童趣的光之宇宙。

文化局長朱淑敏表示，東興圳光藝節延續「校園美感共創計畫」，邀請六家、興隆、嘉豐及東興等四所在地國小共約200名學童參與，以繪圖、編竹、環境燈創作等形式呈現孩子心中的星星角色。作品以「願望起點、星星匯聚、夢想綻放」的脈絡沿水岸串聯展示，讓孩童的童趣與想像力成為今年光藝節最溫暖的風景，也象徵文化教育扎根與社會共融的具體展現。

開幕活動自下午起即相當熱鬧，街頭小丑秀、劍玉小螺絲為開幕儀式暖場，限定美食餐車及市集也吸引不少民眾提前到場。入夜後，守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等深受年輕族群喜愛的音樂卡司接力登場，以青春又浪漫的音樂與水岸光影呼應，替光藝節點亮最具儀式感的序幕。活動現場推出限量的「一閃一閃亮晶晶」手燈，隨著民眾陸續點亮，與水岸作品交織成片片星光，也象徵城市與居民共同點亮「光之水脈」。

2025東興圳光藝節自114年12月13日至115年1月4日展出，期間每週末皆規劃主題式展演舞台，包括開幕週的熱門卡司演出、第二週「小星星舞台」的國小弦樂團演出、第三週結合「好好手感微笑市集」與聖誕老人快閃的聖誕派對，以及第四週由光藝術家張方禹與InTW舞影工作室打造的「大地自然共演舞台」閉幕彩蛋。