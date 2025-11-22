2025林百貨府城摩登大遊行《作伙來林 逗熱鬧》邀全民共創城市盛典

▲邀請市民與旅人作伙踅府城，迎接暖冬盛典。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南林百貨自 1932 年開幕以來，始終是府城重要的文化象徵。為延續這座城市地標的文化能量，高青時尚股份有限公司接手營運以來，以文化創意與公共參與的方向推動。今年「2025 府城摩登大遊行」，以 94 週年主題《作伙來林 逗熱鬧》展現「與民共創」精神，今(21)日的記者會中，黃偉哲市長與林百貨陳慧姝董事長共同在現場題字，為旗海計畫揭開文化共創的新篇章,也象徵市府、在地企業與文化界攜手，以文化力量串連城市的生活美學與共同記憶，同時也邀請市民與旅人作伙踅府城，迎接暖冬盛典。

黃偉哲市長表示，林百貨是臺南最具象徵性的存在，它見證了時代的更迭與生活的變遷，讓城市的記憶在時光裡延續，臺南走過了「400」的重要里程碑，現在正式踏上「401啟程」，這不只是數字的延續，而是城市精神的再出發。今年林百貨以《作伙來林 逗熱鬧》邀請全台灣的朋友，12月6日來臺南，一起作伙來林、作伙逗熱鬧，共同感受臺南的光與熱。

林百貨陳慧姝董事長表示，今年的摩登大遊行規模盛大，串聯三十組團體、超過五百位參與者，從傳統武藝、設計走秀、藝文表演到合唱演出，讓街區與古蹟化身流動舞台。以華麗造型著稱的 Focus 時尚流行館將以《作伙嘉年華》登場，「榮耀揮旗牛仔」領隊出陣，「花樣蝴蝶結少女」以趣味造型展現活力，以多彩節奏為府城注入年末熱鬧的城市表情。

本次活動也特別強調「與民共創」，邀請臺南在地藝術策畫團隊「艸非火工作室」以當代藝術手法規劃「繽紛旗海共創計畫」，以林百貨經典店旗為靈感延伸設計。即日起至 12 月 4 日，林百貨騎樓將設置共創體驗區，募集市民對臺南的祝福與想像，並將這些創作轉化為遊行隊伍中的視覺作品，讓每位市民成為城市藝術的一部分。