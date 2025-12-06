2025根與芽濕地嘉年華竹市香山濕地登場 以行動落實海洋保育
記者曾芳蘭／竹市報導
新竹市政府與台灣珍古德協會共同主辦的「二0二五根與芽濕地嘉年華」，六日在新竹市香山濕地海洋保育教育中心熱鬧登場，活動吸引三百餘位市民、親子及學校團隊，一同變裝濕地動物參與遊行，並於香山濕地賞蟹步道展演，體現竹市永續生態行動。
代理市長邱臣遠出席表示，活動利用回收材料製作濕地動物或鳥類穿戴造型，進行環教展演，變裝造型從濕地常見的和尚蟹，到珍稀的明星物種三棘鱟等，都呈現在遊行隊伍中，為濕地增添生機，現場參與家長表示，孩子透過實際操作、遊戲及與老師的互動，很快理解「濕地的重要」與「保育的必要」。
國際珍古德協會執行長郭雪貞表示，嘉年華以珍古德博士「根與芽計畫」為核心理念，鼓勵年輕人以實際行動，關懷環境與動物，以生態藝術的方式，深耕新竹市在地根與芽小組，並在歲末舉辦動物大會師，讓民眾在熱鬧活動氛圍中，認識香山濕地的重要性，並實際感受「行動改變世界」的珍古德精神。
海洋委員會海洋保育署主任秘書王永昌表示，「改變從教育開始，力量從孩子萌芽。」全球都在面對極端氣候與棲地變遷挑戰，各國也陸續推動淨零行動與生物多樣性保護。永續行動從教育著手，今天展現的不只是知識，而是為土地努力的勇氣和行動力，希望未來香山濕地不只是自然教育的場所，更成為北台灣重要的生態基地。
珍古德協會表示，珍古德(Dame Valerie Jane Morris Goodall)博士於一九九一年成立的「根與芽計畫」已在全球超過六十國，一萬二千個小組中實踐，台灣也有超過千個小組持續努力，這些行動背後的核心理念，是希望每個孩子都能理解，改變世界不必等到長大，每一個小小的行動都能帶來連鎖效應。
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 271
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 634
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 4 小時前 ・ 21
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
週末回溫！下週強冷空氣再殺到 「這2日」恐迎首波大陸冷氣團
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 2
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 63
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫11.3度！明起各地氣溫漸回升 下周冷空氣再報到
氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。明天天氣為何？氣象署指出，明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)持續受東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4