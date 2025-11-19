2025桂林馬拉松開跑 臺灣參賽者半馬奪冠

▲ 2025桂林馬拉松開跑，今年吸引許多臺灣馬拉松愛好者參加。

【本報大陸新聞中心 報導】2025桂林馬拉松開跑，一場馬拉松與一座文化底蘊深厚、自然風光美麗的城市結合，讓跑步愛好者的家人有興趣參與進來，一起體驗當地民俗風情和美食。馬拉松會變成一個契機，促成一段涵蓋個人愛好、親情、友情和文化交流等內容豐富的旅程。

今年的桂林馬拉松吸引了23000名中外參賽選手，齊聚桂林這個如畫的城市，一起體驗「人在畫中跑」，創下歷屆桂林馬拉松規模的新高。當天，在廣西桂林市中心廣場前，鳴槍開跑；最後賽果，是來自臺灣的選手張芷瑄以1小時20分44秒的成績，奪得半程馬拉松女子組冠軍，成為本屆賽事中備受矚目的亮點之一。

▲ 桂林馬拉松鳴槍開跑，今年報名參賽人數創紀錄。

本屆桂林馬拉松以「醉美金秋，桂在奔跑」為主題，共吸引23000名中外選手參 與，創下歷屆規模新高。選手們在被譽為在「山水賽道」線路上奔跑，沿途經過桂林城徽象鼻山、兩江四湖景區、東西巷、逍遙樓等知名景點，選手在奔跑中領略桂林綿長深厚的人文底蘊和山水畫卷。

奪冠後的張芷瑄表示，桂林賽道平坦，風景秀麗，沿途民眾非常熱情，加油聲很大！她的家人也來到現場為我加油，感覺很開心！臺灣的馬拉松跑友陳先生特地飛到桂林參加，他說，這次來桂林，桂林米粉是他「久聞盛名」一定要去品嘗「打卡」項目之一。

他到世界各地跑馬拉松，透過美食，可以看到不一樣的文化特色；雙腳不僅是用來跑過賽道，也用雙腳體驗不同地方的民俗風情。

▲ 馬拉松與一座文化底蘊深厚、自然風光美麗的城市結合。

「一場馬拉松與一座文化底蘊深厚、自然風光美麗的城市結合」，讓跑步愛好者的家人有興趣參與進來，一起體驗當地民俗風情和美食。主辦單位介紹，自2016年創辦以來，桂林馬拉松十年間已累計吸引全球約15.7萬名跑者參賽，從國內賽事逐步成長為具有國際影響力的體育品牌。近年來，越來越多臺灣地區跑者參與其中，使桂馬成為連接兩岸體育與文化的重要橋樑。

十年間，桂林馬拉松已從單純的體育賽事，發展為融合自然山水、人文歷史與兩岸情誼的綜合性平臺。隨著兩岸體育交流不斷深入，除了競技之外，更多臺灣選手將桂馬視為一場融合體育、親情與文化的旅程，也有著更多臺灣跑者參與，桂林馬拉松正成為兩岸民眾以運動促交流、以文化促共鳴的生動縮影。（記者蔡叔涓翻攝）