2025桃園亞洲職棒交流賽開賽記者會 張善政市長盼打造臺日韓棒球交流傳統

二0二五桃園亞洲職棒交流賽開賽記者會，張善政市長盼打造臺日韓棒球交流傳統。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政六日下午出席「二０二五桃園亞洲職棒交流賽」開賽記者會及晚宴，並致贈三個球團代表「ㄚ桃園哥」玩偶，象徵地主城市的熱情歡迎。張善政表示，本次賽事自七日起連續三天於樂天桃園棒球場登場，邀請韓國KT巫師、日本東北樂天金鷲及我國桃園樂天桃猿共同參賽，也期盼樂天桃猿延續奪冠熱潮，以球會友，深化臺、日、韓之間的體育交流，為球迷帶來精采的國際賽事。

張善政感謝桃園樂天桃猿長期深耕地方棒球，並肯定桃園市棒球總顧問張滄彬的努力，讓桃園棒球一步一腳印發展至今。張善政指出，雖然三國語言不同，但「棒球」就是共同的語言，期盼透過比賽讓臺灣、日本與韓國的友誼更加緊密，並期許亞洲職棒交流賽成為固定舉辦的國際體育盛會，打造臺、日、韓永續交流的棒球傳統。

韓國KT巫師執行長李浩植表示，KT巫師球員在韓職球季結束後，隨即前往日本和歌山進行秋訓，持續維持最佳狀態，期盼能在此次賽事中展現訓練成果與團隊精神，也預祝賽事圓滿成功。

韓國KT巫師總教練李強（吉吉）指出，自己過去曾以選手身分代表國家隊來臺參賽，時隔多年帶領球隊再度踏上臺灣土地，心情格外興奮，此次能與臺灣、日本的頂尖球隊同場競技相當難得，球隊將以最佳狀態迎戰，全力展現精采表現。

東北樂天金鷲社長森井誠之表示，透過本次交流賽，不僅能讓年輕選手彼此切磋學習，更能體驗異國文化並拓展視野。此外，明（一一五）年臺、日、韓三國都將參與世界棒球經典賽（WBC），且恰好分在同一組，儘管競爭激烈，但相信三國定能攜手合作，持續擴大亞洲棒球熱潮。

東北樂天金鷲總教練三木肇指出，球隊自二００五年成立以來，以日本東北六縣的仙台為基地，深受當地居民支持，並於二０一三年奪得日本職棒冠軍。球隊中有三位來自臺灣的優秀球員，對球隊貢獻良多，也期盼本次比賽能展現臺、日、韓三支球隊的實力，為球迷帶來精彩的觀賽體驗。