2025桃園仙草嘉年華揭幕 9大「酷洛米」主題裝置穿梭浪漫紫色花海
「2025桃園仙草嘉年華」活動由農業局打造4公頃花海，結合仙草花與波斯菊，美不勝收，並展示仙草花一號及仙草花二號兩品種，花期依序綻放，讓民眾不同時間造訪都能欣賞到不同景致。桃園市長張善政22日下午前往楊梅休閒農業區為活動揭幕，他也力邀大家呼朋引伴，把握時間來到楊梅，將滿滿的紫色花海及可愛的「酷洛米」盡收眼底，享受秋冬最美麗的仙草花季。
張善政市長在市府農業局長陳冠義、文化局長邱正生、青年局長侯佳齡、觀旅局長陳靜芳、客家局長范姜泰基、警察局長廖恆裕、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守、楊梅區長施永恭陪同中與會，立法委員涂權吉、林月琴、市議員李家興、鄭淑方、李宗豪、楊梅區農會理事長鄭美英等均到場參加。
桃園市長張善政出席「2025桃園仙草嘉年華」。
張善政表示，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，大家都為了紫色吸引力到楊梅來；目前仙草1號已經盛開，仙草2號下周接續綻放，三個禮拜活動期間，歡迎大家一起來欣賞紫色花田、紫色酷洛米，搭配波斯菊花田美不勝收。
農業局長陳冠義表示，今年活動以「酷洛米的紫花音樂會」為策展主軸，全區打造超過9個酷洛米美拍主題裝置藝術，包含：「Welcome！紫花小鎮」入口意象，酷洛米搭配粉紫拱門與花田光影，象徵「花開迎賓」；沿途可見以農廢與金屬材質拼接而成的「酷洛米夢境農光列車」穿梭於紫花田間。
桃園市長張善政出席「2025桃園仙草嘉年華」。
緊接著還有「酷洛米魔法月台」，結合草編、花籃與帽飾，重現酷洛米旅途中停靠的浪漫場景。而「仙境時光號」則以粉紫車廂為主體，象徵仙草花海綻放的浪漫列車，同時串聯「桃園仙草嘉年華」與「富岡鐵道藝術生活節」兩大主題，讓花田化作鐵道的延伸，載著旅人穿越紫色夢境。
主題裝置還有「酷洛米野餐時光」，以茶會為靈感，結合花籃、餅乾與果汁瓶等造景，讓酷洛米與巴庫邀您共度甜蜜午後時光；此外還有「酷洛米慢讀花園」、「酷洛米花禮」、「酷洛米夢幻花影」、「嘟嘟小火車」等都是不可錯過的美拍焦點。
「2025桃園仙草嘉年華」紫色酷洛米，搭配波斯菊花田美不勝收。
桃園仙草嘉年華自11月22日至12月7日，為期16天周周皆有精彩活動，11/29(六)下午酷洛米將於舞台區與粉絲見面，為活動帶來滿滿可愛能量；11/30(日)安排魔術泡泡秀與魔術表演；12/6(六)下午則由迷霧森林樂團帶來音樂演出。
活動期間同步舉辦消費集章活動，凡完成市民卡集章即可獲得酷洛米限量環保袋。同時，「2026桃園農產主題月曆」將於活動期間限量發放，現場打卡標記「仙草嘉年華」活動地標即可獲得。詳細活動資訊歡迎至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區」Facebook粉絲專頁查詢。
「2025桃園仙草嘉年華」活動吸引親子們前來打卡遊玩。
