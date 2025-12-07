2025桃園孔廟祈福 張善政期勉學子沉著應試發揮實力
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政昨（6）日上午前往桃園區，出席「2025桃園孔廟祈福系列活動」。張市長表示，下個（1）月即將迎來高中學子的大學學科能力測驗，今日特別在孔廟辦理祈福活動，盼所有應試學生在考場上都能沉著應試，充分展現多年在校所學，發揮每一分實力，考上理想大學。
張市長說，市府持續透過多元方式，支持學生探索學習、持續成長；過去3年積極辦理暑期夏令營，規劃許多能有效拓展視野的課程，並邀請國內外專家、學者授課，盼能讓桃園的孩子進入大學前，就能透過多元學習管道探索興趣與未來發展方向，並在感興趣的專業領域中發揮所長。
民政局表示，今日祈福活動以「禮樂長河‧圓夢未來」為主題，結合祈福儀式、圓夢講堂與流行音樂演出三大亮點。其中致敬儀式依循古禮，準備具象徵寓意的祈福祭品，包括代表聰明的「蔥」、勤勞不懈的「芹菜」、好彩頭的「菜頭」、持續加油的「沙拉油」，以及象徵「高中」寓意的包子、糕點與粽子，期盼以文化儀典與正向力量，陪伴全市考生迎接明年的各項大型考試，並祝福考生旗開得勝、學業更上一層樓。
