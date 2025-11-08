2025桃園社造博覽會 中原文創園區登場
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市副市長蘇俊賓今（8）日下午前往中原文創園區，出席2025桃園社造博覽會「桃園社造.zip 解壓中」開幕。蘇俊賓表示，今年社造博覽會以「流動、交織、共生」為主題，極具意義，也非常契合桃園城市發展的樣貌，60年前桃園人口僅約70萬人，至今已突破235萬人，這期間，因應產業與城市的發展，不論是中南部、竹苗、雙北、原住民或新住民移居到桃園，都是桃園重要的養分。然而，城市快速成長的背後，也帶來社區歸屬與社群互動的新挑戰。期盼透過本屆社造博覽會，讓更多原本與社造無關的人也能認識社造，進而產生對社區的歸屬感與向心力。
蘇俊賓指出，在社區中常可見在不同議題上總有一群熱心參與的居民，這些社區志工的投入使社區機能得以正常運作；若少了這些熱情的參與者，即使市府各局處提出再多有創意的政策，也難以在社區應用落實。此次參與社造博覽會的市府局處眾多，正顯示社區營造已不再只是文化局的單一任務，而是需要跨局處協力推動。他強調，「交織」代表的是一種網絡關係，社區是地理與座標的集合，而功能則來自市府各局處的支持與介入，因此希望透過跨局處整合，發揮更大的力量。
蘇俊賓也說，社區營造有兩大核心目標。首先，各社區擁有不同的特色與需求，市府需透過跨局處整合資源，在區公所扮演「穿針引線」的角色下，讓社區變得更加精彩，找到最適切的資源與發展方向。第二，希望透過社造的深化與拓展，讓社區社造參與的廣度提高，進一步提升居民對社區的認同與歸屬。
蘇俊賓感謝所有投入本屆社造博覽會的市府團隊與夥伴們，形式上這是一場博覽會，其實更是一場凝聚社造夥伴一整年努力與心血的成果發表會，共同將這些寶貴經驗與精華呈現出來，讓參與者不僅能在現場交流、交朋友，也能促進跨縣市、跨領域的夥伴從中發掘出更多新點子。
文化局表示，2025桃園社造博覽會自今日起至11月16日，展期為期9天，每日上午10時到下午6時，展覽共分為七大主題展區，包含「未來城市」、「移居藍圖」、「社區學校」、「社造玩玩聚」、「桃園星系」、「落地開花」及「社區美力」，呈現15個市府局處的亮點成果。除主題展覽外，亦於11月8日、9日、15日及16日推出「社造大富翁」闖關集章換好禮，以「田野遊戲」、「時令販賣所」、「資訊驛站」、「互助合作社」四大主題進行，帶領民眾認識社造的多樣成果，歡迎大小朋友一同共襄盛舉，沈浸在桃園社造的熱情與成果。更多活動資訊請上「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/GGmZ8y）查詢。
