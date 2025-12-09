2025桃園青創博覽會引爆新創浪潮 攜手Plug and Play展現全球創新力

CNEWS195251209a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

由桃園市政府青年事務局主辦的「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」今（9）日在桃園會展中心熱烈登場。本次展會攜手全球知名加速器Plug and Play，以「從桃園前進全球」為主題，匯聚新加坡、泰國、韓國、法國、印度、印尼、宏都拉斯及台灣等8國新創團隊，超過120組團隊於8大領域展出，展現國際新創能量。

桃園市長張善政也親自到場替青年創業者打氣。他表示，Plug and Play自今年初落腳桃園後首次舉辦大型展會，意義重大。這家矽谷知名加速器在全球創業扶植圈具有領導地位，桃園成功爭取其進駐，象徵正式朝國際創新樞紐邁出關鍵一步。

張善政指出，本次不僅有台灣團隊，更集結7國的新創成果，呈現跨國交流的蓬勃能量。他強調，桃園是全國最大的工業城市，擁有扎實的產業聚落，Plug and Play 的加入可望進一步提升國際合作，讓桃園逐步成為區域新創中心；青創博覽會則是邁向成功的第一步。

CNEWS195251209a02

桃園市政府青年事務局長侯佳齡表示，本屆以「八方匯聚、新創齊飛」為主軸，邀集8國加速器共同策展，展區涵蓋八大主題、近 120組團隊，並有32 組進行創業簡報，希望透過展會促成合作、投資與募資成果。她指出，由市府桃園天際線加速器長期培育的「富據智能」以AI防溺技術成功前進日本、美國，是桃園新創能量的代表案例。

侯佳齡說明，以A8桃園智慧產業加速器與桃園天際線兩大基地作為新創推動引擎，提供 POC驗證、國際媒合、VC聯繫等資源，並結合新光、Plug and Play等國際夥伴，引薦更多在地新創走向全球，使桃園逐步成為具有競爭力的國際創新基地。

CNEWS195251209a03

Plug and Play表示，落腳桃園與台灣是重要里程碑，未來將持續協助更多在地新創拓展國際市場。目前Plug and Play已在全球投資超過30家獨角獸企業，期待未來能在台灣培育出本土第一家獨角獸，打造更具全球競爭力的新創舞台。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

