2025桃園青創博覽會登場 8國新創齊聚打造國際創新樞紐

好房網News編採中心記者李佳慧／台北報導

由桃園市政府青年事務局主辦的「2025桃園青創博覽會TaoyuanFuturePeak」昨（9）日在桃園會展中心熱烈登場。本次展會攜手全球知名加速器PlugandPlay，以「從桃園前進全球」為主題，匯聚新加坡、泰國、韓國、法國、印度、印尼、宏都拉斯及台灣等8國新創團隊，超過120組團隊於8大領域展出，展現國際新創能量。

桃園市長張善政親臨現場替青年新創者加油。他表示，PlugandPlay今年正式落腳桃園，這次也是其首次在桃園舉辦大型新創展會，意義非凡。PlugandPlay作為矽谷最具影響力的加速器之一，進駐桃園象徵城市邁向國際級創新樞紐的重要一步。

廣告 廣告

▼2025桃園青創博覽會以「八方匯聚、新創齊飛」為主軸，匯聚8國新創團隊，展現國際新創能量。（照片提供／桃園市政府青年事務局）

張善政指出，本次不僅有台灣團隊，更集結7國的新創成果，呈現跨國交流的蓬勃能量。他強調，桃園是全國最大的工業城市，擁有扎實的產業聚落，PlugandPlay的加入可望進一步提升國際合作，讓桃園逐步成為區域新創中心；青創博覽會則是邁向成功的第一步。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡表示，本屆以「八方匯聚、新創齊飛」為主軸，邀集8國加速器共同策展，展區涵蓋8大主題、近120組團隊，並有32組進行創業簡報，希望透過展會促成合作、投資與募資成果。她指出，市府長期培育的「滙聚智能」以AI防疫技術成功前進日本、美國，是桃園新創能量的代表案例。

▼桃園市青年局長侯佳齡期望引薦更多在地新創走向全球。（照片提供／桃園市政府青年事務局）

侯佳齡說明，桃園以A8產業加速器與桃園天際線兩大基地作為推動引擎，提供POC驗證、國際媒合、VC聯繫等資源，並結合新光、PlugandPlay等國際夥伴，引薦更多在地新創走向全球，使桃園逐步成為具有競爭力的國際創新基地。

PlugandPlay表示，落腳桃園與台灣是重要里程碑，未來將持續協助更多在地新創拓展國際市場。目前PlugandPlay已在全球投資超過30家獨角獸企業，期待未來能在台灣培育出本土第一家獨角獸，打造更具全球競爭力的新創舞台。

▼桃園市青年局長侯佳齡（中）與2025TFP未來之星評審團及決賽優選八強團隊合影。（照片提供／桃園市政府青年事務局）

更多新聞→

漲的全吐回來？桃園預售平均單價恐跌破3字頭

大園航科國小動土 117學年度招生

獨家／桃都發局長江南志：建商與市府共推可負擔宅政策 拯救桃園「快失控」房價

人口快速成長！ 桃園斥8.26億 新建大園航科國小

桃園微型創業獎勵申請截止倒數 退伍中校感謝青年局助他圓夢

免責聲明：本文為外稿合作單位授權刊登，如對內容有任何疑問，請向原作單位確認。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心

中央大學2026「生跡」月曆亮相 紀錄國家公園壯闊樣貌